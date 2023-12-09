Татьяне Кравченко - 70
© кадр из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко
© кадр из сериала "Сваты"
Уроженка Донецка, актриса, звезда "Сватов" Татьяна Кравченко отмечает свое 70-летие. Сейчас артистка живет одна и больше не снимается в том самом сериале, потому что часть актеров, которые работали с ней 15 лет, отреклись от всего русского
"Популярность "Сватов" объяснима - там показана мирная Украина, населенная добрыми людей, чьи маленькие проблемы понятны каждой семье. С началом СВО среди актеров, которые снимались вместе 15 лет, произошел раскол: некоторые из них отреклись от своей телесемьи, а кто-то даже и от русского языка", - написали журналисты Телеграм-канала "Донбасс решает".
"Сватов", сделавший Кравченко и других украинских и российских актеров популярными, создала студия "Квартал 95", а продюсером картины выступил будущий украинский президент Владимир Зеленский.
Теперь все иначе - часть артистов отказались от всего русского, в том числе языка, а таких, как Кравченко, кто не пожелал предавать свои корни, назначили предателями.
"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала не так давно Кравченко.
9 июня, 12:36КультураЗвезды "Сватов" побывали в обстреливаемом ВСУ БелгородеАктриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко и ее коллега Олеся Железняк на днях сыграли на сцене ДК "Энергомаш" Белгорода в спектакле "Сирена и Виктория". Туда артистки отправились, чтобы "поднять настроение жителям приграничной Белгородчины"
Актерская карьера Кравченко была совсем непростой. В ее успех не верили даже дома. Например, вспоминала артистка, отчим подвел ее как-то к зеркалу и сказал: "Посмотри на свою рожу, какая же ты артистка?".
А вот известная на весь Союз актриса Татьяна Пельтцер поверила в Кравченко, и даже предсказала, что впереди ее ждут хорошие роли.
Звезда "Сватов" утверждает, что особое расположение к ней великой артистки она заслужила благодаря одному конфузу. Однажды Пельтцер ушла к соседке и оставила молодую Кравченко одну у себя дома. Дело было в новый год, и юная актриса решила откупорить одну из бутылок шампанского, что были в доме.
"Когда открывала божественный напиток, пробка сделала "бух" и улетела куда-то. Конечно, я поискала ее, но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна рассмеялась и сказала: "Молодец! Так держать!", сдобрив фразу крепким словцом", — рассказала Кравченко.
11 ноября 2021, 18:47Подсидела Догилеву и понравилась Пельтцер: Кравченко призналась в конфузе с шампанскимУроженка Донецка, звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко рассказала историю о том, как ей удалось обыграть Татьяну Догилеву и влюбить в себя Татьяну Пельтцер. Об этом артистка 10 ноября рассказала «Аргументам недели»
Уроженка Донецка Татьяна Кравченко - актриса, сыгравшая в таких фильмах как "Питер FМ", "Сваты", "Моя прекрасная няня", "А поутру они проснулись", "Роковые яйца", "Ширли-мырли", "Небеса обетованные", "Предчувствие любви" и других.
Актриса дважды была замужем, у нее одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда "Сватов" живет одна.