Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - Медведев - 08.12.2023 Украина.ру
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Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - Медведев
Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - Медведев - 08.12.2023 Украина.ру
Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - Медведев
Президенту США Джо Байдену либо объявят импичмент, либо он проиграет на выборах, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале
2023-12-08T10:40
2023-12-08T10:40
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Байден ранее заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, кто может стать кандидатом от Демократической партии.По словам политолога, основной электорат действующего президента - это национальные меньшинства, и они отворачиваются от Байдена.Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".
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новости, сша, президент сша, президентские выборы, джо байден, дмитрий медведев, россия
Новости, США, президент США, президентские выборы, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Россия

Перед Байденом маячит перспектива вероятного проигрыша на выборах - Медведев

10:40 08.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президенту США Джо Байдену либо объявят импичмент, либо он проиграет на выборах, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале

«Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО «Джо, Хантер и партнёры». Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в наш адрес«, - написал Медведев.

Байден ранее заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, кто может стать кандидатом от Демократической партии.
По словам политолога, основной электорат действующего президента - это национальные меньшинства, и они отворачиваются от Байдена.
Эксперт также напомнил о личности Гэвина Ньюсома. Действующий губернатор Калифорнии Ньюсом встречал председателя КНР Си Цзиньпина у самолёта. Байден отзывался о Ньюсоме как о человеке с массовой перспектив, и кем он захочет, тем он и станет. "Я думаю, это кандидатура на замену Байдену на президентских выборах 2024 года от демократической партии", предположил Вайнер.
Американист также предположил, что "мы не увидим Байдена на президентских выборах".
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