Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:15 08.12.2023 (обновлено: 14:25 08.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году
Президент России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артёму Жоге.
Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Вчера, 11:58В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.