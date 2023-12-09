Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
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Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ
Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ
Фронт спецоперации на Украине огромный и на каждом отрезке есть свой замысел. Возможно, что в Марьинке российская армия использует тактику перемалывания сил противника на конкретном небольшом участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-09T05:15
2023-12-09T05:15
новости
россия
днр
марьинка
бои
наступление
артемовск
армия
победа
всу
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Под Артемовском тактика армии РФ строилась по заветам Клаузевица ("Полную победу обеспечивает только уничтожение сил противника". — Ред.). То есть первый этап — максимально перемолоть силы противника и там российские подразделения занимались именно этим, рассказал эксперт.Марьинка — это информационно-топовый ресурс и когда ВС РФ ее вернут, это будет хорошим инфоповодом. Потому что для Украины она является "распиаренным местом", и ее потеря - станет большим минусом, указал волонтер.Этим и пользуются ВС РФ, оставив врагу часть Марьинки, чтобы ВСУ стягивали силы на маленький обстреливаемый клочок земли. Возможно, это специальная тактика перемалывания сил противника на маленьком участке, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231208/1051841177.html
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новости, россия, днр, марьинка, бои, наступление, артемовск, армия, победа, всу, вс рф, украина, сво, спецоперация, освобождение
Новости, Россия, ДНР, Марьинка, бои, наступление, Артемовск, Армия, победа, ВСУ, ВС РФ, Украина, СВО, Спецоперация, освобождение

Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ

05:15 09.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Фронт спецоперации на Украине огромный и на каждом отрезке есть свой замысел. Возможно, что в Марьинке российская армия использует тактику перемалывания сил противника на конкретном небольшом участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Под Артемовском тактика армии РФ строилась по заветам Клаузевица ("Полную победу обеспечивает только уничтожение сил противника". — Ред.). То есть первый этап — максимально перемолоть силы противника и там российские подразделения занимались именно этим, рассказал эксперт.
"Тот же [китайский стратег и мыслитель] Сунь Цзы говорил, что армия может создать свою непобедимость, а победа всегда кроется в противнике. То есть победить можно, когда противник ослабеет или мы нащупаем у него брешь", - отметил Алехин.
Марьинка — это информационно-топовый ресурс и когда ВС РФ ее вернут, это будет хорошим инфоповодом. Потому что для Украины она является "распиаренным местом", и ее потеря - станет большим минусом, указал волонтер.
Этим и пользуются ВС РФ, оставив врагу часть Марьинки, чтобы ВСУ стягивали силы на маленький обстреливаемый клочок земли. Возможно, это специальная тактика перемалывания сил противника на маленьком участке, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Йохан Бекман интервью
Вчера, 06:39
Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от РоссииСитуация очень напряженная. Никаких мирных переговоров по Украине не будет. Возможны только новые провокации. Какие могут быть переговоры, если Финляндия обязалась отправить Киеву еще одну партию артиллерийских снарядов и пообещала начать их массовое изготовление?
 
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