Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов - 08.12.2023 Украина.ру
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Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов
Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов - 08.12.2023 Украина.ру
Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов 8 декабря прокомментировал убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы
2023-12-08T11:49
2023-12-08T11:49
кива
новости
владимир зеленский
владимир рогов
убийство
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"Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов.Он добавил, что постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование".В минувшую среду в деревне Супонево в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
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кива, новости, владимир зеленский, владимир рогов, убийство
Кива, Новости, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, убийство

Зеленский обсуждает на СНБО ликвидацию обидчиков и оппонентов - Рогов

11:49 08.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов 8 декабря прокомментировал убийство экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы
"Зеленский имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Согласно полученной информации от собственных источников, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто его и где обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим", - сказал Рогов.
Он добавил, что постукраинское пространство "превратилось в злокачественное террористическое образование".
В минувшую среду в деревне Супонево в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.
Между тем, в среду представитель главного управление разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 19:48
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террористРежим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
 
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