Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - 08.12.2023 Украина.ру
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году
2023-12-08T14:15
2023-12-08T14:25
новости
россия
владимир путин
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051835642_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9a79ef83257872dccafabacd17e90659.jpg.webp
Президент России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артёму Жоге.Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
https://ukraina.ru/20231207/1051823130.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051835642_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_33714cbba0625a6a1ad3b3e17aeb0d16.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, выборы, президентские выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, выборы, президентские выборы

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

14:15 08.12.2023 (обновлено: 14:25 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году
Президент России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артёму Жоге.
Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 11:58
В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.
 
НовостиРоссияВладимир Путинвыборыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
14:15Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:14"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
14:09США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
13:59В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
13:52Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины
13:38В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца
13:25Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
13:23Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев
13:15Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ
13:01Финляндия отказала Украине в экстрадиции командира ДШРГ "Русич"
13:00Освобождение Тордена, люди закончились, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
13:00"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского
12:55"Вонючки-активисты" и мышиный террор. Что происходит в Днепре
12:42Обратная сторона интеграции. Украинцы стали жертвой атаки хакеров на польскую компанию
11:56"Деньги для второстепенного государства": Медведев обратил внимание на необычное поведение США
11:52Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с Украиной
11:49Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов
11:47Байден готов ужесточить требования к мигрантам в обмен на одобрение Конгрессом помощи Украине
11:46Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров
Лента новостейМолния