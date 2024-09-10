Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена - 10.09.2024 Украина.ру
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Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена - 10.09.2024 Украина.ру
Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
Территория вокруг дома по Спортивному проезду в Раменском, где в результате атаки беспилотника ВСУ погибла женщина, оцеплена. У многоэтажки дежурят бригады скорой помощи и полиция. Об этом сообщают журналисты РИА Новости
2024-09-10T09:45
2024-09-10T09:45
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вооруженные силы украины
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В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.В Раменском в результате атаки ВСУ повреждения получили два многоквартирных дома - по Спортивному проезду и Высоковольтной улице. Три человека пострадали, одна 46-летняя жительница погибла, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам местных жителей, вражеские беспилотники атаковали их дома примерно в 4.10 утра. Первый беспилотник ударил по дому в Спортивном проезде, затем БПЛА атаковал многоэтажку по Высоковольтной улице."Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж. "Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)". Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала местная жительница Валерия.
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новости, московская область, вооруженные силы украины, атака, бпла
Новости, Московская область, Вооруженные силы Украины, атака, БПЛА

Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена

09:45 10.09.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Территория вокруг дома по Спортивному проезду в Раменском, где в результате атаки беспилотника ВСУ погибла женщина, оцеплена. У многоэтажки дежурят бригады скорой помощи и полиция. Об этом сообщают журналисты РИА Новости
В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
В Раменском в результате атаки ВСУ повреждения получили два многоквартирных дома - по Спортивному проезду и Высоковольтной улице. Три человека пострадали, одна 46-летняя жительница погибла, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам местных жителей, вражеские беспилотники атаковали их дома примерно в 4.10 утра. Первый беспилотник ударил по дому в Спортивном проезде, затем БПЛА атаковал многоэтажку по Высоковольтной улице.
"Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж. "Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)". Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала местная жительница Валерия.
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08:08
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НовостиМосковская областьВооруженные силы УкраиныатакаБПЛА
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ
09:45Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
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