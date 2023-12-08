"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах и Киев будет вынужден срочно латать дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Как только украинский фронт начнет сыпаться в трех местах, ВСУ будут вынуждены будут срочно латать дыры, а ВС РФ этим воспользуются, как это было с "промкой" в Авдеевке, рассказал эксперт.
Останавливаться российской армии нельзя. Надо смотреть, где противник ослаб и где можно наступать. Сейчас мы можем победить. Для этого армии РФ надо планомерно и поступательно двигаться вперед, добавил он.
"Кстати, мы ждали, что Украина может использовать для наступления Сумское и Черниговское направления. Но ведь и мы этот участок пока никак не задействуем. Да, когда мы оттуда ушли, ВСУ стали его укреплять. Да, пока у нас там недостаточно войск для прорыва. Но мы можем внезапно перебросить туда силы, которые внезапно нанесут удар", - отметил Кутырь.
Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах. А он вот-вот начнет рушиться. Иначе западные партнеры не стали бы верещать, что Россия уже победила и нужно срочно договариваться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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