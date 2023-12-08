Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
Россия значительно шагнула в вопросе беспилотников. И сейчас на вооружении появляются дроны с гибернацией. Также на "Ланцетах" и FPV-дронах установлены тепловизионные модули, которые позволяют наносить удары в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-08T04:30
2023-12-08T04:30
новости
дроны
"ланцет"
бпла
вс рф
рэб
всу
спутник
вооружение
боеприпасы
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США традиционно делали упор на огромное количество спутников дистанционного зондирования земли. ВСУ получали разведданные с целями, по которым можно наносить удар из "Хаймарсов", рассказал эксперт.Также Россия значительно шагнула вперед в вопросе беспилотников. На вооружении появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дроны, "ланцет", бпла, вс рф, рэб, всу, спутник, вооружение, боеприпасы, сво, россия, украина
Новости, дроны, "Ланцет", БПЛА, ВС РФ, РЭБ, ВСУ, спутник, вооружение, боеприпасы, СВО, Россия, Украина

Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ

04:30 08.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия значительно шагнула в вопросе беспилотников. И сейчас на вооружении появляются дроны с гибернацией. Также на "Ланцетах" и FPV-дронах установлены тепловизионные модули, которые позволяют наносить удары в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
США традиционно делали упор на огромное количество спутников дистанционного зондирования земли. ВСУ получали разведданные с целями, по которым можно наносить удар из "Хаймарсов", рассказал эксперт.
"В прошлом году Киеву помогали много частных компаний с радарными спутниками. Он излучает волну, она отражается от земли, у тебя создается картинка через туман и облачность. Но наши системы РЭБ научились закрашивать целые районы для этих спутников. Они для них стали недоступны", - указал Клинцевич.
Также Россия значительно шагнула вперед в вопросе беспилотников. На вооружении появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.
Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 14:58
Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"В политическом смысле Виталий Кличко — единственный на сегодняшний день респектабельный украинский политик в классическом смысле, рукопожатный за океаном и в Европе, и он не имеет ограничений, как Порошенко, на возможность баллотироваться на президентских выборах, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
Новостидроны"Ланцет"БПЛАВС РФРЭБВСУспутниквооружениебоеприпасыСВОРоссияУкраина
 
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