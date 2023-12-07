Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель
09:00 07.12.2023 (обновлено: 09:35 07.12.2023)
Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил 6 декабря обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу
Он указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным".
"Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена – это правильно. Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу", - заявил обозреватель.
Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах.
"Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.