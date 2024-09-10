https://ukraina.ru/20240910/1057340379.html

Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября

Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру

Охота на неугодного нардепа, провалы ВСУ, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 10 сентября

Украина.ру, 10.09.2024

2024-09-10T09:00

2024-09-10T09:00

2024-09-10T09:06

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

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депутат

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атака

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Киев попросил страны арестовать выступающего за мир нардепа Дмитрука. На Украине звучат взрывы, ВС РФ атакуют, оборона ВСУ "посыпалась". США, вероятно, сократят помощь Киеву при любом победителе выборовОфис генерального прокурора Украины сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу.Там также отметили, что в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство "о публикации Красного оповещения относительно указанного депутата Украины".Имени депутата ведомство не назвало, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об Артеме Дмитруке. Также не указываются страны, в которые подано прошение.В конце августа Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.Представитель ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. А суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей.Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях канонической Украинской православной церкви киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Нардеп также осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и призывал к миру.Успехи ВС РФВ ночь на вторник в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 00:25 сигнал зазвучал в Николаевской области, в 1:21 - в Одесской, в 1:32 - в Киевской, спустя восемь минут - в Черкасской.Также сигнал звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной ВСУ территории в Херсонской области и ДНР. Утром во вторник сигнал зазвучал в Киеве.Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о взрывах в Черкасской области.Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе посыпалась.По его словам, российские военные ежедневно берут под контроль населенные пункты и продвигаются вглубь украинских позиций к Красноармейску (украинское название Покровск).Причиной тому эксперт назвал "необдуманные действия" Киева в Курской области. Так, командование ВСУ расширило линию боевого соприкосновения, хотя в условиях ограниченных ресурсов должно было ее сокращать. За счет этого проявилась острая нехватка техники, вооружений и личного состава.При этом США считают важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск, поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникациий. Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его", - сообщил он.Райдер добавил, что ВСУ в настоящее время "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения российскими военными.Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в соцсетях заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Сокращение помощиБывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа, так и в случае победы нынешнего вице-президента Камалы Харрис."Тенденции в США и Европе не благоприятствуют бессрочному продлению войны... После наших президентских выборов США, вероятно, со временем сократят свою поддержку. Президент Трамп будет вскоре настаивать на дипломатическом урегулировании, но и президенту Харрис тоже будет трудно сохранять нынешний уровень поддержки", - написал Халилзад в статье для издания National Interest.При этом экс-постпред одобрительно высказался о нападении украинских войск на Курскую область России, при котором погибли мирные жители.Халилзад также считает, что после выборов в США Вашингтону и его союзникам следует сделать урегулирование украинского конфликта основной целью. Для ее достижения экс-постпред предлагает сохранять "энергичную поддержку" Украины, поскольку без этого, по его мнению, Россия не будет заинтересована в урегулировании путем переговоров.Но при этом Халилзад также подчеркнул, что необходимо такое же "энергичное взаимодействие" с Россией и Украиной по поводу условий этих переговоров и исхода конфликта.Что касается европейской помощи, в конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе признал, что Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из "Европейского фонда мира" для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС. На это не дала согласия Венгрия.Позже венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заверил, что Венгрия не будет блокировать деньги на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.Накануне он же указал, что Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине, а также намерена повысить уровень дипломатического присутствия в Чаде."Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада, добавив, что предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт "надеется, что его примут".

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Сергей Зуев

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