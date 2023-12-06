США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи - 06.12.2023 Украина.ру
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США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи
США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи - 06.12.2023 Украина.ру
США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов. Об этом информирует РИА Новости
2023-12-06T21:11
2023-12-06T21:11
новости
украина
военная помощь
всу
сво
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Как утоняется в заявлении&nbsp;американского внешнеполитического ведомства, новый пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM. Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Джо Байден 6 декабря объявит о выделении помощи Украине на 175 миллионов долларов.
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новости, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи

21:11 06.12.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов. Об этом информирует РИА Новости
Как утоняется в заявлении американского внешнеполитического ведомства, новый пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Джо Байден 6 декабря объявит о выделении помощи Украине на 175 миллионов долларов.
 
НовостиУкраинавоенная помощьВСУСВО
 
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21:11США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи
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