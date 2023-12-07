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В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно
В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно - 07.12.2023 Украина.ру
В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.
2023-12-07T11:58
2023-12-07T11:58
2023-12-07T11:58
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президентские выборы
цик
голосование
безопасность
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"В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова.По ее словам, речь идет об около тридцати субъектах РФ.Глава ЦИК России также уточнила, что на предстоящих президентских выборах ДЭГ не будет применяться за рубежом, поскольку это рискованно и может полностью сорвать онлайн-голосование. По ее словам, все решения избирательной комиссии по применению дистанционного электронного голосования будут приниматься с учетом вопросов безопасности.Панфилова уточнила, что ЦИК России 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. По ее словам, это запрос самых избирателей, которые оценили эту форму голосования.Совет федерации назначил дату голосования на выборах президента Российской Федерации - 17 марта 2024 года.
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новости, президентские выборы, цик, голосование, безопасность
В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.
"В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова.
По ее словам, речь идет об около тридцати субъектах РФ.
Глава ЦИК России также уточнила, что на предстоящих президентских выборах ДЭГ не будет применяться за рубежом, поскольку это рискованно и может полностью сорвать онлайн-голосование. По ее словам, все решения избирательной комиссии по применению дистанционного электронного голосования будут приниматься с учетом вопросов безопасности.
Панфилова уточнила, что ЦИК России 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. По ее словам, это запрос самых избирателей, которые оценили эту форму голосования.
Совет федерации назначил дату голосования на выборах президента Российской Федерации - 17 марта 2024 года.