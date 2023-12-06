В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР" - 06.12.2023 Украина.ру
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В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР" - 06.12.2023 Украина.ру
В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"
Ответственность за теракт в котором погиб депутат Луганской Народной Республики Олег Попов взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники
2023-12-06T18:09
2023-12-06T18:14
новости
луганск
лнр
теракт
сбу
украина
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По сообщению Следственного комитета России, следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия. По их информации, гибель Попова произошла в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Ранее сообщалось, что днём, 6 декабря, в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находился депутат Олег Попов. Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что депутат получил ранения несовместимые с жизнью.
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Новости, Луганск, ЛНР, теракт, СБУ, Украина, СВО

В СБУ отчитались о "ликвидации депутата ЛНР"

18:09 06.12.2023 (обновлено: 18:14 06.12.2023)
 
олег попов
олег попов
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Ответственность за теракт в котором погиб депутат Луганской Народной Республики Олег Попов взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники

"Сегодня (...) взорвался автомобиль с депутатом Народного Совета ДНР и военным преступником Олегом Поповым. По информации наших источников, данная ликвидация – дело рук СБУ", – уточняет СМИ.

По сообщению Следственного комитета России, следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия. По их информации, гибель Попова произошла в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства.
Ранее сообщалось, что днём, 6 декабря, в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находился депутат Олег Попов. Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что депутат получил ранения несовместимые с жизнью.
 
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