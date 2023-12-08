https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - 08.12.2023 Украина.ру

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году

2023-12-08T14:15

2023-12-08T14:15

2023-12-08T14:25

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президентские выборы

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артёму Жоге.Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.

https://ukraina.ru/20231207/1051823130.html

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новости, россия, владимир путин, выборы, президентские выборы