https://ukraina.ru/20231208/1051866661.html

"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин

"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин - 08.12.2023 Украина.ру

"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин

Председатель Народного совета и Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса в своём обращении к президенту России Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеообращение Пушилин опубликовал 8 декабря в своём телеграм-канале

2023-12-08T17:27

2023-12-08T17:27

2023-12-08T17:27

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Глава региона подчеркнул, что для Донбасса президент России — это "лидер, который нам вернул Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения“.По словам Пушилина, в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для жителей региона президент Владимир Путин.Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.

https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, артем жога, президентские выборы