"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
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"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ
"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ
Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах и Киев будет вынужден срочно латать дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T05:50
2023-12-08T05:50
новости
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армия
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Как только украинский фронт начнет сыпаться в трех местах, ВСУ будут вынуждены будут срочно латать дыры, а ВС РФ этим воспользуются, как это было с "промкой" в Авдеевке, рассказал эксперт.Останавливаться российской армии нельзя. Надо смотреть, где противник ослаб и где можно наступать. Сейчас мы можем победить. Для этого армии РФ надо планомерно и поступательно двигаться вперед, добавил он.Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах. А он вот-вот начнет рушиться. Иначе западные партнеры не стали бы верещать, что Россия уже победила и нужно срочно договариваться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, оборона, наступление, всу, армия, украинская армия, прорыв, переговоры, запад
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, оборона, наступление, ВСУ, Армия, украинская армия, прорыв, переговоры, Запад

"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ

05:50 08.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах и Киев будет вынужден срочно латать дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Как только украинский фронт начнет сыпаться в трех местах, ВСУ будут вынуждены будут срочно латать дыры, а ВС РФ этим воспользуются, как это было с "промкой" в Авдеевке, рассказал эксперт.
Останавливаться российской армии нельзя. Надо смотреть, где противник ослаб и где можно наступать. Сейчас мы можем победить. Для этого армии РФ надо планомерно и поступательно двигаться вперед, добавил он.
"Кстати, мы ждали, что Украина может использовать для наступления Сумское и Черниговское направления. Но ведь и мы этот участок пока никак не задействуем. Да, когда мы оттуда ушли, ВСУ стали его укреплять. Да, пока у нас там недостаточно войск для прорыва. Но мы можем внезапно перебросить туда силы, которые внезапно нанесут удар", - отметил Кутырь.
Как только у ВСУ начнет сыпаться фронт, ВС РФ смогут наступать в самых неожиданных местах. А он вот-вот начнет рушиться. Иначе западные партнеры не стали бы верещать, что Россия уже победила и нужно срочно договариваться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 15:39
Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за годУкраина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них — будущее внутренней политики США, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
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