Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря - 06.12.2023 Украина.ру
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Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря
Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря - 06.12.2023 Украина.ру
Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря
В Луганске убит депутат; в МО Украины заявляют, что у ВСУ есть план; ГУР вербует "агентов" прямо на сайтах по поиску работы
2023-12-06T19:40
2023-12-06T19:40
эксклюзив
хроники
илья кива
луганск
теракт
рустем умеров
украина
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В центре Луганска прогремел взрывМестные Telegram-каналы сообщили о взрыве в центре Луганска днем в среду. Предварительно писали, что взорвался автомобиль, в котором находился депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.Позднее ЛуганскИнформЦентр опубликовал эту информацию, ссылаясь на подтверждение от официальных лиц Луганской Народной Республики.Затем стало известно, что Попов погиб в результате теракта."Мы думали, что взорвались газовые баллоны. А потом оказалось, что машина взорвалась. А потом гарь - колеса горели", - рассказала Telegram-каналу "Блокнот Луганск" местная жительница Мария.Во время и после теракта в городе появились проблемы с мобильной связью.На месте взрыва работают спецслужбы.Гибель Попова прокомментировал и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов:По данным издания "РБК-Украина", Попова убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).Месяцем ранее, 8 ноября, в Луганске в результате теракта погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.Взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины, стало известно из видеоматериалов, опубликованных Следственным комитетом РФ.Кроме того, в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, как сообщают СМИ.Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины, утверждает украинский телеканал "Суспільне".Уже ближе к вечеру Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела:"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива.К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сообщает пресс-служба СК.Интервью УмероваВ интервью американскому изданию Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров сделал ряд резонансных заявлений:– Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции.– ВСУ "деоккупировали" 50% территории.– Прездент Украины Владимир Зеленский не выступил на "секретном брифинге" американского сената из-за изменившейся ситуации.Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима.Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в комментарии изданию Украина.ру оценил слова Умерова как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется"."Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.Разведчики "по объявлению"Главное разведывательное Управление Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) публикует вакансии о поиске разведчиков в интернете.Опубликованы вакансии были на сайте организации Lobby X, которая "занимается трудоустройством и общественная организация, рекрутирующая мотивированных людей в силы обороны."Среди обязанностей: выполнение разведывательных мероприятий и проведение специальных действий. Наличие боевого опыта не обязательно, впрочем, это будет преимуществом. Будущий разведчик должен иметь гражданство Украины, "мотивацию уничтожать врага" и годиться к службе по состоянию здоровья и моральным качествам.Также среди требований:Кандидата официально мобилизуют до окончания военного положения или предложат ему подписать контракт, уточнили в ГУР на вопрос журналиста телеканала ТСН.Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал СМИ, что точное количество желающих он назвать не может, но оно "значительно выше", чем до начала военных действий.
https://ukraina.ru/20230304/1044086778.html
https://ukraina.ru/20231206/1051802827.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, илья кива, луганск, теракт, рустем умеров, украина
Эксклюзив, Хроники, Илья Кива, Луганск, теракт, Рустем Умеров, Украина

Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря

19:40 06.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДепутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Луганске убит депутат; в МО Украины заявляют, что у ВСУ есть план; ГУР вербует "агентов" прямо на сайтах по поиску работы
В центре Луганска прогремел взрыв
Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в центре Луганска днем в среду. Предварительно писали, что взорвался автомобиль, в котором находился депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.
Позднее ЛуганскИнформЦентр опубликовал эту информацию, ссылаясь на подтверждение от официальных лиц Луганской Народной Республики.
Затем стало известно, что Попов погиб в результате теракта.
"Мы думали, что взорвались газовые баллоны. А потом оказалось, что машина взорвалась. А потом гарь - колеса горели", - рассказала Telegram-каналу "Блокнот Луганск" местная жительница Мария.
Во время и после теракта в городе появились проблемы с мобильной связью.
На месте взрыва работают спецслужбы.
Гибель Попова прокомментировал и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов:
"И снова теракт - взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль.Это произошло возле стадиона в центре города.По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным издания "РБК-Украина", Попова убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Месяцем ранее, 8 ноября, в Луганске в результате теракта погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.
Взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины, стало известно из видеоматериалов, опубликованных Следственным комитетом РФ.
Кроме того, в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, как сообщают СМИ.
Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины, утверждает украинский телеканал "Суспільне".
Уже ближе к вечеру Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела:
"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива.

К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сообщает пресс-служба СК.
4 марта, 11:30
Что делать после теракта в Брянской области - Гаспарян
Интервью Умерова
В интервью американскому изданию Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров сделал ряд резонансных заявлений:
– Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции.
– ВСУ "деоккупировали" 50% территории.
– Прездент Украины Владимир Зеленский не выступил на "секретном брифинге" американского сената из-за изменившейся ситуации.
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима.
Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в комментарии изданию Украина.ру оценил слова Умерова как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется".
"Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.
Руслан Калинчук интервью
19:31
Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения ЗеленскогоВ день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Разведчики "по объявлению"
Главное разведывательное Управление Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) публикует вакансии о поиске разведчиков в интернете.
Опубликованы вакансии были на сайте организации Lobby X, которая "занимается трудоустройством и общественная организация, рекрутирующая мотивированных людей в силы обороны."
Среди обязанностей: выполнение разведывательных мероприятий и проведение специальных действий. Наличие боевого опыта не обязательно, впрочем, это будет преимуществом. Будущий разведчик должен иметь гражданство Украины, "мотивацию уничтожать врага" и годиться к службе по состоянию здоровья и моральным качествам.
Также среди требований:
  • возраст 18-40 лет;
  • хорошая физическая выносливость;
  • готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
  • отсутствие близких родственников, являющихся гражданами Российской Федерации;
  • недопустимость употребления наркотиков;
  • отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кандидата официально мобилизуют до окончания военного положения или предложат ему подписать контракт, уточнили в ГУР на вопрос журналиста телеканала ТСН.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал СМИ, что точное количество желающих он назвать не может, но оно "значительно выше", чем до начала военных действий.
Зеленский Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
19:06
"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собойПоследняя публикация экс-депутата Верховной Рады Илья Кивы в Telegram-канале посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост опубликован утром 6 декабря
 
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