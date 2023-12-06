https://ukraina.ru/20231206/1051800909.html
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР" - 06.12.2023 Украина.ру
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"
Ответственность за теракт в котором погиб депутат Луганской Народной Республики Олег Попов взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники
2023-12-06T18:09
2023-12-06T18:09
2023-12-06T18:14
новости
луганск
лнр
теракт
сбу
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051800788_0:0:918:516_1920x0_80_0_0_bb7ffbd395d7375086ff2121119cc958.jpg
По сообщению Следственного комитета России, следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия. По их информации, гибель Попова произошла в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Ранее сообщалось, что днём, 6 декабря, в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находился депутат Олег Попов. Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что депутат получил ранения несовместимые с жизнью.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051800788_0:0:918:690_1920x0_80_0_0_23f540ce35040dcba62f0cde9b4f4fd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганск, лнр, теракт, сбу, украина, сво
Новости, Луганск, ЛНР, теракт, СБУ, Украина, СВО
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"
18:09 06.12.2023 (обновлено: 18:14 06.12.2023)
Ответственность за теракт в котором погиб депутат Луганской Народной Республики Олег Попов взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники
"Сегодня (...) взорвался автомобиль с депутатом Народного Совета ДНР и военным преступником Олегом Поповым. По информации наших источников, данная ликвидация – дело рук СБУ", – уточняет СМИ.
По сообщению Следственного комитета России, следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия. По их информации, гибель Попова произошла в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства.
Ранее сообщалось
, что днём, 6 декабря, в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находился депутат Олег Попов. Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что депутат получил ранения несовместимые с жизнью.