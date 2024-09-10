https://ukraina.ru/20240910/1057322087.html

"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком

"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком - 10.09.2024 Украина.ру

"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком

Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Ее исход будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-10T05:30

2024-09-10T05:30

2024-09-10T05:30

новости

россия

курская область

алексей анпилогов

киев

наступление

тупик

владимир зеленский

всу

морпехи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050848149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51b8d785787bf7b66d91e1d72d4d24d8.jpg

Главная проблема противника состоит в том, что наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения ВСУ сейчас переброшены в Курскую область. Киевский режим просто не может достать их оттуда, они варятся в этом адовом котле, сообщил эксперт.Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Вместо того, чтобы отвлекать резервы ВС РФ с разных направлений, она как пылесос собирает на себя все свободные украинские резервы, отметил он.Исход курской авантюры будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области. При этом объем перебросок частей и соединений ВС РФ несоизмерим с тем, что сделала Украина на этом направлении, подчеркнул Анпилогов.При этом российские бригады морской пехоты проходили переформирование (наполнялись живой силой и техникой) в тылу и не принимали участия в боевых действиях на текущей линии соприкосновения, указал специалист."Поэтому Россия смогла гораздо меньшей кровью купировать курское наступление ВСУ и пользуется тем, что Зеленский приказал им стоять под Курском насмерть. Под Угледар он их уже точно не перебросит", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057321270.html

россия

курская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, алексей анпилогов, киев, наступление, тупик, владимир зеленский, всу, морпехи, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, нато