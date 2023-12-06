https://ukraina.ru/20231206/1051787724.html

Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС

Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру

Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС

На границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики сформировались очереди фур, у каждого КПП стоит более тысячи единиц грузового транспорта. Об этом 6 декабря сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.

2023-12-06T12:04

2023-12-06T12:04

2023-12-06T12:04

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белоруссия

граница

кпп

польша

литва

транспорт

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"Существенное скопление транспорта на границе обусловлено длительными проверками транспорта польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску авто", - уточнили в комитете.На литовском направлении фиксируется более 1750 грузовых авто. Меньше всего транспорта приняли на свою территорию контрольные службы сопредельного погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14%, отмечается в сообщении.Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за прошедшие сутки въехало 49% фур.Легковой транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польским — Тересполь (Брест), сообщил Пограничный комитет Белоруссии.Комитет в телеграм-канале опубликовал видео о ситуации на КПП Кукурыки, где пассажир легковой машины фиксирует огромную очередь из фур, которая полностью заблокировала одну из полос на подъезде к пункту пропуска.Польские грузовые перевозчики уже длительное время держат блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют от властей вернутся к практике выдачи разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь ровные условия для конкуренции.

https://ukraina.ru/20231205/1051748491.html

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новости, белоруссия, граница, кпп, польша, литва, транспорт