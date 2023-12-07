"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ
Главная задача Армии РФ на купянском направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. ВС РФ поджимают противника штурмовыми группами и находят слабые места в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она вроде бы держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, рассказал эксперт.
Главная задача Армии РФ на этом направлении - вытеснить ВСУ с восточного берега Оскола. Но под Купянском ВС РФ не проводят большую наступательную операцию. Мы поджимаем противника малыми штурмовыми группами и продвигаемся там, где он слаб, добавил он.
"В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача куда-то наступать кроме Авдеевки. Бойцам говорят: "Вы просто давите. Не надо за два дня брать Марьинку или Купянск. Вы давите. Если у вас это получается, вы этим пользуйтесь", - подчеркнул Полетаев.
Ранее сообщалось, что есть продвижение ВС РФв поселке Синьковка к северу от Купянска. Если получится взять Синьковку, то фактически мы выйдем к городу. Из-за этого давления Киеву приходится перебрасывать туда подразделения с других участков, заключил собеседник Украина.ру.
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