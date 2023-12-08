https://ukraina.ru/20231208/1051861874.html

Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву

Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву - 08.12.2023 Украина.ру

Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву

Это произошло сразу после того, как российский лидер вернулся из поездки в арабские страны Персидского залива, где он провел переговоры с президентом... Украина.ру, 08.12.2023

2023-12-08T15:31

2023-12-08T15:31

2023-12-08T15:31

эксклюзив

россия

иран

визит

владимир путин

эбрахим (ибрахим) раиси

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Это произошло сразу после того, как российский лидер вернулся из поездки в арабские страны Персидского залива, где он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и наследным принцем Саудовской Аравии.Данный блиц-визит показал, что российская сторона активно развивает отношения с нефтяными монархиями, которые, в свою очередь, сотрудничают с Кремлем невзирая на растущее недовольство со стороны США.Больше того, британская газета Financial Times рассказала сегодня о том, что саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд незадолго до приезда Путина отложил предварительно запланированную поездку в Лондон, которую согласовывали в течение нескольких месяцев.Это обстоятельство достаточно наглядно указывает на изменившиеся внешнеполитические приоритеты официального Эр-Рияда. Потому что еще сравнительно недавно Великобритания и США оказывали на саудовскую политику решающее влияние.Переговоры с президентом Раиси нельзя рассматривать вне контекста только что состоявшегося ближневосточного турне Путина.Отношения между Саудовской Аравией и Ираном значительно улучшились в последнее время благодаря посредничеству Китая – что очень важно, учитывая их ключевое положение в нефтяной зоне Персидского залива и важную роль на глобальном рынке энергоносителей.Саудовцы и иранцы занимают схожие позиции в отношении палестинского кризиса, настаивая на немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, которые по-прежнему активно поддерживают на Западе.И эта консолидированная позиция исламского мира, одинаковая и для суннитов, и для шиитов, опирается на поддержку со стороны дипломатов из Москвы и Пекина.Встреча Раиси и Путина заняла около пяти часов, что говорит о широком перечне затронутых на переговорах вопросов.При этом, ее предваряла тщательная и заблаговременно проделанная подготовка.За два дня до прилета Раиси министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве, обсуждая различные вопросы в сфере экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.Было ясно, что речь идет об отлаживании уже существующих методов борьбы против санкционного давления Америки и ее сателлитов.В частности, Россия и Иран подписали специальную Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер – под которыми понимаются западные рестрикции.Кроме того, главные дипломаты двух стран согласовали заявление, согласно которому Иран и Россия усилят координацию в целях преодоления давления незаконных санкций.А Хосейн Амир Абдоллахиян пообещал создать коалицию из государств, попавших под западные ограничения. Потому что число таких стран все время растет.Эти же вопросы очевидно поднимались в ходе встрече Путина и Раиси – в особенности, на непубличной части московских переговоров. Хотя в ходе общения с прессой также прозвучало множество заявлений.Президент России отметил, что взаимный товарооборот РФ и Ирана достиг в прошлом году почти пяти миллиардов долларов, увеличившись сразу на 20%. А также пообещал прилететь в Тегеран в ответ на приглашение иранского руководства.При этом, Путин отметил, что подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономического союза и Ираном, которое собираются заключить уже в этом месяце, создаст дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия между двумя странами.Кроме того, он упомянул о работе над реализацией важных инфраструктурных проектов, включая железнодорожный транспортный коридор "Север – Юг", который позволит вывозить российскую продукцию через территорию Ирана и его порты в Персидском заливе.Создание такого коридора не только нейтрализует попытки блокады российского экспорта через Балтийское и Черное море, о чем в последнее время заговорили наиболее радикальные представители западного истеблишмента.Это также позволит увеличить торговлю с арабскими странами Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, постепенно восстанавливающую разноплановую контакты с Ираном.Такая стратегия российского руководства отвечает интересам Пекина – еще одного партнера Тегерана и Москвы.Китайское руководство выступает за тесную экономическую интеграцию между странами Азии, которой всячески противятся США, выстраивающие свою политику на провоцировании конфронтации.Активизация российской дипломатии в направлении Ближнего Востока вызвала в КНР большой интерес. Он отражается в комментариях внешнеполитических экспертов, отслеживающих переговоры России, Саудовской Аравии и Ирана."С одной стороны, Россия налаживает политические связи и координацию с теми странами, которые имели тесные отношения с США, и в то же время расширяет торгово-экономические контакты.С другой стороны, Москва также укрепляет взаимодействие на стратегическом уровне с такими государствами, как Иран, которые имеют относительно тупиковые отношения с Америкой. Это способствует тому, что обе стороны в условиях осады со стороны Запада укрепляют координацию и вместе продвигаются вперед", – отметил Сунь Чжуанчжи, директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук"Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе.Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", – говорит об этом же Чжао Лун, заместитель директора Института глобального управления при Шанхайском институте международных исследований.Происходящими на Ближнем востоке переменами недовольны только США, теряющие свое прежнее влияние – в то время, как на горизонте вырисовываются контуры новых альянсов будущего.Но жестокая позиция в отношении к гибнущим палестинцам обнулило американское влияние в этом стратегически значимом регионе. Что еще приведет для него к далеко идущим

https://ukraina.ru/20231207/1051843798.html

https://ukraina.ru/20231207/1051838620.html

https://ukraina.ru/20231207/1051838620.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, россия, иран, визит, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси