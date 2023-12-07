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В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно

В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно - 07.12.2023 Украина.ру

В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.

2023-12-07T11:58

2023-12-07T11:58

2023-12-07T11:58

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"В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова.По ее словам, речь идет об около тридцати субъектах РФ.Глава ЦИК России также уточнила, что на предстоящих президентских выборах ДЭГ не будет применяться за рубежом, поскольку это рискованно и может полностью сорвать онлайн-голосование. По ее словам, все решения избирательной комиссии по применению дистанционного электронного голосования будут приниматься с учетом вопросов безопасности.Панфилова уточнила, что ЦИК России 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. По ее словам, это запрос самых избирателей, которые оценили эту форму голосования.Совет федерации назначил дату голосования на выборах президента Российской Федерации - 17 марта 2024 года.

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новости, президентские выборы, цик, голосование, безопасность