Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщило 8 декабря информационное агентство Shafaq news
"В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", - сказал источник в силах безопасности Ирака.
В последние месяцы американские объекты в Ираке становятся целями атак шиитских группировок. Под обстрелы попадают военные базы США. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят вооруженные формирования шиитов, утверждает, что атаки по американским силам в Ираке, а также Сирии связаны с операцией Израиля в секторе Газа.