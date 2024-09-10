https://ukraina.ru/20240910/1057323309.html

Помесь тюрьмы и военного лагеря. Украинские эксперты и политики о произволе и авторитаризме в их стране

Помесь тюрьмы и военного лагеря. Украинские эксперты и политики о произволе и авторитаризме в их стране - 10.09.2024 Украина.ру

Помесь тюрьмы и военного лагеря. Украинские эксперты и политики о произволе и авторитаризме в их стране

На Украине задумались над тем, кто будет проливать кровь за режим, "когда погибнут предыдущие поколения". Говорят и о том, что может дать Зеленскому возможность править "до последнего деда в последнем украинском селе"

2024-09-10T06:30

2024-09-10T06:30

2024-09-10T08:26

эксклюзив

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украина

демография

потери всу

корчинский

татьяна монтян

кирилл буданов

телеграм-каналы

свобода слова

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Политик-националист Дмитрий Корчинский заявляет, что на самом деле "мы (киевский режим. — Ред.) воюем не за демократию, мы воюем за выживание". А это означает, что нужно "отказаться от ряда прав, от ряда удобств… это означает, что нужно полюбить ТЦК". А вот военным, по его мнению, надо дать больше прав."Во имя выживания нации нужно запретить выход не только военнообязанным мужчинам, но даже и вывоз детей... Мы же понимаем, что выехавшие дети уже не вернутся на Украину. Они воспитываются не украинцами", — сказал Корчинский в эфире львовского канала.Он продолжил: "Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ли ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети не должны слышать польский или немецкий язык в своем общении. Они должны выращиваться под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагу. Они должны присутствовать на похоронах наших героев и на похоронах гражданских жертв. И они должны осознавать опасность, они должны осознать, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения. Только так".Что на это сказать? Только то, что Корчинский вещает все это отнюдь не из окопа. И конечно, нельзя с ним не согласиться в том, что воюют украинцы сейчас вовсе не за демократию — и воюют не те, кто заставляет "любить Украину", а те, кого заставляют.Вот видео, показывающее, как отлавливают мужчин на Западной Украине (кадры местных телеграм-каналов). Женщина пытается отстоять своего попутчика, объясняет тэцекашникам, что тот "еле дышит", что вояка из него никакой. Грозит перекрыть дорогу и спрашивает у них, почему сами не воюете? Ответа нет…Живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в связи с этим отмечает, что "концепция Корчинского довольно неплохо согласуется с общезападным консесусом на тему превращения Украины в помесь тюрьмы и военного лагеря, главной целью жизни обитателей которого является война с русскими"."Поэтому то, что говорит Корчинский, кажется бредом лишь сейчас: совсем не удивлюсь, если лет через 10 нечто подобное и правда будет реализовано на практике. Так что тем, кто всё ещё собирается растить детей в современной Украине, настоятельно рекомендую подумать ещё раз", — написала Монтян в своем телеграм-канале.Не приходится удивляться, что люди бегут из страны. По данным Нацбанка Украины, с начала этого года страну покинули 400 тысяч человек — это в дополнение к миллионам украинцев, выехавшим раньше.Бои тем временем продолжаются, потери растут. Только за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11 тысяч военнослужащих (данные МО РФ).На Западе обеспокоены проблемами в ВСУ. Так, CNN после общения с украинскими офицерами сообщает, что украинская армия страдает низким моральным духом и сталкивается с дезертирством. В репортаже говорится, что "два с половиной года изнурительного наступления России уничтожили множество украинских подразделений", подкрепления поступают редко и скудно, потому некоторые солдаты истощены деморализованы. Особенно тяжелая ситуация в пехотных подразделениях под Покровском (бывшем Красноармейском — Ред.) и на других участках восточной (для Киева. — Ред.) линии фронта.Напоследок о демократии и свободах. Как ни странно, какое-то пространство для свободы слова и мнений до сих пор на Украине ещё остается — это Telegram.В последнее время стало понятно, что киевский режим ищет способы взять под контроль все политические телеграм-каналы. Глава ГУР Кирилл Буданов прямо заявил, что Telegram – это угроза национальной безопасности. По его словам, совсем закрыть "телегу" технически сложно, потому он выступает за то, чтобы "офизичить" все телеграм-каналы.По его словам, "если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины, и тогда у него есть ответственность".Это заявление прокомментировал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада". Есть смысл привести этот комментарий полностью:"Коллеги, когда на Украине ТВ-каналы принадлежали разным олигархам, там были разные точки зрения. Была конкуренция картинок. Затем случился моноэфир, и какое-то время общество сидело в состоянии зомби.После чего народ пошел в Youtube. Разогнались каналы-миллионники. Была качественная политическая аналитика. Затем все аналитики, оставшиеся в стране, либо заткнулись, либо стали говорить то, что надо Офису. Появился целая каста людей — ермасята.Телеграм остался единственной площадкой, которая не даёт власти окончательно победить "повестку", чтобы сделать её искусственной: без отступлений, догонялок-полицаев, коррупции чиновников, прилётов по построениям и — самое главное — без аргументации мира. Only war повестка, так сказать.Такой информационный рай дал бы возможность Зе (Зеленскому. — Ред.): править вечно и реализовать концепт "воюй или плати" по отношению ко всем украинцам, до последнего деда в последнем селе", — пишут авторы канала.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы".

https://ukraina.ru/20240909/1057311779.html

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