Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом - 10.09.2024 Украина.ру
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Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом
Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом - 10.09.2024 Украина.ру
Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24" жестко высказался о российско-украинских переговорах
2024-09-10T09:21
2024-09-10T09:21
новости
россия
сергей шойгу
киев
курская область
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наступление
захват
переговоры
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"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал он.Шойгу уточнил, что до тех пор, пока "мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем".Он также назвал попытку Киева захватить Курскую АЭС — верхним уровнем терроризма.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.Подробнее о вторжении - в материале Ростислава Ищенко Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей шойгу, киев, курская область, аэс, наступление, захват, переговоры
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Киев, Курская область, АЭС, наступление, захват, переговоры

Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом

09:21 10.09.2024
 
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24" жестко высказался о российско-украинских переговорах
"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал он.
Шойгу уточнил, что до тех пор, пока "мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем".
Он также назвал попытку Киева захватить Курскую АЭС — верхним уровнем терроризма.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
Подробнее о вторжении - в материале Ростислава Ищенко Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСергей ШойгуКиевКурская областьАЭСнаступлениезахватпереговоры
 
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