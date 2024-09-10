Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
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Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября
Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября
Украина.ру, 10.09.2024
2024-09-10T09:00
2024-09-10T09:06
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
киев
россия
нардеп
депутат
удары
атака
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Киев попросил страны арестовать выступающего за мир нардепа Дмитрука. На Украине звучат взрывы, ВС РФ атакуют, оборона ВСУ "посыпалась". США, вероятно, сократят помощь Киеву при любом победителе выборовОфис генерального прокурора Украины сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу.Там также отметили, что в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство "о публикации Красного оповещения относительно указанного депутата Украины".Имени депутата ведомство не назвало, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Артеме Дмитруке. Также не указываются страны, в которые подано прошение.В конце августа Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.Представитель ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. А суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей.Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях канонической Украинской православной церкви киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Нардеп также осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и призывал к миру.Успехи ВС РФВ ночь на вторник в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 00:25 сигнал зазвучал в Николаевской области, в 1:21 - в Одесской, в 1:32 - в Киевской, спустя восемь минут - в Черкасской.Также сигнал звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной ВСУ территории в Херсонской области и ДНР. Утром во вторник сигнал зазвучал в Киеве.Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о взрывах в Черкасской области.Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе посыпалась.По его словам, российские военные ежедневно берут под контроль населенные пункты и продвигаются вглубь украинских позиций к Красноармейску (украинское название Покровск).Причиной тому эксперт назвал "необдуманные действия" Киева в Курской области. Так, командование ВСУ расширило линию боевого соприкосновения, хотя в условиях ограниченных ресурсов должно было ее сокращать. За счет этого проявилась острая нехватка техники, вооружений и личного состава.При этом США считают важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск, поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникациий. Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его", - сообщил он.Райдер добавил, что ВСУ в настоящее время "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения российскими военными.Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в соцсетях заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Сокращение помощиБывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа, так и в случае победы нынешнего вице-президента Камалы Харрис."Тенденции в США и Европе не благоприятствуют бессрочному продлению войны... После наших президентских выборов США, вероятно, со временем сократят свою поддержку. Президент Трамп будет вскоре настаивать на дипломатическом урегулировании, но и президенту Харрис тоже будет трудно сохранять нынешний уровень поддержки", - написал Халилзад в статье для издания National Interest.При этом экс-постпред одобрительно высказался о нападении украинских войск на Курскую область России, при котором погибли мирные жители.Халилзад также считает, что после выборов в США Вашингтону и его союзникам следует сделать урегулирование украинского конфликта основной целью. Для ее достижения экс-постпред предлагает сохранять "энергичную поддержку" Украины, поскольку без этого, по его мнению, Россия не будет заинтересована в урегулировании путем переговоров.Но при этом Халилзад также подчеркнул, что необходимо такое же "энергичное взаимодействие" с Россией и Украиной по поводу условий этих переговоров и исхода конфликта.Что касается европейской помощи, в конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе признал, что Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из "Европейского фонда мира" для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС. На это не дала согласия Венгрия.Позже венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заверил, что Венгрия не будет блокировать деньги на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.Накануне он же указал, что Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине, а также намерена повысить уровень дипломатического присутствия в Чаде."Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада, добавив, что предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт "надеется, что его примут".
https://ukraina.ru/20240906/1057283024.html
https://ukraina.ru/20240906/1057276549.html
https://ukraina.ru/20240905/1057257814.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, киев, россия, нардеп, депутат, удары, атака, пво, беспилотники, дроны, вс рф, всу, ес, андрей марочко, вооруженные силы украины, офис генпрокурора, сша, венгрия, помощь
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Киев, Россия, нардеп, депутат, удары, атака, ПВО, беспилотники, дроны, ВС РФ, ВСУ, ЕС, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Офис генпрокурора, США, Венгрия, помощь

Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября

09:00 10.09.2024 (обновлено: 09:06 10.09.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сергей Зуев
Все материалы
Киев попросил страны арестовать выступающего за мир нардепа Дмитрука. На Украине звучат взрывы, ВС РФ атакуют, оборона ВСУ "посыпалась". США, вероятно, сократят помощь Киеву при любом победителе выборов
Офис генерального прокурора Украины сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу.

"Офис генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине", - говорится в телеграм-канале Офиса.

Там также отметили, что в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство "о публикации Красного оповещения относительно указанного депутата Украины".
Имени депутата ведомство не назвало, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Артеме Дмитруке. Также не указываются страны, в которые подано прошение.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
6 сентября, 13:00
"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентябряВ Верховной раде сообщили об отсутствии денег на выплаты военным, а украинские СМИ заявили о готовящемся новом нападении ВСУ. В Минобороны Украины закончились Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В конце августа Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.
Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.
Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.
Представитель ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. А суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях канонической Украинской православной церкви киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
Нардеп также осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и призывал к миру.
Успехи ВС РФ
В ночь на вторник в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 00:25 сигнал зазвучал в Николаевской области, в 1:21 - в Одесской, в 1:32 - в Киевской, спустя восемь минут - в Черкасской.
Также сигнал звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной ВСУ территории в Херсонской области и ДНР. Утром во вторник сигнал зазвучал в Киеве.
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о взрывах в Черкасской области.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе посыпалась.
По его словам, российские военные ежедневно берут под контроль населенные пункты и продвигаются вглубь украинских позиций к Красноармейску (украинское название Покровск).
Причиной тому эксперт назвал "необдуманные действия" Киева в Курской области. Так, командование ВСУ расширило линию боевого соприкосновения, хотя в условиях ограниченных ресурсов должно было ее сокращать. За счет этого проявилась острая нехватка техники, вооружений и личного состава.
"И это все привело к тому, что посыпались оборонительные рубежи в районе того же Красноармейска. И это продвижение, которое идет сейчас у наших войск, явная тому иллюстрация", — отметил Марочко.
При этом США считают важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск, поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникациий. Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его", - сообщил он.
Райдер добавил, что ВСУ в настоящее время "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения российскими военными.
Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в соцсетях заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
наемники Forward Observations Group
6 сентября, 09:10
Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентябряЗападные наёмники растеряли былой энтузиазм в Курской области, сообщили СМИ
В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.
Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сокращение помощи
Бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа, так и в случае победы нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
"Тенденции в США и Европе не благоприятствуют бессрочному продлению войны... После наших президентских выборов США, вероятно, со временем сократят свою поддержку. Президент Трамп будет вскоре настаивать на дипломатическом урегулировании, но и президенту Харрис тоже будет трудно сохранять нынешний уровень поддержки", - написал Халилзад в статье для издания National Interest.
При этом экс-постпред одобрительно высказался о нападении украинских войск на Курскую область России, при котором погибли мирные жители.
Халилзад также считает, что после выборов в США Вашингтону и его союзникам следует сделать урегулирование украинского конфликта основной целью. Для ее достижения экс-постпред предлагает сохранять "энергичную поддержку" Украины, поскольку без этого, по его мнению, Россия не будет заинтересована в урегулировании путем переговоров.
Но при этом Халилзад также подчеркнул, что необходимо такое же "энергичное взаимодействие" с Россией и Украиной по поводу условий этих переговоров и исхода конфликта.
Что касается европейской помощи, в конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе признал, что Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из "Европейского фонда мира" для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС. На это не дала согласия Венгрия.
Позже венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заверил, что Венгрия не будет блокировать деньги на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.
Накануне он же указал, что Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине, а также намерена повысить уровень дипломатического присутствия в Чаде.
"Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада, добавив, что предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт "надеется, что его примут".
Зеленский
5 сентября, 13:00
Инопланетяне у власти, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 5 сентябряПрезидент России Владимир Путин охарактеризовал украинское руководство. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияУкраинаКиевРоссиянардепдепутатударыатакаПВОбеспилотникидроныВС РФВСУЕСАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныОфис генпрокурораСШАВенгрияпомощь
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ
09:45Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
09:34На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
09:21Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом
09:16Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместен
09:00Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября
08:49Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область
08:08Главное за ночь 10 сентября
07:59105 лет Сен-Жерменскому договору: проект Украины "от Сана до Дона"
07:32Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге
07:00Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана
06:40Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
06:30Помесь тюрьмы и военного лагеря. Украинские эксперты и политики о произволе и авторитаризме в их стране
06:20Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
06:00"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ
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05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
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