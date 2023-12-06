https://ukraina.ru/20231206/1051781838.html

Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист

Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист - 06.12.2023 Украина.ру

Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист

Власти США, обещая ВСУ успех в контрнаступлении, полгода обманывали себя, Украину и весь мир. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-12-06T09:37

2023-12-06T09:37

2023-12-06T09:37

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"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя около полугода, прежде чем осознала реальность", - написал он.По словам Репке, летняя военная кампания киевского режима обернулась крахом для американских кураторов."Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия", - констатировал журналист.Напомним, что неудачи ВСУ в ходе так называемого контрнаступления привели не только к расколу в украинской "элите", но и к взаимным обвинениям Киева и Вашингтона в ошибках и просчётах.

https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html

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новости, сша, джо байден, украина, всу, контрнаступление, поражение