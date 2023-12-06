Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру
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Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
На границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики сформировались очереди фур, у каждого КПП стоит более тысячи единиц грузового транспорта. Об этом 6 декабря сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
2023-12-06T12:04
2023-12-06T12:04
новости
белоруссия
граница
кпп
польша
литва
транспорт
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"Существенное скопление транспорта на границе обусловлено длительными проверками транспорта польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску авто", - уточнили в комитете.На литовском направлении фиксируется более 1750 грузовых авто. Меньше всего транспорта приняли на свою территорию контрольные службы сопредельного погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14%, отмечается в сообщении.Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за прошедшие сутки въехало 49% фур.Легковой транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польским — Тересполь (Брест), сообщил Пограничный комитет Белоруссии.Комитет в телеграм-канале опубликовал видео о ситуации на КПП Кукурыки, где пассажир легковой машины фиксирует огромную очередь из фур, которая полностью заблокировала одну из полос на подъезде к пункту пропуска.Польские грузовые перевозчики уже длительное время держат блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют от властей вернутся к практике выдачи разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь ровные условия для конкуренции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, граница, кпп, польша, литва, транспорт
Новости, Белоруссия, граница, КПП, Польша, Литва, транспорт

Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС

12:04 06.12.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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На границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики сформировались очереди фур, у каждого КПП стоит более тысячи единиц грузового транспорта. Об этом 6 декабря сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
"Существенное скопление транспорта на границе обусловлено длительными проверками транспорта польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску авто", - уточнили в комитете.
На литовском направлении фиксируется более 1750 грузовых авто. Меньше всего транспорта приняли на свою территорию контрольные службы сопредельного погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14%, отмечается в сообщении.
Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за прошедшие сутки въехало 49% фур.
Легковой транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польским — Тересполь (Брест), сообщил Пограничный комитет Белоруссии.
Комитет в телеграм-канале опубликовал видео о ситуации на КПП Кукурыки, где пассажир легковой машины фиксирует огромную очередь из фур, которая полностью заблокировала одну из полос на подъезде к пункту пропуска.
Польские грузовые перевозчики уже длительное время держат блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют от властей вернутся к практике выдачи разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь ровные условия для конкуренции.
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12:04Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
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