Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву - 08.12.2023 Украина.ру
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Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву
Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву - 08.12.2023 Украина.ру
Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву
Это произошло сразу после того, как российский лидер вернулся из поездки в арабские страны Персидского залива, где он провел переговоры с президентом... Украина.ру, 08.12.2023
2023-12-08T15:31
2023-12-08T15:31
эксклюзив
россия
иран
визит
владимир путин
эбрахим (ибрахим) раиси
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Это произошло сразу после того, как российский лидер вернулся из поездки в арабские страны Персидского залива, где он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и наследным принцем Саудовской Аравии.Данный блиц-визит показал, что российская сторона активно развивает отношения с нефтяными монархиями, которые, в свою очередь, сотрудничают с Кремлем невзирая на растущее недовольство со стороны США.Больше того, британская газета Financial Times рассказала сегодня о том, что саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд незадолго до приезда Путина отложил предварительно запланированную поездку в Лондон, которую согласовывали в течение нескольких месяцев.Это обстоятельство достаточно наглядно указывает на изменившиеся внешнеполитические приоритеты официального Эр-Рияда. Потому что еще сравнительно недавно Великобритания и США оказывали на саудовскую политику решающее влияние.Переговоры с президентом Раиси нельзя рассматривать вне контекста только что состоявшегося ближневосточного турне Путина.Отношения между Саудовской Аравией и Ираном значительно улучшились в последнее время благодаря посредничеству Китая – что очень важно, учитывая их ключевое положение в нефтяной зоне Персидского залива и важную роль на глобальном рынке энергоносителей.Саудовцы и иранцы занимают схожие позиции в отношении палестинского кризиса, настаивая на немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, которые по-прежнему активно поддерживают на Западе.И эта консолидированная позиция исламского мира, одинаковая и для суннитов, и для шиитов, опирается на поддержку со стороны дипломатов из Москвы и Пекина.Встреча Раиси и Путина заняла около пяти часов, что говорит о широком перечне затронутых на переговорах вопросов.При этом, ее предваряла тщательная и заблаговременно проделанная подготовка.За два дня до прилета Раиси министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве, обсуждая различные вопросы в сфере экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.Было ясно, что речь идет об отлаживании уже существующих методов борьбы против санкционного давления Америки и ее сателлитов.В частности, Россия и Иран подписали специальную Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер – под которыми понимаются западные рестрикции.Кроме того, главные дипломаты двух стран согласовали заявление, согласно которому Иран и Россия усилят координацию в целях преодоления давления незаконных санкций.А Хосейн Амир Абдоллахиян пообещал создать коалицию из государств, попавших под западные ограничения. Потому что число таких стран все время растет.Эти же вопросы очевидно поднимались в ходе встрече Путина и Раиси – в особенности, на непубличной части московских переговоров. Хотя в ходе общения с прессой также прозвучало множество заявлений.Президент России отметил, что взаимный товарооборот РФ и Ирана достиг в прошлом году почти пяти миллиардов долларов, увеличившись сразу на 20%. А также пообещал прилететь в Тегеран в ответ на приглашение иранского руководства.При этом, Путин отметил, что подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономического союза и Ираном, которое собираются заключить уже в этом месяце, создаст дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия между двумя странами.Кроме того, он упомянул о работе над реализацией важных инфраструктурных проектов, включая железнодорожный транспортный коридор "Север – Юг", который позволит вывозить российскую продукцию через территорию Ирана и его порты в Персидском заливе.Создание такого коридора не только нейтрализует попытки блокады российского экспорта через Балтийское и Черное море, о чем в последнее время заговорили наиболее радикальные представители западного истеблишмента.Это также позволит увеличить торговлю с арабскими странами Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, постепенно восстанавливающую разноплановую контакты с Ираном.Такая стратегия российского руководства отвечает интересам Пекина – еще одного партнера Тегерана и Москвы.Китайское руководство выступает за тесную экономическую интеграцию между странами Азии, которой всячески противятся США, выстраивающие свою политику на провоцировании конфронтации.Активизация российской дипломатии в направлении Ближнего Востока вызвала в КНР большой интерес. Он отражается в комментариях внешнеполитических экспертов, отслеживающих переговоры России, Саудовской Аравии и Ирана."С одной стороны, Россия налаживает политические связи и координацию с теми странами, которые имели тесные отношения с США, и в то же время расширяет торгово-экономические контакты.С другой стороны, Москва также укрепляет взаимодействие на стратегическом уровне с такими государствами, как Иран, которые имеют относительно тупиковые отношения с Америкой. Это способствует тому, что обе стороны в условиях осады со стороны Запада укрепляют координацию и вместе продвигаются вперед", – отметил Сунь Чжуанчжи, директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук"Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе.Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", – говорит об этом же Чжао Лун, заместитель директора Института глобального управления при Шанхайском институте международных исследований.Происходящими на Ближнем востоке переменами недовольны только США, теряющие свое прежнее влияние – в то время, как на горизонте вырисовываются контуры новых альянсов будущего.Но жестокая позиция в отношении к гибнущим палестинцам обнулило американское влияние в этом стратегически значимом регионе. Что еще приведет для него к далеко идущим
https://ukraina.ru/20231207/1051843798.html
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, иран, визит, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси
Эксклюзив, Россия, Иран, визит, Владимир Путин, Эбрахим (Ибрахим) Раиси

Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву

15:31 08.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Это произошло сразу после того, как российский лидер вернулся из поездки в арабские страны Персидского залива, где он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и наследным принцем Саудовской Аравии.
Данный блиц-визит показал, что российская сторона активно развивает отношения с нефтяными монархиями, которые, в свою очередь, сотрудничают с Кремлем невзирая на растущее недовольство со стороны США.
Больше того, британская газета Financial Times рассказала сегодня о том, что саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд незадолго до приезда Путина отложил предварительно запланированную поездку в Лондон, которую согласовывали в течение нескольких месяцев.
Это обстоятельство достаточно наглядно указывает на изменившиеся внешнеполитические приоритеты официального Эр-Рияда. Потому что еще сравнительно недавно Великобритания и США оказывали на саудовскую политику решающее влияние.
Переговоры с президентом Раиси нельзя рассматривать вне контекста только что состоявшегося ближневосточного турне Путина.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
Вчера, 22:48
Переговоры Путина и Раиси длятся пятый часПереговоры президента России Владимира Путина и его коллеги Эбрахима Раиси в Москве продолжаются более четырех часов. По сообщению пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, стороны знакомятся с докладами министров
Отношения между Саудовской Аравией и Ираном значительно улучшились в последнее время благодаря посредничеству Китая – что очень важно, учитывая их ключевое положение в нефтяной зоне Персидского залива и важную роль на глобальном рынке энергоносителей.
Саудовцы и иранцы занимают схожие позиции в отношении палестинского кризиса, настаивая на немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, которые по-прежнему активно поддерживают на Западе.
И эта консолидированная позиция исламского мира, одинаковая и для суннитов, и для шиитов, опирается на поддержку со стороны дипломатов из Москвы и Пекина.
Встреча Раиси и Путина заняла около пяти часов, что говорит о широком перечне затронутых на переговорах вопросов.
При этом, ее предваряла тщательная и заблаговременно проделанная подготовка.
За два дня до прилета Раиси министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве, обсуждая различные вопросы в сфере экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Было ясно, что речь идет об отлаживании уже существующих методов борьбы против санкционного давления Америки и ее сателлитов.
В частности, Россия и Иран подписали специальную Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер – под которыми понимаются западные рестрикции.
Кроме того, главные дипломаты двух стран согласовали заявление, согласно которому Иран и Россия усилят координацию в целях преодоления давления незаконных санкций.
А Хосейн Амир Абдоллахиян пообещал создать коалицию из государств, попавших под западные ограничения. Потому что число таких стран все время растет.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
Вчера, 18:15
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой СШАСегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря
Эти же вопросы очевидно поднимались в ходе встрече Путина и Раиси – в особенности, на непубличной части московских переговоров. Хотя в ходе общения с прессой также прозвучало множество заявлений.
Президент России отметил, что взаимный товарооборот РФ и Ирана достиг в прошлом году почти пяти миллиардов долларов, увеличившись сразу на 20%. А также пообещал прилететь в Тегеран в ответ на приглашение иранского руководства.
При этом, Путин отметил, что подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономического союза и Ираном, которое собираются заключить уже в этом месяце, создаст дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия между двумя странами.
Кроме того, он упомянул о работе над реализацией важных инфраструктурных проектов, включая железнодорожный транспортный коридор "Север – Юг", который позволит вывозить российскую продукцию через территорию Ирана и его порты в Персидском заливе.
Создание такого коридора не только нейтрализует попытки блокады российского экспорта через Балтийское и Черное море, о чем в последнее время заговорили наиболее радикальные представители западного истеблишмента.
Это также позволит увеличить торговлю с арабскими странами Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, постепенно восстанавливающую разноплановую контакты с Ираном.
Такая стратегия российского руководства отвечает интересам Пекина – еще одного партнера Тегерана и Москвы.
Китайское руководство выступает за тесную экономическую интеграцию между странами Азии, которой всячески противятся США, выстраивающие свою политику на провоцировании конфронтации.
Активизация российской дипломатии в направлении Ближнего Востока вызвала в КНР большой интерес. Он отражается в комментариях внешнеполитических экспертов, отслеживающих переговоры России, Саудовской Аравии и Ирана.
"С одной стороны, Россия налаживает политические связи и координацию с теми странами, которые имели тесные отношения с США, и в то же время расширяет торгово-экономические контакты.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
Вчера, 18:15
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой СШАСегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря
С другой стороны, Москва также укрепляет взаимодействие на стратегическом уровне с такими государствами, как Иран, которые имеют относительно тупиковые отношения с Америкой. Это способствует тому, что обе стороны в условиях осады со стороны Запада укрепляют координацию и вместе продвигаются вперед", – отметил Сунь Чжуанчжи, директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук
"Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе.
Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", – говорит об этом же Чжао Лун, заместитель директора Института глобального управления при Шанхайском институте международных исследований.
Происходящими на Ближнем востоке переменами недовольны только США, теряющие свое прежнее влияние – в то время, как на горизонте вырисовываются контуры новых альянсов будущего.
Но жестокая позиция в отношении к гибнущим палестинцам обнулило американское влияние в этом стратегически значимом регионе. Что еще приведет для него к далеко идущим
 
ЭксклюзивРоссияИранвизитВладимир ПутинЭбрахим (Ибрахим) Раиси
 
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