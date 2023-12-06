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В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов

В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов - 06.12.2023 Украина.ру

В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов

В среду, 6 декабря, Киев получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Его содержимое раскрыл Пентагон

2023-12-06T22:56

2023-12-06T22:56

2023-12-06T22:56

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Так, на вооружение украинской армии поступили ракеты для ПВО: AIM-9M и AIM-7, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме этого в новый пакет вошли более четырёх миллионов патронов для стрелкового оружия, транспорт для буксировки, взрывные боеприпасы для уборки препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры. По заявлению Госсекретаря США Энтони Блинкена, этот пакет военной помощи может стать для Украины последним, если Конгресс не одобрит запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, всу, сво