Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев - 08.12.2023 Украина.ру
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Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев
Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев - 08.12.2023 Украина.ру
Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале указал, что Киев все же получит деньги от США
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:44
сенат
сша
зарубежье
деньги
новости
дмитрий медведев
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"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.На днях законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
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сенат, сша, зарубежье, деньги, новости, дмитрий медведев
сенат, США, Зарубежье, деньги, Новости, Дмитрий Медведев

Украина продолжит "бизнес на войне" с помощью США - Медведев

10:44 08.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале указал, что Киев все же получит деньги от США
"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.
На днях законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
капитолий - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
08:26
Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощиСенат провалил голосовании о выделении финансовой помощи Киеву. Это было ожидаемо, настолько, что Зеленский даже отменил свое видео-выступление перед дорогими западными партнерами.
 
сенатСШАЗарубежьеденьгиНовостиДмитрий Медведев
 
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