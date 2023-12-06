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В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"

В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР" - 06.12.2023 Украина.ру

В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"

Ответственность за теракт в котором погиб депутат Луганской Народной Республики Олег Попов взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники

2023-12-06T18:09

2023-12-06T18:09

2023-12-06T18:14

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По сообщению Следственного комитета России, следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия. По их информации, гибель Попова произошла в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Ранее сообщалось, что днём, 6 декабря, в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находился депутат Олег Попов. Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что депутат получил ранения несовместимые с жизнью.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганск, лнр, теракт, сбу, украина, сво