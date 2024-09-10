"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком - 10.09.2024 Украина.ру
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"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком - 10.09.2024 Украина.ру
"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Ее исход будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-10T05:30
2024-09-10T05:30
новости
россия
курская область
алексей анпилогов
киев
наступление
тупик
владимир зеленский
всу
морпехи
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Главная проблема противника состоит в том, что наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения ВСУ сейчас переброшены в Курскую область. Киевский режим просто не может достать их оттуда, они варятся в этом адовом котле, сообщил эксперт.Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Вместо того, чтобы отвлекать резервы ВС РФ с разных направлений, она как пылесос собирает на себя все свободные украинские резервы, отметил он.Исход курской авантюры будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. При этом объем перебросок частей и соединений ВС РФ несоизмерим с тем, что сделала Украина на этом направлении, подчеркнул Анпилогов.При этом российские бригады морской пехоты проходили переформирование (наполнялись живой силой и техникой) в тылу и не принимали участия в боевых действиях на текущей линии соприкосновения, указал специалист."Поэтому Россия смогла гораздо меньшей кровью купировать курское наступление ВСУ и пользуется тем, что Зеленский приказал им стоять под Курском насмерть. Под Угледар он их уже точно не перебросит", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, алексей анпилогов, киев, наступление, тупик, владимир зеленский, всу, морпехи, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Курская область, Алексей Анпилогов, Киев, наступление, тупик, Владимир Зеленский, ВСУ, морпехи, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком

05:30 10.09.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Ее исход будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Главная проблема противника состоит в том, что наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения ВСУ сейчас переброшены в Курскую область. Киевский режим просто не может достать их оттуда, они варятся в этом адовом котле, сообщил эксперт.
Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Вместо того, чтобы отвлекать резервы ВС РФ с разных направлений, она как пылесос собирает на себя все свободные украинские резервы, отметил он.
Исход курской авантюры будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. При этом объем перебросок частей и соединений ВС РФ несоизмерим с тем, что сделала Украина на этом направлении, подчеркнул Анпилогов.
При этом российские бригады морской пехоты проходили переформирование (наполнялись живой силой и техникой) в тылу и не принимали участия в боевых действиях на текущей линии соприкосновения, указал специалист.
"Поэтому Россия смогла гораздо меньшей кровью купировать курское наступление ВСУ и пользуется тем, что Зеленский приказал им стоять под Курском насмерть. Под Угледар он их уже точно не перебросит", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Вчера, 13:19
Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?Продолжаются боестолкновения на Покровском и Курском направлениях; ВСУ обстреливают Донбасс; из Покровска (Красноармейска) эвакуируют население; Зеленский планирует строить подземные оружейные заводы; в ДНР возрождают конную полицию
 
НовостиРоссияКурская областьАлексей АнпилоговКиевнаступлениетупикВладимир ЗеленскийВСУморпехиРостислав ИщенкоУкраина.руВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
05:15По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
05:00"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
04:45Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
04:30"Это настоящая красная черта": Акопов о том, готова ли Европа напрямую участвовать в боях с армией РФ
04:15Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
04:00Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
03:45"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме
03:30Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины
03:15Маневр выглядит неизбежным: Анпилогов объяснил, почему курская авантюра оказалась тупиковой для Украины
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