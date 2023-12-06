Российско-украинской войны не существует — Захарова
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Никакой российско-украинской войны или противостояния нет. Об этом заявила 6 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это гибридная война Запада против России руками киевского режима. Это четкое определение. Тут ничего не нужно придумывать еще и дополнять", - указала она.
Дипломат уточнила, что Запад использует Украину в качестве инструмента нанесения России стратегического поражения.
"В общем и целом мы называем это гибридной войной против нашей страны", - подчеркнула Захарова.
3 декабря, 08:54Бесполезная война и невыездной Порошенко. Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатураПохоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.