"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Ее исход будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Главная проблема противника состоит в том, что наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения ВСУ сейчас переброшены в Курскую область. Киевский режим просто не может достать их оттуда, они варятся в этом адовом котле, сообщил эксперт.
Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Вместо того, чтобы отвлекать резервы ВС РФ с разных направлений, она как пылесос собирает на себя все свободные украинские резервы, отметил он.
Исход курской авантюры будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. При этом объем перебросок частей и соединений ВС РФ несоизмерим с тем, что сделала Украина на этом направлении, подчеркнул Анпилогов.
При этом российские бригады морской пехоты проходили переформирование (наполнялись живой силой и техникой) в тылу и не принимали участия в боевых действиях на текущей линии соприкосновения, указал специалист.
"Поэтому Россия смогла гораздо меньшей кровью купировать курское наступление ВСУ и пользуется тем, что Зеленский приказал им стоять под Курском насмерть. Под Угледар он их уже точно не перебросит", — заключил собеседник издания.
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