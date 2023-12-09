https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы

Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы - 09.12.2023 Украина.ру

Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы

Президент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

2023-12-09T07:00

2023-12-09T07:00

2023-12-09T07:00

новости

владимир путин

миа "россия сегодня"

поздравление

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Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет "большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина коллективу медиагруппы по случаю 10-летия работы. "Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — отметил президент России в поздравительной телеграмме. Владимир Путин выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства". Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, миа "россия сегодня", поздравление