Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ - 08.12.2023 Украина.ру
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Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ - 08.12.2023 Украина.ру
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ
Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщило 8 декабря информационное агентство Shafaq news
2023-12-08T07:39
2023-12-08T07:39
ирак
посольство сша
сша
зарубежье
ракеты
новости
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"В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", - сказал источник в силах безопасности Ирака.В последние месяцы американские объекты в Ираке становятся целями атак шиитских группировок. Под обстрелы попадают военные базы США. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят вооруженные формирования шиитов, утверждает, что атаки по американским силам в Ираке, а также Сирии связаны с операцией Израиля в секторе Газа.
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ирак, посольство сша, сша, зарубежье, ракеты, новости
Ирак, посольство США, США, Зарубежье, ракеты, Новости

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ

07:39 08.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщило 8 декабря информационное агентство Shafaq news
"В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", - сказал источник в силах безопасности Ирака.
В последние месяцы американские объекты в Ираке становятся целями атак шиитских группировок. Под обстрелы попадают военные базы США. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят вооруженные формирования шиитов, утверждает, что атаки по американским силам в Ираке, а также Сирии связаны с операцией Израиля в секторе Газа.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 18:27
Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"Такое заявление Мохаммед Шиа аль-Судани озвучил 21 октября на международном саммите в Каире, сообщает Associated Press
 
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