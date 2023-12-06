https://ukraina.ru/20231206/1051779871.html

Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден

Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден - 06.12.2023 Украина.ру

Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден

Невозможность согласовать новую помощь Украине для США окажется "абсолютным сумасшествием", заявил журналистам президент Джо Байден

2023-12-06T08:09

2023-12-06T08:09

2023-12-06T08:09

новости

сша

президент сша

джо байден

конгресс сша

украина

военная помощь

сво

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Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.

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новости, сша, президент сша, джо байден, конгресс сша, украина, военная помощь, сво