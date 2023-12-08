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Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО

Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО - 08.12.2023 Украина.ру

Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО

Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-08T09:31

2023-12-08T09:31

2023-12-08T09:31

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"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.По словам лётчика с позывным "Сокол", скопление живой силы противника было обнаружено в ходе выполнения боевой задачи."Выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена", - рассказал "Сокол".Минобороны опубликовало видео боевого вылета Су-25.

https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html

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новости, россия, днр, сво, су-25, всу