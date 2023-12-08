На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути - 08.12.2023 Украина.ру
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На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути - 08.12.2023 Украина.ру
На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
Госпредприятие "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") отправило первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход протестов польских перевозчиков. Об этом сообщили в компании 7 декабря
2023-12-08T01:04
2023-12-08T01:04
новости
украина
укрзализныця
протесты
польша
варшава
перевозчики
поезд
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Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов. На сегодняшний день ещё существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, однако украинские специалисты уже работают над ускорением процесса. Похоже, что на Украине всерьёз намерены запустить массовую перевозку грузовиков через ж/д пути. В компании даже объявили, куда можно обратиться, чтобы купить билет на поезд для грузового автомобиля. Протесты на польско-украинской начались 6 ноября. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за этого КПП в очереди находятся около трёх тысяч грузовиков. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации. ВСУ обвинили протестующих на границе поляков в неудачах на фронте, так как те якобы задерживают поставки военной техники. Тем временем, глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко Украины заявила, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Из-за акции поляков, украинская экономика теряет миллионы гривен.
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новости, украина, укрзализныця, протесты, польша, варшава, перевозчики, поезд
Новости, Украина, Укрзализныця, протесты, Польша, Варшава, перевозчики, поезд

На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути

01:04 08.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген КравцовУЗ
УЗ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген Кравцов
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Госпредприятие "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") отправило первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход протестов польских перевозчиков. Об этом сообщили в компании 7 декабря

"Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами", – сказано в сообщении в телеграм-канале компании.

Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов.
На сегодняшний день ещё существуют формальные вопросы по быстрому пересечению польской границы, однако украинские специалисты уже работают над ускорением процесса.
"Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге", – добавили в "Укрзализныце".
Похоже, что на Украине всерьёз намерены запустить массовую перевозку грузовиков через ж/д пути. В компании даже объявили, куда можно обратиться, чтобы купить билет на поезд для грузового автомобиля.
Протесты на польско-украинской начались 6 ноября. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за этого КПП в очереди находятся около трёх тысяч грузовиков.
Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации.
ВСУ обвинили протестующих на границе поляков в неудачах на фронте, так как те якобы задерживают поставки военной техники. Тем временем, глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко Украины заявила, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Из-за акции поляков, украинская экономика теряет миллионы гривен.
 
НовостиУкраинаУкрзализныцяпротестыПольшаВаршаваперевозчикипоезд
 
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