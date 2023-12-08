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На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути

На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути - 08.12.2023 Украина.ру

На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути

Госпредприятие "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") отправило первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход протестов польских перевозчиков. Об этом сообщили в компании 7 декабря

2023-12-08T01:04

2023-12-08T01:04

2023-12-08T01:04

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поезд

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Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов. На сегодняшний день ещё существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, однако украинские специалисты уже работают над ускорением процесса. Похоже, что на Украине всерьёз намерены запустить массовую перевозку грузовиков через ж/д пути. В компании даже объявили, куда можно обратиться, чтобы купить билет на поезд для грузового автомобиля. Протесты на польско-украинской начались 6 ноября. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за этого КПП в очереди находятся около трёх тысяч грузовиков. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации. ВСУ обвинили протестующих на границе поляков в неудачах на фронте, так как те якобы задерживают поставки военной техники. Тем временем, глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко Украины заявила, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Из-за акции поляков, украинская экономика теряет миллионы гривен.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, укрзализныця, протесты, польша, варшава, перевозчики, поезд