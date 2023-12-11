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Катастрофа утраченного поколения. Украинские школьники отстают в образовании

Катастрофа утраченного поколения. Украинские школьники отстают в образовании - 11.12.2023 Украина.ру

Катастрофа утраченного поколения. Украинские школьники отстают в образовании

На днях был обнародованы результаты международного исследования качества образования PISA-2022. В процессе исследования уровня знаний по чтению, математике и естественным дисциплинам среди 15-летних учеников, были выявлены существенные пробелы в украинском образовании.

2023-12-11T07:40

2023-12-11T07:40

2023-12-11T07:40

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Особенно удручающая ситуация с чтением среди школьников. В целом результаты Украины в этом рейтинге ниже средних среди стран-участниц (80 стран) и ниже собственных, зафиксированный в 2018 году. К каким выводам пришли эксперты, почему украинские дети не получают должного образования и чем это грозит нации в будущем – анализировали эксперты в своих соцсетях.Экономист Алексей КущХроника утраченного поколения. В последнее время, анализируя наш образовательный потенциал, я всегда задавал себе один вопрос: как отразился на уровне знаний украинских детей образовательный пробел в виде двух лет пандемии и двух лет войны, с постоянными экспериментами в виде онлайн-обучения и бесконечными "реформами" образовательной отрасли? Ответ на этот вопрос дают результаты международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), которое проводилось в Украине с 3 по 26 октября 2022 года. Протестованы 15-летние учащиеся. И этот ответ можно сократить только до одного слова – катастрофа. Хотя можно использовать и два слова – тотальная катастрофа. Зафиксировано существенное ухудшение уровня знаний украинских учащихся. Тестирование проводилось по трем базовым направлениям: - естественнонаучные дисциплины; - чтение; – математика. Всего есть шесть уровней знаний: 1 и 6 уровень – своеобразные экстремумы, только со знаком + или –. Они у нас, кстати, малочисленны. Достаточный уровень знаний: с третьего и выше уровня. Учащиеся стран ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития, ядро стран мира) в большинстве своем достигают третьего уровня знаний и выше. Таких там больше 50%. В Украине на уровне 3+ находятся: - 36% учащихся по естественнонаучным дисциплинам; – 29% учащихся по чтению. – 31% учащихся по предмету математика. То есть, мы отстаем от СРЕДНЕГО мирового уровня на 14-21% по базовым дисциплинам!!! Кстати, чтение – это не умение читать текст на скорость, а способность понимать тексты, их внутреннюю семантику. Ниже условно "нулевого" показателя знаний – это учащиеся со знаниями ниже второго уровня. Таких в Украине: - 34% по естественнонаучным дисциплинам; - 41% по чтению; – 42% по математике. Чтобы вы понимали, это уровень, когда человек не может сократить дробь или сложить дроби с разным знаменателем. И здесь хочется передать привет всем ценителям развития ИТ-сектора в Украине как базового драйвера роста. Когда я говорил об этом несколько лет назад – меня почти никто не слышал. Хотя и тогда среди моих аргументов были: ниспадающая демография и деградирующее образование. Украина никогда не могла войти в топ-10 стран по уровню экспорта ИТ-услуг именно из-за фактора демографии, проигрывая таким государствам как Индия и Китай. В одном только Мумбаи – почти 20 млн жителей. Есть четкая зависимость – высокая склонность к математике наблюдается примерно у 5% населения, из которых только треть может стать программистами. И это в теории, на практике еще меньше. Потенциал Украины по отношению к рынку ИТ специалистов до полномасштабной войны оценивался в 300 тысяч человек с экспортом до 10 млрд долл. в год. В мировых рейтингах развития ИТ-сектора мы всегда были в пятом десятке стран между Марокко и Тунисом. Что касается образования, то наш всплеск развития ИТ-сектора был связан не только с демографическим горбом людей в возрасте 35+, но и с остаточным образовательным потенциалом, доставшимся нам после развала Советского Союза: советские математические школы, политехники во Львове и Киеве, академические институты кибернетики. Сейчас этот потенциал уже почти в прошлом, а нового ничего не сделано. Нет уже и демографии. В результате по уровню знаний Украина набрала: - 441 балл по математике; - 450 баллов по естественным наукам; – 428 баллов за чтение. Мы уступаем по этим показателям Эстонии, Польше, Словакии. Например, в Польше эти показатели 489, 499 и 489 соответственно. Мы пока опережаем такие страны как Болгария, Молдова, Грузия. А отставание от лидеров вообще катастрофическое: по баллам по математике: - Сингапур: 575; - Китай: 547; - Япония – 536; – Южная Корея – 527. Это уже недоступные для нас вершины. Примечательно, что 15-летние - это через 20 лет, демографический скелет страны. К сожалению, все эти разговоры о сверхмощном уровне знаний наших детей в школах Германии и Польши - это этакие "басни из склепа". Реальность, к сожалению, совсем другая. По всем геополитическим фантазиям и надуванию собственного эго, мы потеряли самое главное - детей, свое будущее. Следует констатировать, что бывшей "красивой Украины" уже нет и, скорее всего, не будет. А будет какая-нибудь новая. С уровнем образования на 10-20% ниже среднего в мире. Это результат того, что наши прожорливые политические элиты и инфантильное общество на два клозета про..ли свой потенциал. Только титанические усилия могут изменить ситуацию к лучшему. Стране нужен положительный сценарий будущего и колоссальные инвестиции в человеческий капитал, человекоцентричность как базовая идеология. Государство должно концентрировать свои расходы на образование, медицину и науку. Иначе мы проигрываем будущее.Украинский политик и экономист Владислав РашкованВсе обсуждают результаты теста PISA 2022. Много слышу удивлений, переходящих во всепропальщину. Неужели те, кто удивляется результатам, думали, что во время полномасштабной войны показатели PISA должны расти? У меня 4 комментария:1. Украинские дети прошли тест во второй половине октября 2022 года. Помните экстремальные условия месяца до этого, а именно в октябре?? Разумеется, эти условия повлияли на сдачу теста. Но я думаю, что результаты 2022 года – это еще в большинстве влияние пандемии, а не войны. Разрушительный Итог войны на образование мы еще увидим – к сожалению, educational losses и human capital loss – долгосрочное негативное влияние войны, с которым нам предстоит работать.2. Помните сколько детей уехало за границу в 2022 году? Многие дети из среднего класса, которые имели доступ к более лучшему образованию и в Украине - поэтому средние значения тех, кто сдавал тесты, конечно снизились.3. Если смотреть результаты по другим странам, в том числе в развитых, и даже в США – общий уровень математики значительно снизился из-за пандемии. Онлайн образование на данном этапе не смогло качественно заместить школьную комнату и в развитых странах. Что говорить о развивающихся странах? Конечно, хотелось бы, чтобы было сделано больше в прошлые годы.4. Относительно чтения – не забываем о негативном влиянии гаджетов на время, которое дети уделяют чтению (не только в Украине). С этим нужно работать родителям дома.Журналист Макс Назаровтоварищи, вы мне объясните, почему украинские школьники массово тупеют? новая украинская школа деградации дает плоды? хотя, как может быть иначе, когда у нас министрами становятся девочки, допускающие в абзаце пятнадцать ошибок, а еще бородаты инста-дяди-плагиатчики?Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций PlusOne Максим СаваневскийОбразование в Украине одно из лучших в мире. Наши дети, которые весной 2022 года попали в нидерландские, немецкие, французские школы, выглядят на голову сильнее своих европейских одноклассников. Сын моей близкой знакомой просто скучает на уроках Торонто, потому что в 8-м классе они проходят то, что он учил еще год назад в украинской школе. У большинства современных европейских школ очень примитивное преподавание, которое в принципе не может дать сопоставимых с украинским образованием знаний. В предыдущих двух абзацах краткое изложение комментариев украинцев, которые считают результаты международной оценки образовательных достижений учащихся PISA просто издевательством над украинским образованием, поскольку эти результаты не соответствуют действительности, потому что наше образование – оно ого-го! Тем временем, результаты предварительного теста PISA в 2018 году продемонстрировали, что у трети 15-летних школьников есть проблемы в оперировании обычными дробями, десятичными дробями и процентами. Это то, что они должны проходить в школе где-то в возрасте 11 лет. Это было в 2018, после которого начался Ковид, затем февраль 2022-го. Конечно, есть разные дети, разные учителя и разные школы. И где-то могут классно учить, а где-то плохо. Я помню, как учился в середине 90-х на первом курсе компьютерных технологий во Львовском политехе. У нас был предмет История Украины. На практических занятиях мы должны были по очереди пересказывать текст темы, прочитанной в учебнике. Да-да, 17-18 летние ребята должны были продемонстрировать умение пересказа, которым, если не ошибаюсь, дети должны овладеть где-то в первом или втором классе. Я после первого курса бросил Политех и поступил в Могилянку. И о чудо! Там тоже была История Украины. Но суть практических занятий заключалась в дискуссии между студентами по историческим событиям. Для этого нужно было прочесть несколько рекомендованных источников, какие-то специализированные статьи. И да, это было интересно. Бывали очень горячие зарубы в ходе обсуждения. Верю, что за 30 лет система образования поменялась в Украине, но верю также в то, что во многих школах и университетах детей до сих пор учат не думать, а запоминать, не взаимодействовать, а посещать занятия, где детей принуждают, а не поощряют. Все эти "наше образование самое лучшее" – это совковый менталитет. Когда советский человек гордился космосом, ядерной ракетой, "самая читающая страна", "самая мирная страна" и т.д. На россии до сих пор всем этим гордятся )Преподаватель бизнес-школы Валерий ПекарНе стану комментировать PISA. Одно дело только скажу. Чем больше людей с магическим мышлением, тем чаще их картина мира не выдерживает столкновения с реальностью.Орфография источников сохранена

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эксклюзив, украина, образование, эксперты, соцсети