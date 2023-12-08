Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
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Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-08T09:31
2023-12-08T09:31
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"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.По словам лётчика с позывным "Сокол", скопление живой силы противника было обнаружено в ходе выполнения боевой задачи."Выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена", - рассказал "Сокол".Минобороны опубликовало видео боевого вылета Су-25.
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Новости, Россия, ДНР, СВО, Су-25, ВСУ

Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО

09:31 08.12.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.
По словам лётчика с позывным "Сокол", скопление живой силы противника было обнаружено в ходе выполнения боевой задачи.
"Выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена", - рассказал "Сокол".
Минобороны опубликовало видео боевого вылета Су-25.
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