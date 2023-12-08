https://ukraina.ru/20231208/1051845503.html

В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"

В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы" - 08.12.2023 Украина.ру

В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"

Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на гендиректора центра Антона Федоровича сообщает РИА Новости

2023-12-08T03:13

2023-12-08T03:13

2023-12-08T03:13

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Первые прототипы семидюймового FPV-дрона "Огурец" появились ещё в декабре 2022 - январе 2023 года. В апреле 2023-го появился уже рабочий вариант, способный нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров."Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нём к тому же есть пластиковые зелёные вставки", - рассказал Федорович.Гендиректор уточнил, что "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре. Им же, в частности, отправляют "Огурцы", поставляемые на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом."Изначально это всё планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идёт разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", - добавил Федорович.Находящийся в Екатеринбурге Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.

https://ukraina.ru/20231207/1051838177.html

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новости, россия, екатеринбург, сво, бпла, дроны