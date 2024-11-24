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Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника

Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника - 24.11.2024 Украина.ру

Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника

Очередное преступление вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Донецкой Народной Республики расследуют в следственном ведомстве Российской Федерации. Об этом сообщает СК РФ.

2024-11-24T09:57

2024-11-24T09:57

2024-11-24T09:57

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"По сообщению органов исполнительной власти, в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата скончался подросток", - сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России пообещал установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению этого преступления.До этого сообщалось о массированных обстрелах Горловки с подконтрольной ВСУ территории. Около 8 тысяч жителей населённого пункта оказались без электро-теплоснабжения и воды.Местные власти организовали пункты временно размещения жителей Горловки. Поступает помощь из других регионов России.Горловка находится в зоне боевых действий с 2014 года. За это время от обстрелов погибли сотни местных жителей.Большую известность получила история гибели 23-летней Кристины Жук вместе с десятимесячной дочкой Кирой при артиллерийском обстреле города 27 июля 2014 года. "Горловская мадонна" стала ярким образом жертвенности матери, спасавшей своего ребёнка в смертельной опасности, а также одним из многочисленных доказательств антигуманности установленного после госпереворота 2014 года киевского режима.Ранее на эту тему Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали ГорловкуТакже на эту тему высказалась автор Ukraina.ru Анна Ревякина в публикации Пятое горькое военное лето Донбасса: "Кровавое воскресенье" в Горловке

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