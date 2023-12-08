https://ukraina.ru/20231208/1051847684.html

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ - 08.12.2023 Украина.ру

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ

Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщило 8 декабря информационное агентство Shafaq news

2023-12-08T07:39

2023-12-08T07:39

2023-12-08T07:39

ирак

посольство сша

сша

зарубежье

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"В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", - сказал источник в силах безопасности Ирака.В последние месяцы американские объекты в Ираке становятся целями атак шиитских группировок. Под обстрелы попадают военные базы США. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят вооруженные формирования шиитов, утверждает, что атаки по американским силам в Ираке, а также Сирии связаны с операцией Израиля в секторе Газа.

https://ukraina.ru/20231021/1050385266.html

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ирак, посольство сша, сша, зарубежье, ракеты, новости