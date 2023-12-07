Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель - 07.12.2023 Украина.ру
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Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель
Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель - 07.12.2023 Украина.ру
Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель
Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил 6 декабря обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу
2023-12-07T09:00
2023-12-07T09:35
джо байден
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зарубежье
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Он указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным".Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. "Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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джо байден, дональд трамп, президент сша, сша, новости, зарубежье
Джо Байден, Дональд Трамп, президент США, США, Новости, Зарубежье

Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель

09:00 07.12.2023 (обновлено: 09:35 07.12.2023)
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© commons.wikimedia.org
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Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил 6 декабря обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу
Он указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным".
"Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена – это правильно. Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу", - заявил обозреватель.
Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах.
"Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Хроника выборов президента США
30 ноября, 15:47
Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменитьУже совсем скоро избирательная кампания в США перейдёт в решающую стадию: 15 января стартуют праймериз, по итогам которых обе партии на съездах выберут кандидатов в президенты.
 
Джо БайденДональд Трамппрезидент СШАСШАНовостиЗарубежье
 
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