На Украине без денег США уже в январе начнутся проблемы с соцвыплатами - Азаров
Без американской помощи на Украине уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами, написал экс-премьер страны Николай Азаров в соцсети
"Без помощи США в Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен (545 миллионов долларов. – Ред.) на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу", - написал Азаров.
В сенате США 6 декабря законопроект о выделении 106 миллиардов долларов помощи для Украины и Израиля не прошёл процедурное голосование. Из них 61 миллиард для Украины. Рассмотрение законопроекта было заблокировано.
Эксперты полагают, что это пока не отказ от финансирования Украины, а, возможно, некоторая задержка до согласования позиций в конгрессе политических сил и элит США. Президент США Джо Байден назвал решение сената сумасшествием и пригрозил, что, если Россия победит в российско-украинском конфликте, Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО.
5 декабря, 18:16Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.