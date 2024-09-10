На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
09:34 10.09.2024 (обновлено: 09:37 10.09.2024)
Зеленский в истерике
Государственная власть на Украине больше не находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц - олигархов, на смену этому пришла ее узурпация Офисом Владимира Зеленского, чьи главы присвоили себе неограниченные права и полномочия. Это признал украинский политолог Игорь Рейтерович
В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он пояснил, что Зеленский заменил олигархию феодальной системой неформальной концентрацией власти. Так, она сегодня оказалась сосредоточена в руках нелегитимного главы киевского режима и руководителя его Офиса Андрея Ермака. Последний получил статус второго человека в стране.
"Двор (приближенные Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует издание эксперта.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не выступает за мирное решение конфликта, потому как в этом случае на Украине следовало бы отменить военное положение, что повлекло бы за собой обязательство провести президентские выборы. Зеленский осознает, что в таком случае утратит власть, а этого он боится.
Напомним, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако киевский режим их отменил, прикрываясь военным положением.
12 апреля, 05:20"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию УкраиныВ ноябре 2023 года Зеленский переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев