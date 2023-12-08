В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы" - 08.12.2023 Украина.ру
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В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"
В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы" - 08.12.2023 Украина.ру
В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"
Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на гендиректора центра Антона Федоровича сообщает РИА Новости
2023-12-08T03:13
2023-12-08T03:13
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Первые прототипы семидюймового FPV-дрона "Огурец" появились ещё в декабре 2022 - январе 2023 года. В апреле 2023-го появился уже рабочий вариант, способный нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров."Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нём к тому же есть пластиковые зелёные вставки", - рассказал Федорович.Гендиректор уточнил, что "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре. Им же, в частности, отправляют "Огурцы", поставляемые на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом."Изначально это всё планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идёт разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", - добавил Федорович.Находящийся в Екатеринбурге Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
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Новости, Россия, Екатеринбург, СВО, БПЛА, дроны

В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"

03:13 08.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на гендиректора центра Антона Федоровича сообщает РИА Новости
Первые прототипы семидюймового FPV-дрона "Огурец" появились ещё в декабре 2022 - январе 2023 года. В апреле 2023-го появился уже рабочий вариант, способный нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.
"Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нём к тому же есть пластиковые зелёные вставки", - рассказал Федорович.
Гендиректор уточнил, что "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре. Им же, в частности, отправляют "Огурцы", поставляемые на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом.
"Изначально это всё планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идёт разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", - добавил Федорович.
Находящийся в Екатеринбурге Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
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04:00Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
03:13В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"
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