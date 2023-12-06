https://ukraina.ru/20231206/1051779871.html
Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден
Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден - 06.12.2023 Украина.ру
Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден
Невозможность согласовать новую помощь Украине для США окажется "абсолютным сумасшествием", заявил журналистам президент Джо Байден
2023-12-06T08:09
2023-12-06T08:09
2023-12-06T08:09
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джо байден
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Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, джо байден, конгресс сша, украина, военная помощь, сво
Новости, США, президент США, Джо Байден, Конгресс США, Украина, военная помощь, СВО
Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден
Невозможность согласовать новую помощь Украине для США окажется "абсолютным сумасшествием", заявил журналистам президент Джо Байден
"Провал в вопросе поддержки Украины - это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", - сказал он.
Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.
Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.
Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.
Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.