https://ukraina.ru/20231207/1051813518.html

"Пятый раздел Польши". На этот раз – в пользу украинцев

"Пятый раздел Польши". На этот раз – в пользу украинцев - 07.12.2023 Украина.ру

"Пятый раздел Польши". На этот раз – в пользу украинцев

В Польше вспыхнул новый скандал с антиукраинской составляющей. Потомкам выселенных в 1940-х из польских Карпат русинов-украинцев массово возвращают отобранную властями ПНР землю, причём не всегда законно.

2023-12-07T08:14

2023-12-07T08:14

2023-12-07T08:14

эксклюзив

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg

Популярный портал Wirtualna Polska (WP) опубликовал большой материал-расследование под громким заголовком "Пятый раздел Польши". Речь в нём идёт о том, что с 2009 года началась ползучая реституция земель в польских Карпатах, которые коммунистические власти Польской народной республики (ПНР) национализировали в конце 1940-х годов.Эти земли были отобраны у русинов, часть из которых насильно депортировали в УССР на основании так называемого "договора об обмене населением", а другую часть – на бывшие немецкие земли на Западе Польши после "Операции Висла". Набирающая обороты реституция не всегда законна, и в её процесс замешаны политики из обоих главных политических лагерей Польши: пока ещё правящей консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) и готовящейся сформировать новое правительство либеральной "Гражданской коалиции" (ГК).WP напомнила, что 9 сентября 1944 года было подписано "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Издание пишет, что в ходе реализации этого документа в 1944-1946 годах на территорию Советской Украины "попали около полумиллиона лиц украинской национальности".Тут сразу два передёргивания. "Попали" эти люди в УССР вследствие формально "добровольного переселения", а фактически – принудительной депортации, причём осуществляли её полиция и военные "народной Польши". Во-вторых, в упомянутые годы никаких "украинцев" в польских Карпатах не было, местные жители некатолического вероисповедания называли себя русинами, или лемками – от чего и сам край до сих пор называют Лемковщиной.У депортированных в УССР лемков были отобраны и решениями уездных народных советов ПНР национализированы 840 тысяч гектаров земель, в основном пахотных. Формально "народная Польша" выплатила СССР определённую компенсацию за эти земли, которая должна была быть передана переселенцам. Естественно, этого сделано на было, да и никакой земли в Советской Украине лемки тоже не получили.Однако на этом этническая чистка Лемковщины не завершилась. В апреле 1947 года власти ПНР начали так называемую "Операцию Висла". До конца июля того же года более 140 тысяч лемков, людей из смешанных семей или просто не-католиков были насильно переселены из польских Карпат на так называемые "возвращённые земли" – бывшие германские территории, переданные Польше под давлением Сталина. Правда, в этом случае переселенцы получили компенсацию в виде земли – но, как правило, меньшей площади и худшего качества.После "Операции Висла" было национализировано ещё 260 тысяч гектаров земли. То есть всего у лемков отобрали 1,1 миллиона гектаров! Поскольку среди поляков не было желающих обрабатывать лемковские земли, на них в подавляющем большинстве высадили леса, которые до сих пор пребывают в ведении "Государственных лесов Польши" (Гослес). Это учреждение рассматривало высадку лесов на бывших полях как инвестицию, и уже давно получает с неё доходы, заготавливая товарную древесину.С середины 1950-х годов небольшая часть депортированных на Запад Польши лемков – несколько тысяч человек – вернулась на родину. Им обычно возвращалась часть отнятого у них несколькими годами ранее хозяйства или другая земля, принадлежавшая государству. Иногда возвращенцы получали дополнительную денежную компенсацию.Но с изменением политической системы в Польше в 1989 году всё больше и больше говорилось об исправлении ошибок прошлого и реституции. Этим заинтересовались и переселенные лемки и их потомки. Некоторые прямо заявляли: если современное польское государство считает, что несколько десятилетий назад с нами поступили несправедливо, отобрав нашу собственность, почему бы не вернуть её нам сегодня?"До 2009 года было несколько, может быть, десяток случаев. В 2009 году началась лавина. Заявление за заявлением. Появились целые юридические фирмы, специализирующиеся на проблеме лемковских лесов. При этом абсурдно то, что когда-то отобрали луга и поля, а теперь возвращают леса, в которые государство вложило деньги", – рассказал WP один из лесников Малопольского воеводства, на которое приходится большинство решений по реституции лемковских земель."Общепринятая практика. Как только кто-то проложил путь, другие решили пойти по этому пути. И так же, как вначале за возмещением часто обращаются действительно пострадавшие люди, позже, в этой лавине, никто не контролирует, кто на что-то имеет право, а кто нет", – комментирует ситуацию профессор Ева Лентовская, судья Конституционного Суда Польши в отставке и бывший омбудсмен.Механизм реституции земли в этом случае выглядит следующим образом. Сначала нужно добиться признания незаконным решения уездного народного совета ПНР о национализации земли. Для этого требуется обратиться к воеводе – представителю правительства в регионе, который такое давнее решение может отменить единолично. Если уже решение воеводы кому-то не нравится (заявителю или, например, Гослесу), его можно обжаловать в профильном министерстве, а далее уже действия министерства – в Главном административном суде. При этом воеводы Малопольские (в 2009-2015 годах выдвиженцы ГК, а после этого – люди ПиС) практически все решения принимали в пользу бывших собственников.Как отмечает издание, только одна адвокатская канцелярия в малопольском городе Горлице, который стал своеобразным центром борьбы за возврат лемковских земель, к 2022 году добилась для своих клиентов реституции 460 гектаров и выплаты компенсации в 1,2 миллиона злотых. Дело в том, что в некоторых случаях имущество не подлежит возврату в натуре, например, когда на его территории находится школа или дорога. В такой ситуации компенсацию выплачивает польское государство. При этом лишь упомянутая канцелярия вела более 1000 дел по реституции, от имени как граждан Польши, так и граждан Украины."Расчеты Гослеса показывают, что стоимость земель только в Горлицком уезде, находящихся под угрозой возврата бывшим собственникам, превышает 500 миллионов злотых. Какова стоимость переданной или "находящейся под угрозой" передачи земли во всем Малопольском воеводстве? Это неизвестно, никто этаких подсчётов не ведёт. Неофициально сумма превышает 1 миллиард злотых. Ни Гослес, ни чиновники министерств юстиции и окружающей среды, с которыми мы беседовали, не смогли нам этого сказать" – пишет WP. Неизвестно также, сколько земли и компенсаций получили граждане Польши, а сколько – граждане Украины.Когда процесс "дикой реституции" начал набирать обороты, руководство Гослеса обратилось с письмом к руководству Польши, назвав происходящее "пятым разделом Польши" (подразумевая под четвёртым разделом времена ПНР). Дело в том, что в 2014 году Януш Залеский, тогдашний замминистра окружающей среды Польши (его в 2007 назначил на этот пост премьер Дональд Туск, лидер ГК), рекомендовал лесникам не обжаловать решения о реституции, а стремиться к соглашениям к бывшими собственниками. Более того, копия этого письма была передана организациям лемков, что усилило их правовую позицию.Однако пришедшие в 2015 году к власти политики ПиС ситуацию не изменили. Более того, назначенный в 2017-м воеводой Малопольским Пётр Цвик вообще запретил Гослесу выступать стороной в делах по реституции лемковских земель. Лесников перестали информировать об инициировании и рассмотрении таких дел. Ныне Пётр Цвик является заместителем главы Канцелярии президента Польши Анджея Дуды, и отказывается комментировать ситуацию СМИ.Однако вскоре ему, как и Янушу Залескому, судя по всему, придётся отвечать уже на вопросы прокуроров. Ведь после изменения в сентябре 2021 года Административного кодекса Польши, который запретил отмену решений, принятых много лет назад, при Национальной прокуратуре Польши создана специальная прокурорская группа по лемковским лесам. Прокуратура уже проверяет около 900 административных и гражданских дел, сообщила о своем участии в текущих разбирательствах и вносит протесты на решения воевод."Окружная прокуратура в Сосновце проводит расследование по факту злоупотребления полномочиями и невыполнения должностных обязанностей государственными должностными лицами. Это происходит в рамках производства, связанного с рассмотрением в 2009-2020 годах в Кракове, Новом Сонче и Горлице заявлений о возвращении земельных участков, оставшихся после переселения людей в СССР и на возвращённые земли", – сообщил WP представитель Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский.Правда, пока что в жернова прокуратуры попали только жертвы "Операции Висла" и их потомки. Как сообщил WPадвокат Павел Сокол, который представлял сотни лемков в процессах по реституции собственности, его клиенты жалуются, что их законные попытки вернуть вотчину воспринимаются как незаконные и направленные на обогащение за счет государства."Эти люди, чаще всего очень пожилые, сообщили мне, что получают повестки о явке в районные прокуратуры на многочасовые допросы по поводу их попыток вернуть имущество, утраченное после "Операции Висла". Эти действия воспринимаются как попытка запугать лемков, или побудить их отказаться от дальнейших попыток вернуть родовое имущество", – написал адвокат. Таким образом, не исключено, что на допросы станут вызывать и граждан Украины, которые попытались вернуть землю свих предков-лемков.Хотя публикация в WP явно является следствием подковёрной борьбы за власть в Польше в преддверии формирования нового правительства страны, красной нитью через неё проходит мысль о том, что "украинцы хотят забрать польские леса". При этом потомки 800 тысяч поляков, которые в ходе "обмена населением" в 1940-е были лишены собственности на Украине, до сих пор не имеют никакого правового механизма её реституции.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231122/1051244640.html

https://ukraina.ru/20210818/1032083763.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина