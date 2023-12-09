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Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу - 09.12.2023 Украина.ру
Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
Киевская городская государственная администрация (КГГА) в рамках декоммунизации начала в Киеве работы по сносу памятника легендарному красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации
2023-12-09T09:19
2023-12-09T09:19
2023-12-09T09:19
новости
украина
киев
памятник
щорс
декоммунизация
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"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", - говорится в сообщении.Отмечается, что демонтаж сложной конструкции может привести к временному частичному перекрытию движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. Демонтированный монумент предполагается хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.В годы Гражданской войны Щорс возглавлял украинские красногвардейские повстанческие формирования, был командиром дивизии Красной Армии. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет.Памятник Щорсу в виде изготовленной из бронзы конной статуи высотой почти четырнадцать метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры (бывшая Коминтерна) и бульвара Тараса Шевченко.В начале мая парламент Украины принял законопроект, упрощающий процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
https://ukraina.ru/20231208/1051870843.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, памятник, щорс, декоммунизация
Новости, Украина, Киев, памятник, Щорс, декоммунизация
Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
Киевская городская государственная администрация (КГГА) в рамках декоммунизации начала в Киеве работы по сносу памятника легендарному красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации
"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что демонтаж сложной конструкции может привести к временному частичному перекрытию движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. Демонтированный монумент предполагается хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.
В годы Гражданской войны Щорс возглавлял украинские красногвардейские повстанческие формирования, был командиром дивизии Красной Армии. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет.
Памятник Щорсу в виде изготовленной из бронзы конной статуи высотой почти четырнадцать метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры (бывшая Коминтерна) и бульвара Тараса Шевченко.
В начале мая парламент Украины принял законопроект, упрощающий процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.