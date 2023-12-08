https://ukraina.ru/20231208/1051851603.html
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-08T09:31
2023-12-08T09:31
2023-12-08T09:31
новости
россия
днр
сво
су-25
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101597/65/1015976539_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_de1184b040a64390a37fa64f494b1c44.jpg
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.По словам лётчика с позывным "Сокол", скопление живой силы противника было обнаружено в ходе выполнения боевой задачи."Выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена", - рассказал "Сокол".Минобороны опубликовало видео боевого вылета Су-25.
https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101597/65/1015976539_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0004c5c273d5fb661aba66479c786ea5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, сво, су-25, всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, Су-25, ВСУ
Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.
По словам лётчика с позывным "Сокол", скопление живой силы противника было обнаружено в ходе выполнения боевой задачи.
"Выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена", - рассказал "Сокол".
Минобороны опубликовало видео
боевого вылета Су-25.