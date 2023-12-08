"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин - 08.12.2023 Украина.ру
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"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин
"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин - 08.12.2023 Украина.ру
"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин
Председатель Народного совета и Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса в своём обращении к президенту России Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеообращение Пушилин опубликовал 8 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-08T17:27
2023-12-08T17:27
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
артем жога
президентские выборы
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Глава региона подчеркнул, что для Донбасса президент России — это "лидер, который нам вернул Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения“.По словам Пушилина, в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для жителей региона президент Владимир Путин.Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.
https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, артем жога, президентские выборы
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Артем Жога, президентские выборы

"Вернул нам Родину": Жога обратился к Путину от имени всего Донбасса - Пушилин

17:27 08.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Председатель Народного совета и Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса в своём обращении к президенту России Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеообращение Пушилин опубликовал 8 декабря в своём телеграм-канале
"Артём Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни", - заявил Пушилин.
Глава региона подчеркнул, что для Донбасса президент России — это "лидер, который нам вернул Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения“.
По словам Пушилина, в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для жителей региона президент Владимир Путин.
Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.
Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.
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