https://ukraina.ru/20231209/1051877387.html

Татьяне Кравченко - 70

Татьяне Кравченко - 70 - 09.12.2023 Украина.ру

Татьяне Кравченко - 70

Уроженка Донецка, актриса, звезда "Сватов" Татьяна Кравченко отмечает свое 70-летие. Сейчас артистка живет одна и больше не снимается в том самом сериале, потому что часть актеров, которые работали с ней 15 лет, отреклись от всего русского

2023-12-09T10:06

2023-12-09T10:06

2023-12-09T10:06

новости

татьяна кравченко

сваты

юбилей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/98/1029919855_0:0:1212:681_1920x0_80_0_0_531bf3186337de4fb69334f22576b94c.jpg

"Популярность "Сватов" объяснима - там показана мирная Украина, населенная добрыми людей, чьи маленькие проблемы понятны каждой семье. С началом СВО среди актеров, которые снимались вместе 15 лет, произошел раскол: некоторые из них отреклись от своей телесемьи, а кто-то даже и от русского языка", - написали журналисты Телеграм-канала "Донбасс решает"."Сватов", сделавший Кравченко и других украинских и российских актеров популярными, создала студия "Квартал 95", а продюсером картины выступил будущий украинский президент Владимир Зеленский.Теперь все иначе - часть артистов отказались от всего русского, в том числе языка, а таких, как Кравченко, кто не пожелал предавать свои корни, назначили предателями."Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала не так давно Кравченко.Актерская карьера Кравченко была совсем непростой. В ее успех не верили даже дома. Например, вспоминала артистка, отчим подвел ее как-то к зеркалу и сказал: "Посмотри на свою рожу, какая же ты артистка?".А вот известная на весь Союз актриса Татьяна Пельтцер поверила в Кравченко, и даже предсказала, что впереди ее ждут хорошие роли.Звезда "Сватов" утверждает, что особое расположение к ней великой артистки она заслужила благодаря одному конфузу. Однажды Пельтцер ушла к соседке и оставила молодую Кравченко одну у себя дома. Дело было в новый год, и юная актриса решила откупорить одну из бутылок шампанского, что были в доме."Когда открывала божественный напиток, пробка сделала "бух" и улетела куда-то. Конечно, я поискала ее, но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна рассмеялась и сказала: "Молодец! Так держать!", сдобрив фразу крепким словцом", — рассказала Кравченко.Уроженка Донецка Татьяна Кравченко - актриса, сыгравшая в таких фильмах как "Питер FМ", "Сваты", "Моя прекрасная няня", "А поутру они проснулись", "Роковые яйца", "Ширли-мырли", "Небеса обетованные", "Предчувствие любви" и других.Актриса дважды была замужем, у нее одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда "Сватов" живет одна.

https://ukraina.ru/20230609/1047065865.html

https://ukraina.ru/20211111/1032646127.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, татьяна кравченко, сваты, юбилей