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Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром - 07.12.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили 7 декабря в Минобороны России

2023-12-07T07:59

2023-12-07T07:59

2023-12-07T07:59

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"В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - указали в ведомстве.Там добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.

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новости, десант, уничтожение, минобороны рф, орудие