https://ukraina.ru/20231206/1051806869.html

Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину

Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину - 06.12.2023 Украина.ру

Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину

Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами. Об этом сказано в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита, передаёт РИА Новости

2023-12-06T22:42

2023-12-06T22:42

2023-12-06T22:46

новости

украина

g7

сво

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ed3bcc09dc7094d8909d5c53e99dd9.jpg

Помимо прочего страны "Большой семёрки" пообещали продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке. Кроме того, в блоке заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми. Ранее президент США Джо Байден по итогам виртуального совещания лидеров стран G7 выступил с заявлением, что объединение готово продолжать поддерживать Украину. Сегодня Киев получил новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, g7, сво, военная помощь