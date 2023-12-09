Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы - 09.12.2023 Украина.ру
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Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы - 09.12.2023 Украина.ру
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы
Президент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
2023-12-09T07:00
2023-12-09T07:00
новости
владимир путин
миа "россия сегодня"
поздравление
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет "большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина коллективу медиагруппы по случаю 10-летия работы. "Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — отметил президент России в поздравительной телеграмме. Владимир Путин выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства". Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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+7 495 645 66 01
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, миа "россия сегодня", поздравление
Новости, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", поздравление

Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы

07:00 09.12.2023
 
© РИА НовостиВ.В. Путин
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости
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Президент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет "большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина коллективу медиагруппы по случаю 10-летия работы.

"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — отметил президент России в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".

Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
 
НовостиВладимир ПутинМИА "Россия сегодня"поздравление
 
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