https://ukraina.ru/20231206/1051781050.html

The Washington Post: в поиска виновного в провале "контрнаступа"

The Washington Post: в поиска виновного в провале "контрнаступа" - 06.12.2023 Украина.ру

The Washington Post: в поиска виновного в провале "контрнаступа"

Провал украинского контрнаступления в высшей степени болезненно отразился на позициях США в мире. Естественно, по окончании наступления надо было провести "разбор полётов" и объяснить произошедшее. Этой цели служит огромная, в двух частях редакционная статья в WP под названием "Патовая ситуация: неудачное контрнаступление Украины"

2023-12-06T11:59

2023-12-06T11:59

2023-12-06T11:59

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

валерий залужный

война

сво

наступление

контрнаступление

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О том, какие обвинения сыплются сейчас на Америку, можно судить по публикациям пропагандиста немецкого Bild Юлиана Рёпке: "украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия. Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду".Логично было предположить, что целью американской публикации было показать – они всё советовали правильно, это украинская сторона оказалась не в состоянии воспользоваться гениальными советами американцев.Впечатление от статьи осталось двойственное.Надо отметить, что авторы статьи не скрывают противоречий, которые были между союзниками на этапе подготовки наступления и превозносят усилия американского командования, военно-промышленного комплекса и дипломатов для обеспечения украинского наступления.В частности, Валерий Залужный запросил для начала наступления тысячу боевых бронированных машин, это вызвало шок у Ллойда Остина, но он превозмог себя и обеспечил ВСУ полутора тысячами машин. Претензии по поводу небоеготовности части поставленной техники были отметены – после снятия машин с консервации они действительно должны пройти несколько циклов восстановления, в том числе в части, куда они непосредственно поставлены. У Украины не хватало боеприпасов и США организовали массовые поставки из Южной Кореи, для чего пришлось осуществлять сложные манёвры – страна не могла поставлять боеприпасы Украине (вспомните возмущение по поводу якобы поставок боеприпасов России из Ирана и КНДР). В общем тут всё было хорошо.Украинские военные были недовольны тактической подготовкой, но американское командование было уверено в успехе – по его мнению, должно было потребоваться два-три месяца и потери живой силы и боевой техники на уровне 30-40%, для того, чтобы выйти на берег Азовского моря.Правда, тут есть два но.Американская разведка испытывала сомнения относительно успеха операции и оценивала вероятность прорыва российской обороны примерно в 50%.При этом, даже оптимистично настроенное американское командование выражало недоумение по поводу завышенных ожиданий на Украине. Журналисты пишут, например, что "начальник разведки (Кирилл Буданов – Авт.) распорядился, чтобы украинцы вскоре отправились отдыхать в Крым". Странное суждение на самом деле. В действительности и обзвоны крымских санаториев с предложением оплатить места на лето в гривнах, и заказ песни про "крымские зори" Маше Кондратенко были частью пропагандисткой кампании, в равной степени направленной на российское и украинское население и военных. Тут всё делалось правильно, а завышенные ожидания от наступления внушали и сами американцы.Теперь, что касается стратегии.Автор не является военным экспертом и даже не заканчивал военную кафедру, но интересуется военной историей и помнит высказывание Карла фон Клаузевица: "военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека". Так вот, с точки зрения здравого смысла и военного опыта автор ещё в ходе украинского наступления пришёл к тем же выводам, что американские эксперты.Во-первых, украинское командование неоправданно затягивало сроки наступления, что было отмечено не только американскими партнёрами, но и украинскими командирами, опрошенными WP. Это, в свою очередь, дало российским войскам время на подготовку к украинскому наступлению.На самом деле задержка была ещё более значительной, чем кажется, поскольку изначально наступление в сторону Мелитополя могло начаться после взятия Херсона в ноябре 2022 года. Более того, возможности для этого были, поскольку зима удобнее для наступления. Однако, украинское командование предпочло отправить высвободившиеся резервы на Артёмовск.По мнению автора, затягивание наступления объяснялась, в основном, политическими причинами. Не то, чтобы Зеленский не был уверен в результативности наступления, но он, видимо, предполагал достижение других целей.Прежде всего, Зеленский уже тогда предвидел нынешнюю ситуацию – поддержка ЕС и США не навсегда, рано или поздно танки придётся покупать, а деньги на них – зарабатывать. Потому бесплатных плюшек надо было получить по возможности больше, а потратить по возможности меньше.Кроме того, не исключено, что он предполагал достижение каких-то целей невоенными средствами – постоянная пропаганда грядущего наступления должна была деморализовать российское население и военных и вынудить российское военно-политическое руководство пойти на уступки. Опыт минских и стамбульских договорённостей как бы наталкивал на мысли о возможности достижения украинских целей политико-дипломатическими методами. Правда, он почему-то не учёл, что прямое давление на Кремль даёт, обычно, противоположный результат.Однако, независимо от целей Зеленского на определённом этапе его хитрый план оказался даже слишком хитрым.Во-вторых, вместо того, чтобы направить все силы в одно место, украинское командование в лице Залужного направило резервы на три направления – на Мелитополь, Бердянск и Артёмовск.Первые два направления представляются одним, но американцы считали иначе и строили расчёты ширины прорыва и темпов наступления именно исхода из удара всеми силами в одном направлении. Как пишет Борис Рожин, анализируя комментарии участников боёв с украинской стороны в статье в WP: "Токмак за 3 дня" действительно планировался и исходя из него строились все расчёты, предусматривающие продвижение за первые 12 часов на 10 километров в лучшем случае, в худшем – 5 км. (...) Для понимания ситуации: 10 километров – это столько прошли ВСУ вообще с начала контрнаступления".Справедливости ради надо сказать, что у украинского командования были свои расчёты. Они оказались ошибочными, но представляются понятными.1) Самое серьёзное соображение касалось того, что удар на Мелитополь просто напрашивается конфигурацией линии фронта (эффект Курской дуги), а потому никакой оперативной внезапности не было. В этих условиях было логично опробовать несколько возможных направлений.2) Большая длина линии фронта и недостаточность российских сил так же понуждала к тому, чтобы запутать противника ударами в разных направлениях (так был обеспечен результат "Брусиловского прорыва").3) Украинское командование полагало российские войска деморализованными неудачами 2022 года и рассчитывало, что весь фронт посыплется после первого же прорыва, потому предлагаемая американцами концентрация в одном пункте выглядела избыточной.4) У Зеленского были политические соображения удерживать Артёмовск. Кстати, судя по WP, никаких противоречий в этом вопросе не было: "Зеленский, поддержанный своим высшим командующим (подчёркивание наше – Авт.), твёрдо стоял на том, что необходимо сохранить крупное присутствие вокруг Бахмута и нанести удар по российским силам там в рамках контрнаступления. С этой целью Залужный оставил под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая самые опытные подразделения".В-третьих, буквально через первые несколько дней, увидев огромные потери наступающих подразделений, что сопровождалось крайне негативной кампанией в СМИ, Залужный… запаниковал. "Вместо того, чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой и поддерживающим артиллерийским огнём, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами примерно по 10 человек — процесс, который сэкономил бы технику и жизни, но был бы намного медленнее".Теперь несколько выводов, на которые наводит статья.1. Стратегические соображения, которые американцы сформулировали как ошибки украинского командования, безусловно правильные. Но совершенно не факт, что собственные американские генералы в аналогичной ситуации окажутся на высоте положения. Приведённая выше цитата Клаузевица в полной форме оканчивается констатацией – "но воевать сложно". В данном случае и автор – типичный "диванный аналитик", и американские генералы (на счету которых Вьетнам и Афганистан) находятся в равном положении.Надо также иметь в виду, что в провале наступления сыграли роль и те аспекты, на недооценку которых американцами указывали украинские военные: "украинские солдаты вели войну, не похожую ни на что, с чем сталкивались силы НАТО: крупный обычный конфликт, с траншеями в стиле World I, перекрытыми вездесущими беспилотниками и другими футуристическими инструментами – и без превосходства в воздухе, которое американские военные имели в каждом современном конфликте, в котором они участвовали". То, что эта фраза попала в статью WP говорит о том, что с военными концепциями US Army не всё так хорошо, как пытаются убедить читателей сами американцы.2. Авторы констатируют, что "Зеленский, которого поддерживает подавляющее большинство украинцев, клянётся бороться до тех пор, пока Украина не восстановит границы, установленные после обретения независимости от Советского Союза в 1991 году. “На это уйдут годы и прольётся много крови”, – сказал представитель британской службы безопасности, – "если это вообще возможно".Тут авторы WP попадают в расставленную ими же идеологическую ловушку "российской агрессии". На самом деле, если бы целью Украины было восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, то воевать ради этого было не нужно. Нужно было, например, выполнять Минские соглашения, что позволило бы восстановить контроль над материковой территорией, а со временем поставить вопрос о принадлежности Крыма (безрезультатно, конечно, но тут логика "не догоню, так согреюсь"). Но ни Порошенко, ни Зеленский таких целей, очевидно, не ставили.Целью, например, могло быть вступление Украины в НАТО. И, надо сказать, Украина была близка к тому, чтобы вынудить НАТО сделать решительные шаги в этом направлении – отсутствие однозначного успеха России в прошлом году даже покойного ныне Генри Киссинджера, который ранее был противником такого решения, подтолкнуло к признанию возможности включения Украины в альянс. Правда, судя по "инсайдам" Алексея Гончаренко, эта возможность утрачена с провалом наступления, но нельзя сказать, что Зеленский не попытался. Стоило ли оно того – вопрос другой (и во многом бессмысленный).3. Авторы WP выставляют виновным в провале наступления Залужного и осторожно выводят из-под критики Зеленского.Оно как бы логично – между военно-политическим и военным руководством Украины существует чёткое разделение обязанностей и за военную составляющую отвечают генералы. Хотя в случае с обороной Артёмовска признаётся, что не всё так однозначно и президент всё же вмешивается в военные операции.Тем не менее у нас создалось впечатление, что группа американской элиты, стоящая за этой публикацией, делает выбор в пользу сохранения при власти Зеленского, а Залужного топит. Тут широкий простор для разного рода конспирологии, но мы, пожалуй, остановимся на констатации факта.

https://ukraina.ru/20221004/1039354075.html

https://ukraina.ru/20230507/1046012467.html

https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html

https://ukraina.ru/20230309/1044199062.html

https://ukraina.ru/20230613/1047165716.html

https://ukraina.ru/20230519/1046380022.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, война, сво, наступление, контрнаступление, оборона