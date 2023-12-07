Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром - 07.12.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром - 07.12.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили 7 декабря в Минобороны России
2023-12-07T07:59
2023-12-07T07:59
новости
десант
уничтожение
минобороны рф
орудие
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"В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - указали в ведомстве.Там добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.
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новости, десант, уничтожение, минобороны рф, орудие
Новости, десант, уничтожение, Минобороны РФ, орудие

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром

07:59 07.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ ВСУ гаубица M777
ВСУ гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили 7 декабря в Минобороны России
"В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - указали в ведомстве.
Там добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
28 августа, 11:59
Артиллеристы ЦВО уничтожили натовскую гаубицу - Минобороны РФАртиллеристы Центрального военного округа на Краснолиманском направлении уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70, сообщили в Министерстве обороны России 28 августа
 
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