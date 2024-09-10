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Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместен

Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместен - 10.09.2024 Украина.ру

Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместен

Тема переговоров опять оживилась с легкой подачи канцлера Германии Олафа Шольца.

2024-09-10T09:16

2024-09-10T09:16

2024-09-10T09:16

эксклюзив

россия

украина

германия

олаф шольц

константин бондаренко

владимир путин

вооруженные силы украины

рамштайн

минобороны

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В издании La Repubblica появилась информация, что немцы готовят свой план урегулирования конфликта на Украине. Шокированный результатами выборов в Саксонии и Тюрингии, где правящая партия с треском провалилась, Шольц намерен войти в историю не как самый слабый и несубъектный канцлер, похоронивший немецкую экономику, а как миротворец. Шольц работает над планом мира, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Предполагается, что Киев примет территориальные уступки.Военкор Роман Алехин так прокомментировал инициативу Германии: "Пишут, что Шольц готовит свой план урегулирования на Украине. Думаю, что будут разыгрывать карту - возврат захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей, в обмен на то, чтобы Россия отказалась от претензий на территории Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. То есть, чтобы Россия согласилась на закрепление территорий по линии ЛБС на момент завершения переговоров. Как вариант, чтобы "подсластить" переговоры, ВСУ мягко сдадут территории до линий административных границ ЛДНР. Я не вижу других вариантов, чтобы даже просто добиться того, чтобы Россия явилась на переговоры, не говоря уже о том, чтобы договориться".Тем временем тема переговоров тлела в информационном пространстве все это врем. То Зеленский подбросит дровишек в очередном интервью западным медиа, сообщив, что на втором саммите мира намерен пригласить Россию за стол переговоров. То, выступая на очередном "Рамштайне", он же призовет закончить военные действия к ноябрю. По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, переговоры на различных площадках от имени уполномоченных переговорных групп России и Украины идут постоянно с разной степенью интенсивности и успеха. В интервью украинскому журналисту Василию Апасову политолог рассказал: "Переговорный процесс на уровне, скажем, переговорных групп, никогда не прекращался ни разу. Он не заметен, он не афишируется, о нём не вспоминают в средствах массовой информации, но он идёт постоянно на разных площадках - в арабском мире, в некоторых европейских столицах. Постоянно встречаются никому неизвестные люди с никому неизвестными фамилиями, но с мандатом на переговоры. они начинают обсуждать разные варианты, разные пути развития ситуации. Посидели, поговорили, разъехались, снова через неделю, поговорили, встретились в Вене, в Абу-Даби, в Каире. Это не афишируется, просто аналитические записки на 5-6 страниц. Вот докладывают по одной линии, по другой линии своего начальства. И так уже 2,5 года. И рано или поздно сумма договорённостей этих предварительных согласований станет достаточно серьёзной, когда можно будет уже садиться за стол переговоров".В свою очередь Россия никогда не отказывалась от переговоров. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что диалог должен вестись на основе договоренностей, ранее достигнутых в Стамбуле.По мнению Бондаренко, Россия, говоря о диалоге, имеет в виду в качестве переговорщика, прежде всего, США. И речь идет о широком спектре вопросов безопасности – от договора о нераспространении ядерного оружия до стратегических наступательных вооружений. Площадкой может выступить Китай, Индия, ОАЭ – именно эти страны предложили свое посредничество. Также к ним присоединился Азербайджан, где недавно с государственным визитом находился Путин.Возвращаясь к инициативе Олафа Шольца, Дмитрий Песков на брифинге объяснил, что Россия думает по этом поводу: "Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются. Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом".Что еще думают аналитики по поводу мирного процесса – в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЛарчик просто открывался. "План мира" от Шольца — не более чем предвыборная риторика, рассчитанная на внутригерманскую аудиторию. Да и какой план мира на Украине может выдвинуть Шольц, занимающий пост руководителя американской колониальной администрации ФРГ? Прежде всего, канцлер ФРГ не обладает для этого достаточной субъектностью.Главное же то, что Германия давно уже стала стороной конфликта на Украине и ни на какое посредничество претендовать не может. Вот самые свежие факты. После 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины 6 сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия вместе с Данией и Нидерландами передаст Украине ещё 77 танков Leopard 1А5. Кроме того, ФРГ поставит Киеву 12 САУ Panzerhaubitze 2000. При этом 6 единиц — уже в 2024 году, а 6 — в следующем. Вообще, даже за вычетом понятных электоральных задач, стоящих перед Шольцем, нынешние телодвижения Берлина выглядят какой-то хуцпой. После прямого обмана с "Минском-2", после двух лет молчания в тряпочку об истинных виновниках теракта на "Северных потоках", после всех пакетов антироссийских санкций и воровства российских активов, после поставок вооружений Киеву на миллиарды евро — вдруг выступать с "планом мира" и верить, что Москва купится? Поразительное самомнение.Политолог Вадим ТрухачевЕсли немецкий политик говорит о переговорах с Россией - смотрите, есть ли у него на носу выборы. Ну сказал Шольц, что Германия прорабатывает переговоры с Россией. Ему надо верить на слово? Это может быть так, а может быть и не так. Посмотрим, когда Шольц это сказал. Сказал он это после жесточайшего проигрыша своей партии на выборах в Саксонии и Тюрингии. И перед выборами в Бранденбурге, где грозит повториться та же история. Шольц знает, что избиратель социал-демократов - не самый воинственный. И чтобы его не потерять, он вынужден произносить речи с намёком на миротворчество. Дела международные тут вторичны. Первичны дела внутринемецкие и шатающиеся под Шольцем кресло канцлера. И он думает прежде всего об этом, а не о России и Украине. А дела международные канцлер в одиночку не решает. У него просто нет на то полномочий даже внутри страны - не говоря уже о согласовании по линии ЕС и НАТО.Украинский народный депутат Артем ДмитрукСегодняшняя украинская власть уже доказала свою неспособность эффективно вести дипломатическую игру. Все попытки остановить войну через переговоры закончились провалом. Почему? Отсутствие какой-либо самостоятельности. Сегодня мы убедились в этом на примере Стамбульских соглашений. Как бы кто ни надеялся, стоит признать, что с нынешним руководством страны возврат территорий – это недостижимая цель. Власть, зацикленная на репрессиях и экономической некомпетентности, неспособна изменить ход событий. Более того, если нынешние границы войны станут отправной точкой для мирного соглашения, это уже можно будет считать победой для Украины. Потому что, как бы горько это ни звучало, в ближайшие годы у страны просто не будет реальных ресурсов для возвращения утраченных территорий. Мир, даже с потерями, в этой ситуации выгоднее, чем постоянные разрушения и ослабление страны. Любое мирное соглашение, даже такое сложное, может стать фундаментом для более устойчивого мира в будущем!Подробнее о том, чем сейчас озабочен канцлер Германии - в статье "Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?"

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эксклюзив, россия, украина, германия, олаф шольц, константин бондаренко, владимир путин, вооруженные силы украины, рамштайн, минобороны