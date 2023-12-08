https://ukraina.ru/20231208/1051844678.html
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути - 08.12.2023 Украина.ру
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
Госпредприятие "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") отправило первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход протестов польских перевозчиков. Об этом сообщили в компании 7 декабря
2023-12-08T01:04
2023-12-08T01:04
2023-12-08T01:04
новости
украина
укрзализныця
протесты
польша
варшава
перевозчики
поезд
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Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов. На сегодняшний день ещё существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, однако украинские специалисты уже работают над ускорением процесса. Похоже, что на Украине всерьёз намерены запустить массовую перевозку грузовиков через ж/д пути. В компании даже объявили, куда можно обратиться, чтобы купить билет на поезд для грузового автомобиля. Протесты на польско-украинской начались 6 ноября. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за этого КПП в очереди находятся около трёх тысяч грузовиков. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации. ВСУ обвинили протестующих на границе поляков в неудачах на фронте, так как те якобы задерживают поставки военной техники. Тем временем, глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко Украины заявила, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Из-за акции поляков, украинская экономика теряет миллионы гривен.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, укрзализныця, протесты, польша, варшава, перевозчики, поезд
Новости, Украина, Укрзализныця, протесты, Польша, Варшава, перевозчики, поезд
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
Госпредприятие "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") отправило первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход протестов польских перевозчиков. Об этом сообщили в компании 7 декабря
"Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами", – сказано в сообщении в телеграм-канале компании.
Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов.
На сегодняшний день ещё существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, однако украинские специалисты уже работают над ускорением процесса.
"Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге", – добавили в "Укрзализныце".
Похоже, что на Украине всерьёз
намерены запустить массовую перевозку грузовиков через ж/д пути. В компании даже объявили, куда можно обратиться, чтобы купить билет на поезд для грузового автомобиля.
Протесты на польско-украинской начались 6 ноября. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за этого КПП в очереди находятся около трёх тысяч грузовиков.
Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации.
ВСУ обвинили
протестующих на границе поляков в неудачах на фронте, так как те якобы задерживают поставки военной техники. Тем временем, глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко Украины заявила
, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Из-за акции поляков, украинская экономика теряет миллионы гривен.