На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик - 10.09.2024 Украина.ру
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На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик - 10.09.2024 Украина.ру
На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
Государственная власть на Украине больше не находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц - олигархов, на смену этому пришла ее узурпация Офисом Владимира Зеленского, чьи главы присвоили себе неограниченные права и полномочия. Это признал украинский политолог Игорь Рейтерович
2024-09-10T09:34
2024-09-10T09:37
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В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он пояснил, что Зеленский заменил олигархию феодальной системой неформальной концентрацией власти. Так, она сегодня оказалась сосредоточена в руках нелегитимного главы киевского режима и руководителя его Офиса Андрея Ермака. Последний получил статус второго человека в стране. При этом сам Зеленский не вполне может контролировать того же Ермака. Узурпация власти представляет большую угрозу для Украины из-за их теневого влияния на судебные процессы и борьбу с коррупцией, а сама политическая система страны зашла в тупик, признал Рейтерович. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не выступает за мирное решение конфликта, потому как в этом случае на Украине следовало бы отменить военное положение, что повлекло бы за собой обязательство провести президентские выборы. Зеленский осознает, что в таком случае утратит власть, а этого он боится. Напомним, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако киевский режим их отменил, прикрываясь военным положением.Читайте подробнее о том, как Ермак влияет на украинскую политику в интервью эксперта по внутренней политике Украины Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, СВО

На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик

09:34 10.09.2024 (обновлено: 09:37 10.09.2024)
 
Зеленский в истерике
Зеленский в истерике
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Государственная власть на Украине больше не находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц - олигархов, на смену этому пришла ее узурпация Офисом Владимира Зеленского, чьи главы присвоили себе неограниченные права и полномочия. Это признал украинский политолог Игорь Рейтерович
В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он пояснил, что Зеленский заменил олигархию феодальной системой неформальной концентрацией власти. Так, она сегодня оказалась сосредоточена в руках нелегитимного главы киевского режима и руководителя его Офиса Андрея Ермака. Последний получил статус второго человека в стране.
"Двор (приближенные Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует издание эксперта.
При этом сам Зеленский не вполне может контролировать того же Ермака. Узурпация власти представляет большую угрозу для Украины из-за их теневого влияния на судебные процессы и борьбу с коррупцией, а сама политическая система страны зашла в тупик, признал Рейтерович.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не выступает за мирное решение конфликта, потому как в этом случае на Украине следовало бы отменить военное положение, что повлекло бы за собой обязательство провести президентские выборы. Зеленский осознает, что в таком случае утратит власть, а этого он боится.
Напомним, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако киевский режим их отменил, прикрываясь военным положением.
Читайте подробнее о том, как Ермак влияет на украинскую политику в интервью эксперта по внутренней политике Украины Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 05:20
"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию УкраиныВ ноябре 2023 года Зеленский переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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