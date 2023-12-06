Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду" - 06.12.2023 Украина.ру
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Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду"
Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду" - 06.12.2023 Украина.ру
Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду"
Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции. Об этом в интервью телеканалу Fox News 6 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
2023-12-06T15:30
2023-12-06T15:30
новости
украина
рустем умеров
всу
алексей подберезкин
богдан безпалько
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Также Умеров заявил, что ВСУ "деоккупировали" 50% территории."Мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал Умеров в эфире американского телеканала.Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру оценил как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется".Также очень важно учитывать в каком месте и в какой момент официальные лица Киева делают те или иные заявления, добавил Подберезкин.При этом это не связано непосредственно с голосованием в Сенате США о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, которое запланировано на 6 декабря."Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.Военный обозреватель медагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко полагает, что интервью Умерова Fox News связано с надеждами Киева на продление американского финансирования.Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отмечает, что Умерову объективно нечем похвастаться перед американской публикой. Это касается в том числе его слов о территория, которые якобы "вернула" себе Украина, добавил эксперт."Прежде всего хотелось бы отметить, что значительную часть территории, которую "освободили" ВСУ, российская армия на самом деле покинула добровольно в рамках жеста добрей воли или в рамках перегруппировки подразделений и выстраивания оборонительной линии. Заслуга ВСУ здесь минимальна", - рассказал Безпалько Украина.ру.По его словам, об успехах ВСУ можно говорить лишь в локальном разрезе харьковского наступления, в рамках которого можно было похвастаться какими-то территориальными приобретениями. Во всем остальном ВСУ хвастаться нечем, считает Безпалько.Нет никаких оснований предполагать, что контрнаступление, которое было в июне этого года, и которое официально сейчас признали провалившимся, принесло какой-то положительный эффект для Украины, полагает политолог. Тем более, украинские потери достаточно большие — это примерно 20-25 тыс. человек в месяц, которых нужно постоянно кем-то замещать, напомнил Безпалько."Я считаю, что заявление Умерова адресовано прежде всего внутренней аудитории, чтобы ее взбодрить. Дескать, не надо бояться армии, не надо бояться, что нам чего-то не удалось, на самом деле нам много чего удалось. В некотором смысле это рассчитано на внешнюю аудиторию — мы готовы по-прежнему быть вашим стенобитным орудием. Ничего нового в этом заявлении нет", - подытожил Богдан Безпалько.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рустем умеров, всу, алексей подберезкин, богдан безпалько
Новости, Украина, Рустем Умеров, ВСУ, Алексей Подберезкин, Богдан Безпалько

Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду"

15:30 06.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Діана ДавітянРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© commons.wikimedia.org / Діана Давітян
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции. Об этом в интервью телеканалу Fox News 6 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
Также Умеров заявил, что ВСУ "деоккупировали" 50% территории.
"Мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал Умеров в эфире американского телеканала.
Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру оценил как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется".
Также очень важно учитывать в каком месте и в какой момент официальные лица Киева делают те или иные заявления, добавил Подберезкин.
"Сейчас нужно произнести что-то оптимистическое. В реальности ничего такого нет, поэтому говорится о неких оптимистических планах", - отметил эксперт.
При этом это не связано непосредственно с голосованием в Сенате США о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, которое запланировано на 6 декабря.
"Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.
Военный обозреватель медагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко полагает, что интервью Умерова Fox News связано с надеждами Киева на продление американского финансирования.
"Марионетка (Умеров) пытается угодить хозяину (США), в надежде на продление финансирования. Развивать украинские "теории абсурда" не хотелось бы, там нет связи с реальностью в зоне СВО", - отметил военный эксперт.
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отмечает, что Умерову объективно нечем похвастаться перед американской публикой. Это касается в том числе его слов о территория, которые якобы "вернула" себе Украина, добавил эксперт.
"Прежде всего хотелось бы отметить, что значительную часть территории, которую "освободили" ВСУ, российская армия на самом деле покинула добровольно в рамках жеста добрей воли или в рамках перегруппировки подразделений и выстраивания оборонительной линии. Заслуга ВСУ здесь минимальна", - рассказал Безпалько Украина.ру.
По его словам, об успехах ВСУ можно говорить лишь в локальном разрезе харьковского наступления, в рамках которого можно было похвастаться какими-то территориальными приобретениями. Во всем остальном ВСУ хвастаться нечем, считает Безпалько.
"Эти заявления Умеров делает только для того, чтобы поддерживать некий эмоционально-информационный фон на Украине и для того, чтобы западные партнеры продолжали предоставлять Украине вооружение и деньги, чтобы поддерживали ее экономику, поддерживали ее дипломатически и во всех остальных аспектах", - продолжил эксперт.
Нет никаких оснований предполагать, что контрнаступление, которое было в июне этого года, и которое официально сейчас признали провалившимся, принесло какой-то положительный эффект для Украины, полагает политолог. Тем более, украинские потери достаточно большие — это примерно 20-25 тыс. человек в месяц, которых нужно постоянно кем-то замещать, напомнил Безпалько.
"Я считаю, что заявление Умерова адресовано прежде всего внутренней аудитории, чтобы ее взбодрить. Дескать, не надо бояться армии, не надо бояться, что нам чего-то не удалось, на самом деле нам много чего удалось. В некотором смысле это рассчитано на внешнюю аудиторию — мы готовы по-прежнему быть вашим стенобитным орудием. Ничего нового в этом заявлении нет", - подытожил Богдан Безпалько.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 01:09
"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны УкраиныУкраина выбрала свой пусть, цель которого стать частью Североатлантического альянса, потому главным приоритетом работы министерства обороны страны сегодня является "натофикация", заявил глава ведомства Рустем Умеров
 
НовостиУкраинаРустем УмеровВСУАлексей ПодберезкинБогдан Безпалько
 
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