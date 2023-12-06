https://ukraina.ru/20231206/1051803660.html
Сергей Веселовский об убийстве Кивы: России на Украине надо спасать патриотов, а не кормить предателей
Сергей Веселовский об убийстве Кивы: России на Украине надо спасать патриотов, а не кормить предателей - 06.12.2023 Украина.ру
Сергей Веселовский об убийстве Кивы: России на Украине надо спасать патриотов, а не кормить предателей
Илья Кива для многих граждан Украины был символом того, что нестыдно предать своих и перейти на сторону противника. Этого спецслужбы Украины допустить не могли. Украина.ру, 06.12.2023
2023-12-06T19:53
2023-12-06T19:53
2023-12-06T19:53
интервью
илья кива
россия
украина
сша
терроризм
сбу
политика
предательство
киевский режим
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Илья Кива для многих граждан Украины был символом того, что нестыдно предать своих и перейти на сторону противника. Этого спецслужбы Украины допустить не могли. Живой и успешный Кива в Москве был угрозой для стабильности киевского режима. Поэтому его убили, считает автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей ВеселовскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руТело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в среду в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.- Сергей Михайлович, в экспертной среде выдвигаются три основных версии убийства Кивы: криминальные разборки по бизнесу, месть киевского режима за предательство, его заявления о том, что якобы Кличко и Порошенко готовят свержение Зеленского. Вы что по этому поводу думаете?- Я все же думаю, что была месть спецслужб Украины за его предательство. Мазепинщина всегда приводит к таким последствиям. Став предателем для тех, вместе с кем Кива убивал русских людей Донбасса, он не стал своим для нас. И никогда бы не стал, как бы он ни старался.Во-первых, это была его личная трагедия. Во-вторых, он хотя и был врагом Русского мира, он был с большой буквы Зрадником бандеровской системы. И для многих граждан Украины он был символом того, что нестыдно предать своих и перейти на сторону противника. Этого спецслужбы Украины допустить не могли. Живой и успешный Кива в Москве был угрозой для стабильности киевского режима.Но лично я всегда относился к Киве негативно. И своего мнения не изменю.- Почему в таком случае его убрали именно сейчас?- Это задача была поставлена американцами. Им необходимо организовать желто-синий террор на территории России. Я точно знаю, что у них есть списки знаковых людей, убийство которых станет для Украины ярким и духоподъемным. Наверняка Кива был в нем.Меня шесть лет назад соратники Кивы заочно приговорили к смертной казни. Я ходил под охраной. Другое дело, что мы знаем весь этот список людей, переехавших в Россию из Украины. Если бы мы его точно знали, можно было бы ко многим приставить охрану. Но ко всем охрану не приставишь. Это русская рулетка – в кого в следующий раз выстрелят.Олег Царев тому недавний пример. Слава Богу, он выжил. Но для них были и удачные покушения, ставшими для нас трагическими (Дарья Дугина и Владлен Татарский). Кива был человеком неоднозначный. Но это была знаковая фигура, которую надо было устранить.Повторюсь, это жесткий государственный террор, который государство Украина продолжит осуществлять.- То есть в любом случае мы должны максимально обезопасить всех знаковых выходцев из Украины вне зависимости от того, нравятся они нам или нет?- Конечно.Я очень беспокоюсь о судьбе многих моих друзей-выходцев из Украины, ведущих непримиримую информационную борьбу с нацистским режимом Вашингтона и Зеленского.- Поясните, еще раз, пожалуйста, почему наша пропаганда так активно раскручивала Киву. Неужели он мог слить какую-то важную информацию?- Кива – это перебежчик, который должен был показать украинскому обществу следующее: "Вот, оголтелый бандеровец, а русские его приняли, пригрели, приласкали и накормили. Его даже в телевизор водят".Многих (меня в том числе) возмущало, что Кива делал на Первом канале. Но нужно понимать, что Кива был символом не для нас, а для населения Украины. И как раз сегодня этот символ был убит.- Должны ли мы дальше раскручивать такие символы предательства?- Я точно знаю, что на Украине есть искренние патриоты России, которых не надо покупать за большие деньги и перетаскивать к себе. Они сейчас сидят в подполье. Было бы неплохо организовать спецоперацию, чтобы вытащить их оттуда.Приведу конкретный пример.У меня есть товарищ – Дмитрий Губин (писатель и публицист из Харькова). СБУ обвинило его в терроризме. Якобы этот интеллигентный мужчина, у которого серьезные проблемы со здоровьем, прятал у себя тротил и хотел что-то взорвать. Киевский режим по этому поводу к обратился к властям РФ через Интерпол, и Дмитрий Губин попал в черный список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Потому что якобы он террорист.Еще раз. Губин – патриот России. Несколько лет на Украине он находился под следствием. С началом СВО он где-то сидел в подполье в Харькове. Люди потратили кучу денег, чтобы вывезти его через третьи страны. Но ему запрещен въезд в Россию, потому что СБУ включила его в перечень террористов.Губин – патриот России и хороший человек. Но ему въезд в Россию запрещен, потому что он якобы террорист. А Кива – убийца и реальный террорист, сыто жил в Москве. Просто потому, что он был символом, что предать Украину – хорошо.Почему так происходит? Этого я понять не могу.
https://ukraina.ru/20230120/1042779926.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, илья кива, россия, украина, сша, терроризм, сбу, политика, предательство, киевский режим
Илья Кива для многих граждан Украины был символом того, что нестыдно предать своих и перейти на сторону противника. Этого спецслужбы Украины допустить не могли. Живой и успешный Кива в Москве был угрозой для стабильности киевского режима. Поэтому его убили, считает автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в среду в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.
- Сергей Михайлович, в экспертной среде выдвигаются три основных версии убийства Кивы: криминальные разборки по бизнесу, месть киевского режима за предательство, его заявления о том, что якобы Кличко и Порошенко готовят свержение Зеленского. Вы что по этому поводу думаете?
- Я все же думаю, что была месть спецслужб Украины за его предательство. Мазепинщина всегда приводит к таким последствиям. Став предателем для тех, вместе с кем Кива убивал русских людей Донбасса, он не стал своим для нас. И никогда бы не стал, как бы он ни старался.
Во-первых, это была его личная трагедия. Во-вторых, он хотя и был врагом Русского мира, он был с большой буквы Зрадником бандеровской системы. И для многих граждан Украины он был символом того, что нестыдно предать своих и перейти на сторону противника. Этого спецслужбы Украины допустить не могли. Живой и успешный Кива в Москве был угрозой для стабильности киевского режима.
Но лично я всегда относился к Киве негативно. И своего мнения не изменю.
- Почему в таком случае его убрали именно сейчас?
- Это задача была поставлена американцами. Им необходимо организовать желто-синий террор на территории России. Я точно знаю, что у них есть списки знаковых людей, убийство которых станет для Украины ярким и духоподъемным. Наверняка Кива был в нем.
Меня шесть лет назад соратники Кивы заочно приговорили к смертной казни. Я ходил под охраной. Другое дело, что мы знаем весь этот список людей, переехавших в Россию из Украины. Если бы мы его точно знали, можно было бы ко многим приставить охрану. Но ко всем охрану не приставишь. Это русская рулетка – в кого в следующий раз выстрелят.
Олег Царев тому недавний пример. Слава Богу, он выжил. Но для них были и удачные покушения, ставшими для нас трагическими (Дарья Дугина и Владлен Татарский). Кива был человеком неоднозначный. Но это была знаковая фигура, которую надо было устранить.
Повторюсь, это жесткий государственный террор, который государство Украина продолжит осуществлять.
- То есть в любом случае мы должны максимально обезопасить всех знаковых выходцев из Украины вне зависимости от того, нравятся они нам или нет?
Я очень беспокоюсь о судьбе многих моих друзей-выходцев из Украины, ведущих непримиримую информационную борьбу с нацистским режимом Вашингтона и Зеленского.
- Поясните, еще раз, пожалуйста, почему наша пропаганда так активно раскручивала Киву. Неужели он мог слить какую-то важную информацию?
- Кива – это перебежчик, который должен был показать украинскому обществу следующее: "Вот, оголтелый бандеровец, а русские его приняли, пригрели, приласкали и накормили. Его даже в телевизор водят".
Многих (меня в том числе) возмущало, что Кива делал на Первом канале. Но нужно понимать, что Кива был символом не для нас, а для населения Украины. И как раз сегодня этот символ был убит.
- Должны ли мы дальше раскручивать такие символы предательства?
- Я точно знаю, что на Украине есть искренние патриоты России, которых не надо покупать за большие деньги и перетаскивать к себе. Они сейчас сидят в подполье. Было бы неплохо организовать спецоперацию, чтобы вытащить их оттуда.
Приведу конкретный пример.
У меня есть товарищ – Дмитрий Губин (писатель и публицист из Харькова). СБУ обвинило его в терроризме. Якобы этот интеллигентный мужчина, у которого серьезные проблемы со здоровьем, прятал у себя тротил и хотел что-то взорвать. Киевский режим по этому поводу к обратился к властям РФ через Интерпол, и Дмитрий Губин попал в черный список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Потому что якобы он террорист.
Еще раз. Губин – патриот России. Несколько лет на Украине он находился под следствием. С началом СВО он где-то сидел в подполье в Харькове. Люди потратили кучу денег, чтобы вывезти его через третьи страны. Но ему запрещен въезд в Россию, потому что СБУ включила его в перечень террористов.
Губин – патриот России и хороший человек. Но ему въезд в Россию запрещен, потому что он якобы террорист. А Кива – убийца и реальный террорист, сыто жил в Москве. Просто потому, что он был символом, что предать Украину – хорошо.
Почему так происходит? Этого я понять не могу.