Российско-украинской войны не существует — Захарова - 06.12.2023 Украина.ру
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Российско-украинской войны не существует — Захарова
Российско-украинской войны не существует — Захарова - 06.12.2023 Украина.ру
Российско-украинской войны не существует — Захарова
Никакой российско-украинской войны или противостояния нет. Об этом заявила 6 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-12-06T14:51
2023-12-06T14:51
война
запад
зарубежье
захарова
россия
новости
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"Это гибридная война Запада против России руками киевского режима. Это четкое определение. Тут ничего не нужно придумывать еще и дополнять", - указала она.Дипломат уточнила, что Запад использует Украину в качестве инструмента нанесения России стратегического поражения. "В общем и целом мы называем это гибридной войной против нашей страны", - подчеркнула Захарова.
https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html
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война, запад, зарубежье, захарова, россия, новости
война, Запад, Зарубежье, Захарова, Россия, Новости

Российско-украинской войны не существует — Захарова

14:51 06.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Никакой российско-украинской войны или противостояния нет. Об этом заявила 6 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это гибридная война Запада против России руками киевского режима. Это четкое определение. Тут ничего не нужно придумывать еще и дополнять", - указала она.
Дипломат уточнила, что Запад использует Украину в качестве инструмента нанесения России стратегического поражения.
"В общем и целом мы называем это гибридной войной против нашей страны", - подчеркнула Захарова.
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря, 08:54
Бесполезная война и невыездной Порошенко. Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатураПохоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.
 
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14:51Российско-украинской войны не существует — Захарова
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