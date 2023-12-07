https://ukraina.ru/20231207/1051827650.html

"Почему у них страх — понять не можем": военком о том, почему украинцы игнорируют повестки

"Почему у них страх — понять не можем": военком о том, почему украинцы игнорируют повестки - 07.12.2023 Украина.ру

"Почему у них страх — понять не можем": военком о том, почему украинцы игнорируют повестки

Представительница украинского военкомата заявила, что украинцы не являются в военкомат после получения повестки. Причины ей неизвестны. Видео интервью опубликовали авторы телеграм-канал Klymenko Time

2023-12-07T14:35

2023-12-07T14:35

2023-12-07T14:35

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военкомат

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"Почему-то люди после вручения повестки не прибывают в военкомат", — заявила представитель военкомата. По её словам, это самая большая проблема на сегодняшний день.Журналистка поинтересовалась, что происходит с человеком, который всё-таки прибывает в военкомат.После прохождения медкомиссии, которая признала, что призывник годен к службе, он направляется в учебный центр. По словам работника военкомата, подготовка там продолжается от 60 дней.Она подчеркнула, что постановка на воинский учёт и явка в военкомат после получения повестки, — это обязанность всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.В случае неявки призывника ждёт административная ответственность, но после ему грозит и уголовная.Журналистка напомнила ситуацию с водителем из Винницы, который повёз детей на соревнования в Закарпатскую область. Ночью к водителю в отель явились сотрудники местного военкомата и забрали его.Представительница военкомата считает, что это произошло из-за того, что водитель не встал вовремя на воинский учёт.Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр также заявляла о своём непонимании, почему украинцы боятся мобилизации. "И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — заявила она.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

https://ukraina.ru/20231206/1051774345.html

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новости, украина, мобилизация, военкоматы, военкомат