https://ukraina.ru/20240910/1057341495.html

Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена

Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена - 10.09.2024 Украина.ру

Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена

Территория вокруг дома по Спортивному проезду в Раменском, где в результате атаки беспилотника ВСУ погибла женщина, оцеплена. У многоэтажки дежурят бригады скорой помощи и полиция. Об этом сообщают журналисты РИА Новости

2024-09-10T09:45

2024-09-10T09:45

2024-09-10T09:45

новости

московская область

вооруженные силы украины

атака

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057341126_0:0:805:453_1920x0_80_0_0_c15e15e6a38df5dcd2557a62b7ae9afd.png

В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.В Раменском в результате атаки ВСУ повреждения получили два многоквартирных дома - по Спортивному проезду и Высоковольтной улице. Три человека пострадали, одна 46-летняя жительница погибла, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам местных жителей, вражеские беспилотники атаковали их дома примерно в 4.10 утра. Первый беспилотник ударил по дому в Спортивном проезде, затем БПЛА атаковал многоэтажку по Высоковольтной улице."Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж. "Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)". Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала местная жительница Валерия.

https://ukraina.ru/20240910/1057339255.html

московская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, московская область, вооруженные силы украины, атака, бпла