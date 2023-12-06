https://ukraina.ru/20231206/1051792858.html

Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду"

Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду" - 06.12.2023 Украина.ру

Российские эксперты об интервью Умерова Fox News: хвастаться нечем, остается "лить воду"

Украина имеет план боевых действий на 2024 год, который содержит как оборонительные, так и наступательные операции. Об этом в интервью телеканалу Fox News 6 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров

2023-12-06T15:30

2023-12-06T15:30

2023-12-06T15:30

новости

украина

рустем умеров

всу

алексей подберезкин

богдан безпалько

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Также Умеров заявил, что ВСУ "деоккупировали" 50% территории."Мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал Умеров в эфире американского телеканала.Заявление главы Минобороны Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру оценил как "информационную воду, которую Киев готов лить даже тогда, когда у него уже ничего не останется".Также очень важно учитывать в каком месте и в какой момент официальные лица Киева делают те или иные заявления, добавил Подберезкин.При этом это не связано непосредственно с голосованием в Сенате США о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, которое запланировано на 6 декабря."Это будет происходить и до, и после, и во время. Они все время будут нести их ахинею. Это их норма поведения. Надо отличать реальную политику и информационную поддержку поведения их вооруженных сил. Планы они, конечно делают и должны делать, для этого существует оперативное управление Генштаба. Разница заключается в том, что далеко не все планы выполняются", - отметил Подберезкин.Военный обозреватель медагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко полагает, что интервью Умерова Fox News связано с надеждами Киева на продление американского финансирования.Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отмечает, что Умерову объективно нечем похвастаться перед американской публикой. Это касается в том числе его слов о территория, которые якобы "вернула" себе Украина, добавил эксперт."Прежде всего хотелось бы отметить, что значительную часть территории, которую "освободили" ВСУ, российская армия на самом деле покинула добровольно в рамках жеста добрей воли или в рамках перегруппировки подразделений и выстраивания оборонительной линии. Заслуга ВСУ здесь минимальна", - рассказал Безпалько Украина.ру.По его словам, об успехах ВСУ можно говорить лишь в локальном разрезе харьковского наступления, в рамках которого можно было похвастаться какими-то территориальными приобретениями. Во всем остальном ВСУ хвастаться нечем, считает Безпалько.Нет никаких оснований предполагать, что контрнаступление, которое было в июне этого года, и которое официально сейчас признали провалившимся, принесло какой-то положительный эффект для Украины, полагает политолог. Тем более, украинские потери достаточно большие — это примерно 20-25 тыс. человек в месяц, которых нужно постоянно кем-то замещать, напомнил Безпалько."Я считаю, что заявление Умерова адресовано прежде всего внутренней аудитории, чтобы ее взбодрить. Дескать, не надо бояться армии, не надо бояться, что нам чего-то не удалось, на самом деле нам много чего удалось. В некотором смысле это рассчитано на внешнюю аудиторию — мы готовы по-прежнему быть вашим стенобитным орудием. Ничего нового в этом заявлении нет", - подытожил Богдан Безпалько.

https://ukraina.ru/20231121/1051181409.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, украина, рустем умеров, всу, алексей подберезкин, богдан безпалько