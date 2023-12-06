https://ukraina.ru/20231206/1051781956.html
Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ
Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ - 06.12.2023 Украина.ру
Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ
Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ
2023-12-06T09:42
2023-12-06T09:42
2023-12-06T09:46
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"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", - указали в ведомстве.Там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту). После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс.Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.
https://ukraina.ru/20231202/1051693767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вертолеты, россия, удары, оружие
Новости, вертолеты, Россия, удары, оружие
Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ
09:42 06.12.2023 (обновлено: 09:46 06.12.2023)
Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", - указали в ведомстве.
Там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту). После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.