https://ukraina.ru/20231208/1051756607.html

Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ

Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ

Россия значительно шагнула в вопросе беспилотников. И сейчас на вооружении появляются дроны с гибернацией. Также на "Ланцетах" и FPV-дронах установлены тепловизионные модули, которые позволяют наносить удары в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-08T04:30

2023-12-08T04:30

2023-12-08T04:30

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дроны

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США традиционно делали упор на огромное количество спутников дистанционного зондирования земли. ВСУ получали разведданные с целями, по которым можно наносить удар из "Хаймарсов", рассказал эксперт.Также Россия значительно шагнула вперед в вопросе беспилотников. На вооружении появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дроны, "ланцет", бпла, вс рф, рэб, всу, спутник, вооружение, боеприпасы, сво, россия, украина