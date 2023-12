https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html

Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря

В Европе опасаются за будущее НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. ВСУ отправляют ограниченно годных в штурмовики

Европейские союзники США опасаются, что в случае второй победы на президентских выборах Дональда Трампа Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, сообщило издание The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших европейских дипломатовИздание вспомнило о том, что ещё на посту президента Трамп неоднократно угрожал выходом США из Альянса.При этом сегодня Трамп практически не поднимает в своих речах этот вопрос. На сайте предвыборной кампании есть лишь одно упоминание касательно предлагаемой Трампом политики по Североатлантическому Альянсу."Мы должны завершить процесс, начатый при моей администрации, фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО", - гласит оно.Тем не менее, данная фраза, как утверждает издание, породила "огромную неуверенность", а также беспокойство среди европейцев и тех американцев, которые настроены на продолжение существования Альянса.Как рассказали The New York Times два источника, по меньшей мере один из европейских послов в США — диппредставитель Финляндии Микко Хаутала — напрямую связался с Трампом. Хаутала пытался убедить Трампа в том, что Финляндия будет ценным членом НАТО.Также в интервью изданию более шести нынешних и бывших европейских дипломатов заявили, что среди послов европейских государств США и в правительствах этих стран растёт беспокойство тем, что возвращение Трампа в Белый дом может ознаменоваться не только отказом от поддержки Украины, но и уход США из Европы и развал НАТО. Примечательно, что комментарии послы давали на условиях анонимности из-за опасений мести Трампа и его команды в случае, если политик снова станет президентом.Похожие опасения по поводу смены вектора политики США после победы Трампа на выборах существуют и среди американской военной и политической элиты."В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромной стратегической и исторической ошибкой со стороны нашей нации", - заявил в комментарии The New York Times главнокомандующий Вооружёнными силами США в Европе и объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе с 2009 по 2013 год Джеймс Ставридис.Когда издание попыталось уточнить у самого Трампа, что он имеет в виду под "фундаментальной переоценкой" миссии и целей НАТО, тот, как утверждает The New York Times,прислал "путаное заявление, которое не содержало чёткого ответа, но выражало скептицизм в отношении Альянса"."Обязанностью каждого президента США является обеспечение того, чтобы американские альянсы служили для защиты американского народа, а не бездумно ставили под угрозу американскую кровь и богатства. Моим наивысшим приоритетом всегда был и будет оставаться "Америка превыше всего" - защита нашей собственной страны, наших собственных границ, наших собственных ценностей и нашего собственного народа, включая рабочие места и благосостояние", - указывалось в ответе Трампа.При этом некоторые его соратники уверяли журналистов в том, что Трамп блефует и пытается оказать большее давление на европейцев, чтобы те тратили больше средств на собственную оборону."Он не собирается этого делать (выходить из НАТО, - Ред.). Но что он сделает, так это заставит людей платить больше, и я думаю, что это будет приятной новостью для многих людей", -заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.Последний советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен высказал подобное предположение."Выход президента Трампа из НАТО - это вопрос, который обсуждают некоторые люди в Вашингтоне, но я не верю, что это реально. Он понимает военную ценность альянса для Америки, но он просто чувствует - правильно, я бы добавил, - что нами играют немцы и другие страны, которые отказываются платить свою справедливую долю за собственную оборону", - отметил О'Брайен.В то же время, занимавший должность советника Тампа по национальной безопасности с 2018 по 2019 год Джон Болтон писал в своих мемуарах, что Трампа приходилось неоднократно отговаривать от выхода из НАТО."У меня нет никаких сомнений", - заявил Болтон также в одном из интервью, отвечая на вопрос, выведет ли Трамп из США во время второго срока.При этом The New York Times утверждало, что с юридической точки зрения вопрос о том, может ли Трамп в одностороннем порядке вывести Соединённые Штаты из НАТО, скорее всего, будет оспорен.Конституция США требует согласия Сената на ратификацию договора, но не предусматривает процедуры его аннулирования. Это привело к дебатам о том, могут ли президенты делать это самостоятельно или им нужно разрешение законодателей.Так, некоторые законодатели во главе с сенатором-демократом от Вирджинии Тимом Кейном и сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио внесли положение в ежегодный закон об ассигнованиях на национальную оборону, за который Конгресс, вероятно, будет голосовать в декабре. В нём говорится о том, что президент не может вывести Соединённые Штаты из НАТО без одобрения Конгресса.При этом издание подчеркнуло, что вопрос о том, позволяет ли Конституция такое "связывание рук" американскому президенту, также является спорным.Тем временем европейские дипломаты опасаются, что Трамп может номинально сохранить членство США в НАТО, но подорвать доверие к надёжности США в выполнении положений о коллективной обороне. Таким образом ценность последних как сдерживающего фактора будет утрачена.Ограниченно годные штурмовикиСекретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о том, что в качестве штурмовиков на передовую украинские военкомы отправляют ограниченно годных мобилизованных."Он (мобилизованный — Ред.) ограниченно годен только для военкомата. Когда он попадает уже в Вооружённые силы, там этот вопрос исчезает. Там любой командир имеет право поставить его на любую должность. И так получается, что человек заходит как ограниченно годный — пришёл сам сознательно выполнять обязанность, но честно сказал: "Вот тут я могу, а тут я не могу по здоровью", и в военкомате ему сказали: "Хорошо, мы это учтём", но когда он попадает в Вооружённые силы вопрос снимается. И потом мне звонят и говорят: "А я уже штурмовик, а не могу на себя бронежилет одеть, ведь я его просто понести не могу". И эти проблемы есть", - признал Костенко в интервью проекту "Говорить Великий Львів".По его словам, здесь важно, не сколько людей наберут по мобилизацию, а сдержит ли слово украинская власть, сегодня заявившая о переходе к рекрутингу для набора в вооружённые формирования, и попадут ли эти люди на те специальности, на которые они рассчитывали."Если их обманут, другие уже не придут. Самое главное, что мы должны понять: количество важно, но важно и качество. Если мы будем набирать людей, месяц их готовить и бросать их в бой, то больше к нам никто не придёт: ни через рекрутинговую систему, ни через какую-то другую. Наше задание набирать людей, давать им хорошую подготовку, когда люди будут уверены в себе и идти на фронт уверенно, а не думать: "Так, мне уходить в самовольную отлучку или мне идти на смерть", - отметил Костенко.В то же время, те, кто часто бывают на фронте отмечают: порой ситуация складывается таким образом, что на затыкание дыр нужно бросать людей, в т.ч. и неподготовленных должным образом."Я точно знаю, что у нас не хватает штурмовиков и пехоты. И когда рекрутинг... Я не хочу пинать Минобороны, но мне кажется, что какое бы рекрутинговое агентство не набрало бы очень крутых спецов, когда эти специалисты получат свои специальности и приедут в батальон или в бригаду, то первое, с чем они столкнутся... Первое — у них перепишут "военники" (военные билеты, — Ред.), а второе — скажут: "На**й, там ВОП падает, там четыре человека осталось. Бегом в пехоту все! И комбат будет прав. И комбриг будет прав", - рассказывал в интервью Анне Мирошниченко волонтёр Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест.При этом он отметил, что право и Минобороны Украины, т. к. хоть как-то пытается привлечь людей в армию.Тем временем российские СМИ уже не раз распространяли рассказы взятых в плен украинских бойцов, жаловавшихся на то, что их бросили в бой без надлежащей подготовки или что среди мобилизованных были негодные к несению воинской службы люди.

