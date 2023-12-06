Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист - 06.12.2023 Украина.ру
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Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист
Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист - 06.12.2023 Украина.ру
Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист
Власти США, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, полгода обманывали себя, Украину и весь мир. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-12-06T09:37
2023-12-06T09:37
новости
сша
джо байден
украина
всу
контрнаступление
поражение
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"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя около полугода, прежде чем осознала реальность", - написал он.По словам Репке, летняя военная кампания киевского режима обернулась крахом для американских кураторов."Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия", - констатировал журналист.Напомним, что неудачи ВСУ в ходе так называемого контрнаступления привели не только к расколу в украинской "элите", но и к взаимным обвинениям Киева и Вашингтона в ошибках и просчётах.
https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html
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новости, сша, джо байден, украина, всу, контрнаступление, поражение
Новости, США, Джо Байден, Украина, ВСУ, контрнаступление, поражение

Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист

09:37 06.12.2023
 
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Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Читать в
Власти США, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, полгода обманывали себя, Украину и весь мир. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя около полугода, прежде чем осознала реальность", - написал он.
По словам Репке, летняя военная кампания киевского режима обернулась крахом для американских кураторов.
"Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия", - констатировал журналист.
Напомним, что неудачи ВСУ в ходе так называемого контрнаступления привели не только к расколу в украинской "элите", но и к взаимным обвинениям Киева и Вашингтона в ошибках и просчётах.
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НовостиСШАДжо БайденУкраинаВСУконтрнаступлениепоражение
 
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