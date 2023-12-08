https://ukraina.ru/20231208/1051855528.html

Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов

Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов - 08.12.2023 Украина.ру

Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов 8 декабря прокомментировал убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы

2023-12-08T11:49

2023-12-08T11:49

2023-12-08T11:49

кива

новости

владимир зеленский

владимир рогов

убийство

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"Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов.Он добавил, что постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование".В минувшую среду в деревне Супонево в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

https://ukraina.ru/20231207/1051841496.html

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кива, новости, владимир зеленский, владимир рогов, убийство