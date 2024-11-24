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Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника
Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника - 24.11.2024 Украина.ру
Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника
Очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Донецкой Народной Республики расследуют в следственном ведомстве Российской Федерации. Об этом сообщает СК РФ.
2024-11-24T09:57
2024-11-24T09:57
2024-11-24T09:57
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"По сообщению органов исполнительной власти, в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата скончался подросток", - сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России пообещал установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению этого преступления.До этого сообщалось о массированных обстрелах Горловки с подконтрольной ВСУ территории. Около 8 тысяч жителей населённого пункта оказались без электро-теплоснабжения и воды.Местные власти организовали пункты временно размещения жителей Горловки. Поступает помощь из других регионов России.Горловка находится в зоне боевых действий с 2014 года. За это время от обстрелов погибли сотни местных жителей.Большую известность получила история гибели 23-летней Кристины Жук вместе с десятимесячной дочкой Кирой при артиллерийском обстреле города 27 июля 2014 года. "Горловская мадонна" стала ярким образом жертвенности матери, спасавшей своего ребёнка в смертельной опасности, а также одним из многочисленных доказательств антигуманности установленного после госпереворота 2014 года киевского режима.Ранее на эту тему Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали ГорловкуТакже на эту тему высказалась автор Ukraina.ru Анна Ревякина в публикации Пятое горькое военное лето Донбасса: "Кровавое воскресенье" в Горловке
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новости, горловка, россия, донецкая народная республика, днр, обстрелы, военные преступления, ск рф, сво, ато, всу, гуманитарный кризис, мирные жители
Новости, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, обстрелы, Военные преступления, СК РФ, СВО, АТО, ВСУ, гуманитарный кризис, мирные жители
Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника
Очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Донецкой Народной Республики расследуют в следственном ведомстве Российской Федерации. Об этом сообщает СК РФ.
"По сообщению органов исполнительной власти, в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата скончался подросток", - сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет
России пообещал установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению этого преступления.
До этого сообщалось о массированных обстрелах Горловки с подконтрольной ВСУ
территории. Около 8 тысяч жителей населённого пункта оказались без электро-теплоснабжения и воды.
Местные власти организовали пункты временно размещения жителей Горловки. Поступает помощь из других регионов России.
Горловка находится в зоне боевых действий с 2014 года. За это время от обстрелов погибли сотни местных жителей.
Большую известность получила история гибели 23-летней Кристины Жук вместе с десятимесячной дочкой Кирой при артиллерийском обстреле города 27 июля 2014 года. "Горловская мадонна" стала ярким образом жертвенности матери, спасавшей своего ребёнка в смертельной опасности, а также одним из многочисленных доказательств антигуманности установленного после госпереворота 2014 года киевского режима.