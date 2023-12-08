Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале указал, что Киев все же получит деньги от США
"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.
На днях законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.