https://ukraina.ru/20231209/1051856027.html

Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ

Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру

Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ

Фронт спецоперации на Украине огромный и на каждом отрезке есть свой замысел. Возможно, что в Марьинке российская армия использует тактику перемалывания сил противника на конкретном небольшом участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-09T05:15

2023-12-09T05:15

2023-12-09T05:15

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Под Артемовском тактика армии РФ строилась по заветам Клаузевица ("Полную победу обеспечивает только уничтожение сил противника". — Ред.). То есть первый этап — максимально перемолоть силы противника и там российские подразделения занимались именно этим, рассказал эксперт.Марьинка — это информационно-топовый ресурс и когда ВС РФ ее вернут, это будет хорошим инфоповодом. Потому что для Украины она является "распиаренным местом", и ее потеря - станет большим минусом, указал волонтер.Этим и пользуются ВС РФ, оставив врагу часть Марьинки, чтобы ВСУ стягивали силы на маленький обстреливаемый клочок земли. Возможно, это специальная тактика перемалывания сил противника на маленьком участке, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231208/1051841177.html

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новости, россия, днр, марьинка, бои, наступление, артемовск, армия, победа, всу, вс рф, украина, сво, спецоперация, освобождение