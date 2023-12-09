https://ukraina.ru/20231209/1051876233.html

Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу - 09.12.2023 Украина.ру

Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в рамках декоммунизации начала в Киеве работы по сносу памятника легендарному красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации

2023-12-09T09:19

2023-12-09T09:19

2023-12-09T09:19

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памятник

щорс

декоммунизация

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"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", - говорится в сообщении.Отмечается, что демонтаж сложной конструкции может привести к временному частичному перекрытию движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. Демонтированный монумент предполагается хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.В годы Гражданской войны Щорс возглавлял украинские красногвардейские повстанческие формирования, был командиром дивизии Красной Армии. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет.Памятник Щорсу в виде изготовленной из бронзы конной статуи высотой почти четырнадцать метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры (бывшая Коминтерна) и бульвара Тараса Шевченко.В начале мая парламент Украины принял законопроект, упрощающий процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.

https://ukraina.ru/20231208/1051870843.html

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новости, украина, киев, памятник, щорс, декоммунизация