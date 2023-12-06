В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов - 06.12.2023 Украина.ру
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В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов
В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов - 06.12.2023 Украина.ру
В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов
В среду, 6 декабря, Киев получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Его содержимое раскрыл Пентагон
2023-12-06T22:56
2023-12-06T22:56
новости
украина
военная помощь
военная техника
сша
всу
сво
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Так, на вооружение украинской армии поступили ракеты для ПВО: AIM-9M и AIM-7, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме этого в новый пакет вошли более четырёх миллионов патронов для стрелкового оружия, транспорт для буксировки, взрывные боеприпасы для уборки препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры. По заявлению Госсекретаря США Энтони Блинкена, этот пакет военной помощи может стать для Украины последним, если Конгресс не одобрит запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, всу, сво
Новости, Украина, военная помощь, военная техника, США, ВСУ, СВО

В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов

22:56 06.12.2023
 
© REUTERS / Mauricio Campino Продажа оружия Украине база в США
 Продажа оружия Украине база в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© REUTERS / Mauricio Campino
Читать в
В среду, 6 декабря, Киев получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Его содержимое раскрыл Пентагон
Так, на вооружение украинской армии поступили ракеты для ПВО: AIM-9M и AIM-7, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.
Кроме этого в новый пакет вошли более четырёх миллионов патронов для стрелкового оружия, транспорт для буксировки, взрывные боеприпасы для уборки препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры.
По заявлению Госсекретаря США Энтони Блинкена, этот пакет военной помощи может стать для Украины последним, если Конгресс не одобрит запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование.
 
НовостиУкраинавоенная помощьвоенная техникаСШАВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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