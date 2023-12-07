Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили 7 декабря в Минобороны России
"В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - указали в ведомстве.
Там добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.