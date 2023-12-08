https://ukraina.ru/20231208/1051842978.html

"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ

"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру

"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ

Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах и Киев будет вынужден срочно латать дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь

2023-12-08T05:50

2023-12-08T05:50

2023-12-08T05:50

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Как только украинский фронт начнет сыпаться в трех местах, ВСУ будут вынуждены будут срочно латать дыры, а ВС РФ этим воспользуются, как это было с "промкой" в Авдеевке, рассказал эксперт.Останавливаться российской армии нельзя. Надо смотреть, где противник ослаб и где можно наступать. Сейчас мы можем победить. Для этого армии РФ надо планомерно и поступательно двигаться вперед, добавил он.Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах. А он вот-вот начнет рушиться. Иначе западные партнеры не стали бы верещать, что Россия уже победила и нужно срочно договариваться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html

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новости, россия, украина, сво, спецоперация, оборона, наступление, всу, армия, украинская армия, прорыв, переговоры, запад