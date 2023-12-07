https://ukraina.ru/20231207/1051841641.html

ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте

ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте - 07.12.2023 Украина.ру

ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте

Поляки ударили в спину Вооружённым силам Украины, блокировав поставки военных грузов на фронт Спецоперации. Протесты также могут привести к сокращению роста ВВП Украины в 2023 году, говорится в новой статье The New York Times

2023-12-07T20:10

2023-12-07T20:10

2023-12-07T20:10

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украина

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всу

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спецоперация

варшава

киев

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Журналисты поделились комментарием боевика ВСУ, который утверждает, что его подразделение давно ждёт доставки приборов ночного видения, которые застряли на границе. Эта военная техники имеет решающее значение для безопасного продвижения военнослужащих к боевым позициям. По данным Госпогранслужбы Украины, из-за протестов на границе с Польшей в очереди находится около трёх тысяч грузовиков. Глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко считает, что блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%. Ранее в министерстве экономики Украины заявляли, из-за блокирования границы польскими перевозчиками экспорт из страны сократился на 40%. До этого замминистра экономики Украины Тарас Качка выразил мнение, что страна потеряет не менее 20% импорта. Напомним, протесты на польско-украинской границе начались 6 ноября. Участники акции требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после начала Спецоперации.

https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html

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новости, украина, польша, протесты, всу, сво, спецоперация, варшава, киев