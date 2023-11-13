https://ukraina.ru/20231113/1050979116.html

На ночную комиссию, а оттуда - в Чернигов. Военкомы выкрали водителя детской сборной по тхэквондо

На ночную комиссию, а оттуда - в Чернигов. Военкомы выкрали водителя детской сборной по тхэквондо - 13.11.2023 Украина.ру

На ночную комиссию, а оттуда - в Чернигов. Военкомы выкрали водителя детской сборной по тхэквондо

На Закарпатье военкомы выкрали водителя, который вёз детскую сборную Винницкой области по тхэквондо на соревнования. Об этом 13 ноября сообщил ряд украинских телеграм-каналов

2023-11-13T13:55

2023-11-13T13:55

2023-11-13T13:55

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Водитель "Икаруса" привез юных спортсменов из Винницы, заночевал в хостеле "Монада". Оттуда его среди ночи забрали военные с полицией.Как сообщается, в ужгородский хостел в половине второго ночи заявились представители военкомата вместе с сотрудниками полиции. Они скрутили водителя автобуса и других мужчин и отправил их на ночную комиссию в военкомат.Как заявили источники, знакомые с ситуацией, представителям военкомата и полиции пытались объяснить, что Михаил – единственный водитель, который должен везти детей на соревнования, а после этого вернуть домой в Винницкую область. Но попытки объяснения не увенчались успехом.Украинцы возмущены, что повестку не вручили по месту жительства через пару дней после соревнований.Источник пишет, что глава Винницкой ОГА взял ситуацию под свой личный контроль.Накануне, 12 ноября, в крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации.В ходе акций несколько десятков женщин развернули плакаты и скандировали призывы демобилизовать тех, кто находится в зоне боевых действий более полугода.Ранее на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч подписей собрала петиция о демобилизации вэсэушников, которые были призваны в первые дни конфликта и находятся на фронте уже 18 месяцев.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.

https://ukraina.ru/20231108/1050843158.html

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новости, украина, закарпатье, винницкая область, сборная, дети, водитель, военком, военкоматы, военкомат, повестка