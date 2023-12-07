https://ukraina.ru/20231207/1051796927.html

"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ

"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру

"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ

Главная задача Армии РФ на купянском направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. ВС РФ поджимают противника штурмовыми группами и находят слабые места в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T05:10

2023-12-07T05:10

2023-12-07T05:10

новости

купянск

харьковская область

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марьинка

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вс рф

всу

штурм

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Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она вроде бы держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, рассказал эксперт.Главная задача Армии РФ на этом направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. Но под Купянском ВС РФ не проводят большую наступательную операцию. Мы поджимаем противника малыми штурмовыми группами и продвигаемся там, где он слаб, добавил он.Ранее сообщалось, что есть продвижение ВС РФв поселке Синьковка к северу от Купянска. Если получится взять Синьковку, то фактически мы выйдем к городу. Из-за этого давления Киеву приходится перебрасывать туда подразделения с других участков, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html

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новости, купянск, харьковская область, наступление, река, марьинка, оборона, вс рф, всу, штурм, украина, россия, резервы