Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину - 06.12.2023 Украина.ру
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Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину
Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину - 06.12.2023 Украина.ру
Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину
Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами. Об этом сказано в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита, передаёт РИА Новости
2023-12-06T22:42
2023-12-06T22:46
новости
украина
g7
сво
военная помощь
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Помимо прочего страны "Большой семёрки" пообещали продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке. Кроме того, в блоке заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми. Ранее президент США Джо Байден по итогам виртуального совещания лидеров стран G7 выступил с заявлением, что объединение готово продолжать поддерживать Украину. Сегодня Киев получил новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.
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новости, украина, g7, сво, военная помощь
Новости, Украина, G7, СВО, военная помощь

Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину

22:42 06.12.2023 (обновлено: 22:46 06.12.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами. Об этом сказано в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита, передаёт РИА Новости
Помимо прочего страны "Большой семёрки" пообещали продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке.
Кроме того, в блоке заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми.
Ранее президент США Джо Байден по итогам виртуального совещания лидеров стран G7 выступил с заявлением, что объединение готово продолжать поддерживать Украину. Сегодня Киев получил новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.
 
НовостиУкраинаG7СВОвоенная помощь
 
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