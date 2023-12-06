https://ukraina.ru/20231206/1051803239.html

Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря

Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря - 06.12.2023 Украина.ру

Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря

В Луганске убит депутат; в МО Украины заявляют, что у ВСУ есть план; ГУР вербует "агентов" прямо на сайтах по поиску работы

2023-12-06T19:40

2023-12-06T19:40

2023-12-06T19:40

эксклюзив

хроники

илья кива

луганск

теракт

рустем умеров

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050851360_0:122:3025:1824_1920x0_80_0_0_b28c20a60764fe05e63bcedaf885c1cf.jpg.webp

В центре Луганска прогремел взрывМестные Telegram-каналы сообщили о взрыве в центре Луганска днем в среду. Предварительно писали, что взорвался автомобиль, в котором находился депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.Позднее ЛуганскИнформЦентр опубликовал эту информацию, ссылаясь на подтверждение от официальных лиц Луганской Народной Республики.Затем стало известно, что Попов погиб в результате теракта."Мы думали, что взорвались газовые баллоны. А потом оказалось, что машина взорвалась. А потом гарь - колеса горели", - рассказала Telegram-каналу "Блокнот Луганск" местная жительница Мария.Во время и после теракта в городе появились проблемы с мобильной связью.На месте взрыва работают спецслужбы.Гибель Попова прокомментировал и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов:По данным издания "РБК-Украина", Попова убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).Месяцем ранее, 8 ноября, в Луганске в результате теракта погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.Взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины, стало известно из видеоматериалов, опубликованных Следственным комитетом РФ.Кроме того, в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, как сообщают СМИ.Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины, утверждает украинский телеканал "Суспільне".Уже ближе к вечеру Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела:"По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива.К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сообщает пресс-служба СК.Интервью УмероваВ интервью американскому изданию Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров сделал ряд резонансных заявлений:– Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции.– ВСУ "деоккупировали" 50% территории.– Прездент Украины Владимир Зеленский не выступил на "секретном брифинге" американского сената из-за изменившейся ситуации.Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима.Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в комментарии изданию Украина.ру оценил слова Умерова как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется"."Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.Разведчики "по объявлению"Главное разведывательное Управление Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) публикует вакансии о поиске разведчиков в интернете.Опубликованы вакансии были на сайте организации Lobby X, которая "занимается трудоустройством и общественная организация, рекрутирующая мотивированных людей в силы обороны."Среди обязанностей: выполнение разведывательных мероприятий и проведение специальных действий. Наличие боевого опыта не обязательно, впрочем, это будет преимуществом. Будущий разведчик должен иметь гражданство Украины, "мотивацию уничтожать врага" и годиться к службе по состоянию здоровья и моральным качествам.Также среди требований:Кандидата официально мобилизуют до окончания военного положения или предложат ему подписать контракт, уточнили в ГУР на вопрос журналиста телеканала ТСН.Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал СМИ, что точное количество желающих он назвать не может, но оно "значительно выше", чем до начала военных действий.

https://ukraina.ru/20230304/1044086778.html

https://ukraina.ru/20231206/1051802827.html

https://ukraina.ru/20231206/1051802227.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, илья кива, луганск, теракт, рустем умеров, украина