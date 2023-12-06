Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДепутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске
В Луганске убит депутат; в МО Украины заявляют, что у ВСУ есть план; ГУР вербует "агентов" прямо на сайтах по поиску работы
В центре Луганска прогремел взрыв
Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в центре Луганска днем в среду. Предварительно писали, что взорвался автомобиль, в котором находился депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.
Позднее ЛуганскИнформЦентр опубликовал эту информацию, ссылаясь на подтверждение от официальных лиц Луганской Народной Республики.
Затем стало известно, что Попов погиб в результате теракта.
"Мы думали, что взорвались газовые баллоны. А потом оказалось, что машина взорвалась. А потом гарь - колеса горели", - рассказала Telegram-каналу "Блокнот Луганск" местная жительница Мария.
Во время и после теракта в городе появились проблемы с мобильной связью.
На месте взрыва работают спецслужбы.
Гибель Попова прокомментировал и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов:
"И снова теракт - взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль.Это произошло возле стадиона в центре города.По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным издания "РБК-Украина", Попова убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Месяцем ранее, 8 ноября, в Луганске в результате теракта погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.
Взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины, стало известно из видеоматериалов, опубликованных Следственным комитетом РФ.
Кроме того, в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, как сообщают СМИ.
Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины, утверждает украинский телеканал "Суспільне".
Уже ближе к вечеру Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела:
"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива.
К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сообщает пресс-служба СК.
К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сообщает пресс-служба СК.
4 марта, 11:30Что делать после теракта в Брянской области - Гаспарян
Интервью Умерова
В интервью американскому изданию Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров сделал ряд резонансных заявлений:
– Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции.
– ВСУ "деоккупировали" 50% территории.
– Прездент Украины Владимир Зеленский не выступил на "секретном брифинге" американского сената из-за изменившейся ситуации.
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима.
Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в комментарии изданию Украина.ру оценил слова Умерова как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется".
"Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.
19:31Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения ЗеленскогоВ день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Разведчики "по объявлению"
Главное разведывательное Управление Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) публикует вакансии о поиске разведчиков в интернете.
Опубликованы вакансии были на сайте организации Lobby X, которая "занимается трудоустройством и общественная организация, рекрутирующая мотивированных людей в силы обороны."
Среди обязанностей: выполнение разведывательных мероприятий и проведение специальных действий. Наличие боевого опыта не обязательно, впрочем, это будет преимуществом. Будущий разведчик должен иметь гражданство Украины, "мотивацию уничтожать врага" и годиться к службе по состоянию здоровья и моральным качествам.
Также среди требований:
- —возраст 18-40 лет;
- —хорошая физическая выносливость;
- —готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
- —отсутствие близких родственников, являющихся гражданами Российской Федерации;
- —недопустимость употребления наркотиков;
- —отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кандидата официально мобилизуют до окончания военного положения или предложат ему подписать контракт, уточнили в ГУР на вопрос журналиста телеканала ТСН.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал СМИ, что точное количество желающих он назвать не может, но оно "значительно выше", чем до начала военных действий.