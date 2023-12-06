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США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи

США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи - 06.12.2023 Украина.ру

США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов. Об этом информирует РИА Новости

2023-12-06T21:11

2023-12-06T21:11

2023-12-06T21:11

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Как утоняется в заявлении американского внешнеполитического ведомства, новый пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM. Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Джо Байден 6 декабря объявит о выделении помощи Украине на 175 миллионов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, военная помощь, всу, сво