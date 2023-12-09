Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska - 09.12.2023 Украина.ру
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Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska
Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska - 09.12.2023 Украина.ру
Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska
Украинские власти намеренно создают ложный нарратив о том, что после победы над ВСУ Россия непременно нападёт на Польшу. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард
2023-12-09T04:57
2023-12-09T04:57
новости
польша
украина
нато
антироссийские санкции
русофобия
сво
россия
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"Существуют так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Украины будет означать, что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева, направленным на поддержание западной политики безусловной военной и финансовой поддержки", - пишет Энгельгард.По его словам, подобную демагогическую уловку использует и провалившаяся администрация Джо Байдена, которая пугает страны восточного фланга НАТО нападением России.Но западные страны, считает автор, скоро будут вынуждены отказаться от политики помощи Киеву по принципу "столько, сколько потребуется". Это будет означать, что "поддержание существования Украины, как суверенной и безопасной демократии является приоритетом, но эта цель не требует от страны восстановления полного контроля над Крымом и Донбассом", а если говорить прямо - необходимо заключить мир (перемирие), признав достижения России.При этом Энгельгард отмечает, что в Польше реально никто не говорит о кардинальном изменении политики Запада в отношении России в сторону диалога и создания такой системы безопасности, в которой все стороны (Россия и Запад) будут чувствовать себя в безопасности."Для этого, прежде всего, нам необходимо прекратить марш НАТО на восток, чётко заявить, что Украина будет нейтральной страной, положить конец политике бесконечных санкций и возродить все институты, которые могли бы стать площадкой для диалога между Россией и Европой", - утверждает автор.Если же это невозможно, как настаивают многие западные политики, альтернативой и в самом деле является Третья мировая война, считает Энгельгард.
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новости, польша, украина, нато, антироссийские санкции, русофобия, сво, россия
Новости, Польша, Украина, НАТО, антироссийские санкции, Русофобия, СВО, Россия

Киев врёт что Польша следующая – Myśl Polska

04:57 09.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украинские власти намеренно создают ложный нарратив о том, что после победы над ВСУ Россия непременно нападёт на Польшу. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард
"Существуют так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Украины будет означать, что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева, направленным на поддержание западной политики безусловной военной и финансовой поддержки", - пишет Энгельгард.
По его словам, подобную демагогическую уловку использует и провалившаяся администрация Джо Байдена, которая пугает страны восточного фланга НАТО нападением России.
Но западные страны, считает автор, скоро будут вынуждены отказаться от политики помощи Киеву по принципу "столько, сколько потребуется". Это будет означать, что "поддержание существования Украины, как суверенной и безопасной демократии является приоритетом, но эта цель не требует от страны восстановления полного контроля над Крымом и Донбассом", а если говорить прямо - необходимо заключить мир (перемирие), признав достижения России.
При этом Энгельгард отмечает, что в Польше реально никто не говорит о кардинальном изменении политики Запада в отношении России в сторону диалога и создания такой системы безопасности, в которой все стороны (Россия и Запад) будут чувствовать себя в безопасности.
"Для этого, прежде всего, нам необходимо прекратить марш НАТО на восток, чётко заявить, что Украина будет нейтральной страной, положить конец политике бесконечных санкций и возродить все институты, которые могли бы стать площадкой для диалога между Россией и Европой", - утверждает автор.
Если же это невозможно, как настаивают многие западные политики, альтернативой и в самом деле является Третья мировая война, считает Энгельгард.
Зарубежные страны. Германия. Берлин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
04:00
Политолог рассказал, зачем Германия делает из России врага и "пляшет" под польскую дудку Руководство Германии готово уничтожить собственную экономику ради антироссийского нарратива. Власти вынуждены урезать социальные расходы и демонтировать социально ориентированную экономику для ее милитаризации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
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