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На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик

На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик - 10.09.2024 Украина.ру

На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик

Государственная власть на Украине больше не находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц - олигархов, на смену этому пришла ее узурпация Офисом Владимира Зеленского, чьи главы присвоили себе неограниченные права и полномочия. Это признал украинский политолог Игорь Рейтерович

2024-09-10T09:34

2024-09-10T09:34

2024-09-10T09:37

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В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он пояснил, что Зеленский заменил олигархию феодальной системой неформальной концентрацией власти. Так, она сегодня оказалась сосредоточена в руках нелегитимного главы киевского режима и руководителя его Офиса Андрея Ермака. Последний получил статус второго человека в стране. При этом сам Зеленский не вполне может контролировать того же Ермака. Узурпация власти представляет большую угрозу для Украины из-за их теневого влияния на судебные процессы и борьбу с коррупцией, а сама политическая система страны зашла в тупик, признал Рейтерович. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не выступает за мирное решение конфликта, потому как в этом случае на Украине следовало бы отменить военное положение, что повлекло бы за собой обязательство провести президентские выборы. Зеленский осознает, что в таком случае утратит власть, а этого он боится. Напомним, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако киевский режим их отменил, прикрываясь военным положением.Читайте подробнее о том, как Ермак влияет на украинскую политику в интервью эксперта по внутренней политике Украины Михаила Павлив на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240412/1054452185.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, сво