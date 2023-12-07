ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте - 07.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте
ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте - 07.12.2023 Украина.ру
ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте
Поляки ударили в спину Вооружённым силам Украины, блокировав поставки военных грузов на фронт Спецоперации. Протесты также могут привести к сокращению роста ВВП Украины в 2023 году, говорится в новой статье The New York Times
2023-12-07T20:10
2023-12-07T20:10
новости
украина
польша
протесты
всу
сво
спецоперация
варшава
киев
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Журналисты поделились комментарием боевика ВСУ, который утверждает, что его подразделение давно ждёт доставки приборов ночного видения, которые застряли на границе. Эта военная техники имеет решающее значение для безопасного продвижения военнослужащих к боевым позициям. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за протестов на границе с Польшей в очереди находится около трёх тысяч грузовиков. Глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко считает, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Ранее в министерстве экономики Украины заявляли, из-за блокирования границы польскими перевозчиками экспорт из страны сократился на 40%. До этого замминистра экономики Украины Тарас Качка выразил мнение, что страна потеряет не менее 20% импорта. Напомним, протесты на польско-украинской границе начались 6 ноября. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации.
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новости, украина, польша, протесты, всу, сво, спецоперация, варшава, киев
Новости, Украина, Польша, протесты, ВСУ, СВО, Спецоперация, Варшава, Киев

ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте

20:10 07.12.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Читать в
Поляки ударили в спину Вооружённым силам Украины, блокировав поставки военных грузов на фронт Спецоперации. Протесты также могут привести к сокращению роста ВВП Украины в 2023 году, говорится в новой статье The New York Times
Журналисты поделились комментарием боевика ВСУ, который утверждает, что его подразделение давно ждёт доставки приборов ночного видения, которые застряли на границе. Эта военная техники имеет решающее значение для безопасного продвижения военнослужащих к боевым позициям.
"Чтобы блокировать границы страны во время полномасштабного вторжения, они должны быть полностью оторваны от реальности, и таким образом они также омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи", – приводит его слова NYT.
По данным Госпогранслужбы Украины, из-за протестов на границе с Польшей в очереди находится около трёх тысяч грузовиков. Глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко считает, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%.
"Предприятия не получают достаточно компонентов; цепочки поставок нарушены. Это касается и военной техники и её производства. Чтобы даже собирать дроны на Украине, их нужно привозить откуда-то ещё", – пожаловалась она.
Ранее в министерстве экономики Украины заявляли, из-за блокирования границы польскими перевозчиками экспорт из страны сократился на 40%. До этого замминистра экономики Украины Тарас Качка выразил мнение, что страна потеряет не менее 20% импорта.
Напомним, протесты на польско-украинской границе начались 6 ноября. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 11:53
"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики
 
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