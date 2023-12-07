"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
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"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ
"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ
Главная задача Армии РФ на купянском направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. ВС РФ поджимают противника штурмовыми группами и находят слабые места в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T05:10
2023-12-07T05:10
новости
купянск
харьковская область
наступление
река
марьинка
оборона
вс рф
всу
штурм
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Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она вроде бы держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, рассказал эксперт.Главная задача Армии РФ на этом направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. Но под Купянском ВС РФ не проводят большую наступательную операцию. Мы поджимаем противника малыми штурмовыми группами и продвигаемся там, где он слаб, добавил он.Ранее сообщалось, что есть продвижение ВС РФв поселке Синьковка к северу от Купянска. Если получится взять Синьковку, то фактически мы выйдем к городу. Из-за этого давления Киеву приходится перебрасывать туда подразделения с других участков, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html
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новости, купянск, харьковская область, наступление, река, марьинка, оборона, вс рф, всу, штурм, украина, россия, резервы
Новости, Купянск, Харьковская область, наступление, река, Марьинка, оборона, ВС РФ, ВСУ, штурм, Украина, Россия, резервы

"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ

05:10 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Главная задача Армии РФ на купянском направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. ВС РФ поджимают противника штурмовыми группами и находят слабые места в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она вроде бы держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, рассказал эксперт.
Главная задача Армии РФ на этом направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. Но под Купянском ВС РФ не проводят большую наступательную операцию. Мы поджимаем противника малыми штурмовыми группами и продвигаемся там, где он слаб, добавил он.
"В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача куда-то наступать кроме Авдеевки. Бойцам говорят: "Вы просто давите. Не надо за два дня брать Марьинку или Купянск. Вы давите. Если у вас это получается, вы этим пользуйтесь", - подчеркнул Полетаев.
Ранее сообщалось, что есть продвижение ВС РФв поселке Синьковка к северу от Купянска. Если получится взять Синьковку, то фактически мы выйдем к городу. Из-за этого давления Киеву приходится перебрасывать туда подразделения с других участков, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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