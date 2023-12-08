Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Россия значительно шагнула в вопросе беспилотников. И сейчас на вооружении появляются дроны с гибернацией. Также на "Ланцетах" и FPV-дронах установлены тепловизионные модули, которые позволяют наносить удары в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
США традиционно делали упор на огромное количество спутников дистанционного зондирования земли. ВСУ получали разведданные с целями, по которым можно наносить удар из "Хаймарсов", рассказал эксперт.
"В прошлом году Киеву помогали много частных компаний с радарными спутниками. Он излучает волну, она отражается от земли, у тебя создается картинка через туман и облачность. Но наши системы РЭБ научились закрашивать целые районы для этих спутников. Они для них стали недоступны", - указал Клинцевич.
Также Россия значительно шагнула вперед в вопросе беспилотников. На вооружении появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.
Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.
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