https://ukraina.ru/20231208/1051853908.html

Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев

Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев - 08.12.2023 Украина.ру

Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале указал, что Киев все же получит деньги от США

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

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дмитрий медведев

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"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.На днях законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.

https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html

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сенат, сша, зарубежье, деньги, новости, дмитрий медведев