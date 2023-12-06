Российско-украинской войны не существует — Захарова

Бесполезная война и невыездной Порошенко. Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатура Похоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.