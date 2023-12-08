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В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО

В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО - 08.12.2023 Украина.ру

В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО

В отличие от ремонтных мастерских противника, наши рембаты работают очень близко к фронту и даже на передовой. И вот почему. Техника на фронте – это и прикрытие, и транспорт, и огневая мощь. Без нее вести боевые действия сегодня просто невозможно.

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

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Это не только танки, БТР, БМП, но и беспилотные комплексы, а также санитарные бронемобили, тягачи и многое другое.Любая техника ломается, и даже военная, которая работает в зоне СВО в прямом смысле на износ. Чтобы она оставалась в строю и не покидала его на долгий срок, отправляясь в глубокий тыл на ремонт, ее обслуживают и чинят практически под пулями.Для этого есть специальные мобильные ремонтные мастерские МТО-УБ 1 на шасси автомобиля Урал-4320. Для тяжелых случаев недалеко от линии фронта работает завод, с которого также идут поставки необходимых запчастей на передовую. После ремонта техника отправляется в строй не сразу – ее работоспособность проверяют в обязательном порядке, чтобы поломка не повторилась в ответственный момент боя.Ремонт тяжелой бронетехники на скорость и без потери качества идет круглосуточно по периметру всей зоны спецоперации. Поврежденные в ходе боев танки, БМП и реактивные системы залпового огня восстанавливают агрегатным способом - то есть заменяют изношенные модули на новые. Таким образом экономится время, которое ценится военнослужащими на передовой больше всего.В любой ремонтно-восстановительный батальон машины редко попадают своим ходом. Эвакуацией поврежденной техники с поля боя также занимаются бойцы этого подразделения. Боевые задачи в таких рембатах выполняют и военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Батальоны мобильны, и могут развернуться практически в чистом поле. Что не раз доказывали в ходе спецоперации. По условиям работы временные цеха не уступают капитальным - заводским. Вместе с военнослужащими работают представители заводов-изготовителей.Заменить воздушный фильтр или танковый ствол - специалисты широчайшего профиля здесь ремонтируют практически любые повреждения и системы. Возвращают в бой не только бронетехнику, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Чтобы не терять время, боевую технику ремонтируют так называемым агрегатным способом. Например, если в двигателе есть серьезные неисправности, его сразу меняют на новый. А старый пойдет на завод, на ремонт. Сократить расстояние и время не в ущерб качеству. Делают как для себя. От работы ремонтных подразделений зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизни бойцов.Минобороны России опубликовало кадры работы подразделений Западного военного округа (ЗВО), которые продолжают бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники (ВВТ) в ходе спецоперации. Военнослужащие трудятся в полевых условиях в круглосуточном режиме. "Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.Отмечается, что в целях поддержания высокой боеспособности подразделений в первую очередь восстанавливается вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи или может быть отремонтировано в кратчайший срок.Для скорейшего возвращения в строй ВВТ российские ремонтники прибегают к замене повреждённых агрегатов исправными из ремонтного фонда либо снятыми с трофейной техники ВСУ.Например, замена двигателя танка осуществляется в пределах двух дней. Один батальон при работе в несколько смен способен восстанавливать по два-три танка в сутки.Как говорят сами ремонтники, боевые машины поступают с разными поломками. В основном требуется заменить колёса, коробку передач, двигатель, средства связи. Кроме того, у танков из-за частой стрельбы изнашиваются противооткатные устройства. Помимо танков, благодаря работе ремонтных подразделений на передовую возвращаются также различные типы бронемашин, средства ПВО и артиллерийские установки.До поступления в ремонтные части техника нередко эвакуируется с поля боя. Так, для буксировки Т-72, Т-80 и Т-90 используется гусеничная машина типа БРЭМ-1М Инженерных войск ВС РФ. Она же выполняет и функции мастерской. В состав оборудования БРЭМ-1М входят гидравлический кран, лебёдка и электросварочный аппарат.БРЭМ осуществляет техническое обеспечение, эвакуирует аварийные машины из зоны действия огня противника и используется для оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании. От своевременной эвакуации повреждённых машин и их быстрого восстановления зависит успех проводимых военных операций.Как отмечают военные специалисты, самоотверженный труд инженерных и ремонтных частей позволяет оперативно возвращать в строй почти все типы ВВТ, получившие незначительные повреждения либо на марше, либо в сражении с противником. Опыт вооружённых конфликтов позволяет сделать вывод, что при нормально организованной работе ремонтных частей и предприятий вернуть в строй можно до 70% повреждённой техники.Ремонтные бригады в зоне СВО освоили новые способы восстановления тяжёлой техники ВС РФ.Специалисты научились быстро заменять стволы артиллерийских систем прямо на местах. Теперь такая операция может занимать считаные часы и выполняться на комплексах большого калибра вроде 203-мм САУ "Малка", чей ствол имеет длину 11 м и весит 11 т. Ранее стволы менялись на предприятиях-изготовителях, что занимало большое количество времени с учётом транспортных затрат. По словам экспертов, освоение полевыми ремонтниками данной операции существенно сокращает время на возвращение в строй необходимых на фронте средств огневого поражения.Напомню, что этот комплекс широко применяется в зоне СВО для уничтожения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжёлой техники противника. Дальность стрельбы из "Малки" достигает десятки километров, на перезаряжание и наведение расчётам САУ отводится 40 секунд. Ресурс ствола артустановки составляет 1,5 тыс. выстрелов, и при интенсивной стрельбе он достаточно быстро подходит к концу.Для замены артиллерийских и танковых стволов, скорее всего, используются примерно одни и те же спецсредства, заменяющие функционал заводского оборудования. С началом СВО технику с повреждёнными или изношенными стволами приходилось отправлять в глубокий тыл — в специализированные мастерские или на заводы-изготовители. Там находится высокоточная аппаратура для осмотра стволов и измерения их изношенности. Теперь данное оборудование появилось у наших ремонтных подразделений вблизи линии боевого соприкосновения. Также, как мы видим, выручает смекалка — многие приспособления для ремонта изобретаются и изготавливаются прямо на местах.Замена ствола является одной из важнейших обязательных ремонтных операций в зоне боевых действий. Это рутинный обязательный процесс, который должен проводиться с определённой периодичностью. Если его не выполнять, то точность стрельбы будет потеряна, а сам ствол может деформироваться.Если не подводят промышленность и логистика, то в настоящее время ремонт занимает очень короткий период времени. Тем самым техника практически сразу же возвращается на передовую, как это было в годы Великой Отечественной. Вот и сейчас наше командование идёт по пути расширения функционала полевых ремонтников, ведь они способны возвращать в строй почти любую технику, которая не нуждается в капитальном ремонте.На сегодняшний день значительно возросли качество и скорость полевого ремонта повреждённой техники ВС РФ. Во многом такой результат объясняется решением вопросов логистики и увеличением числа специалистов за счёт добровольцев и мобилизованных запасников.В начале спецоперации требовалось сформировать весьма разветвлённую инфраструктуру ремонта и техобслуживания, причём вблизи фронта. Сегодня, насколько можно судить, ремонтные подразделения размещаются в пунктах дислокации воинских частей, но при этом находятся в местах, которые можно считать относительно безопасными. Такой подход оказался эффективным: с отлаживанием логистики он позволил быстро возвращать технику, в том числе тяжёлую, на передовую.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сво, россия, украина, военная техника, ремонт, вс рф