https://ukraina.ru/20231206/1051787724.html
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
На границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики сформировались очереди фур, у каждого КПП стоит более тысячи единиц грузового транспорта. Об этом 6 декабря сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
2023-12-06T12:04
2023-12-06T12:04
2023-12-06T12:04
новости
белоруссия
граница
кпп
польша
литва
транспорт
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"Существенное скопление транспорта на границе обусловлено длительными проверками транспорта польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску авто", - уточнили в комитете.На литовском направлении фиксируется более 1750 грузовых авто. Меньше всего транспорта приняли на свою территорию контрольные службы сопредельного погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14%, отмечается в сообщении.Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за прошедшие сутки въехало 49% фур.Легковой транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польским — Тересполь (Брест), сообщил Пограничный комитет Белоруссии.Комитет в телеграм-канале опубликовал видео о ситуации на КПП Кукурыки, где пассажир легковой машины фиксирует огромную очередь из фур, которая полностью заблокировала одну из полос на подъезде к пункту пропуска.Польские грузовые перевозчики уже длительное время держат блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют от властей вернутся к практике выдачи разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь ровные условия для конкуренции.
https://ukraina.ru/20231205/1051748491.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, граница, кпп, польша, литва, транспорт
Новости, Белоруссия, граница, КПП, Польша, Литва, транспорт
Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
На границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики сформировались очереди фур, у каждого КПП стоит более тысячи единиц грузового транспорта. Об этом 6 декабря сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
"Существенное скопление транспорта на границе обусловлено длительными проверками транспорта польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску авто", - уточнили в комитете.
На литовском направлении фиксируется более 1750 грузовых авто. Меньше всего транспорта приняли на свою территорию контрольные службы сопредельного погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14%, отмечается в сообщении.
Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за прошедшие сутки въехало 49% фур.
Легковой транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польским — Тересполь (Брест), сообщил Пограничный комитет Белоруссии.
Комитет в телеграм-канале опубликовал видео о ситуации на КПП Кукурыки, где пассажир легковой машины фиксирует огромную очередь из фур, которая полностью заблокировала одну из полос на подъезде к пункту пропуска.
Польские грузовые перевозчики уже длительное время держат блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют от властей вернутся к практике выдачи разрешений на коммерческую перевозку украинских грузов, чтобы иметь ровные условия для конкуренции.